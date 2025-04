Maluma y su festival llegan a Bogotá el 3 de mayo y así ‘encendió’ el antioqueño las expectativas del público: “Tengo muchas sorpresas también”

El concierto de Maluma en Bogotá será el 3 de mayo - crédito @maluma/IG

Después de hacer vibrar a Medellín con un concierto monumental, Maluma aterrizará en la capital colombiana para repetir la hazaña el sábado 3 de mayo.

El ídolo global del reguetón y la música latina llevará su show titulado Bogotá en el Mapa al corazón de la ciudad, prometiendo una jornada inolvidable en la que la música, la emoción y las sorpresas serán protagonistas.

El evento, que se realizará como parte de su gira Medallo en el Mapa 2.0, llega cargado de expectativas tras el éxito rotundo del pasado 26 de abril en el Estadio Atanasio Girardot. Allí, Maluma ofreció un espectáculo de talla internacional que reafirmó su posición como una de las figuras más importantes de la música urbana en la región.

El concierto de Maluma en su tierra natal superó las expectativas de muchos de los asistentes, no solo por su presentación y los éxitos musicales que entonó en el escenario y la puesta en escena, sino por la cantidad de artistas que estuvieron acompañándolo, pues fueron más de 10 celebridades las que asistieron a cantar.

Maluma llevó a su concierto en Medellín más de 10 artistas invitados - crédito @maluma/IG

Maluma llevó a su concierto en Medellín 12 artistas que cantaron las colaboraciones que tienen con él, pero también entonaron canciones propias con las que brillaron y emocionaron al público. Los cantantes invitados fueron:

Piso 21.

Pipe Peláez.

J. Quiles y Lenny Tavarez.

Feid.

Juanes.

Golpe a Golpe.

Fainal y Shako.

Wolfine.

Pipe Bueno.

Grupo Frontera.

Blessed.

Carin León.

Ahora, los bogotanos se preparan para vivir esa misma energía explosiva en una edición especial diseñada para la capital, la cual, según el propio Maluma, también contará con artistas de talla mundial como invitados y varias sorpresas.

“Viene Bogotá en el mapa. Tengo muchas sorpresas también, va a ser un show inolvidable y seguramente va a ser del nivel del concierto de Medellín o más, vamos a ver qué sucede“, expresó Maluma.

Maluma se presentará en Bogotá el 3 de mayo y aseguró un concierto con muchas sorpresas como el de Medellín - crédito @maluma/IG

El festival Bogotá en el Mapa no será un simple concierto, sino una experiencia integral. Las actividades comenzarán desde el mediodía del viernes en el escenario dispuesto para el evento, lo que promete un día completo de entretenimiento para los asistentes.

Desde esa hora, el público podrá disfrutar de música, experiencias interactivas y posiblemente presentaciones sorpresa que aún se mantienen en reserva.

Con entradas disponibles exclusivamente a través de la plataforma Tuboleta, los afortunados que ya aseguraron su boleta tienen en sus manos el pase a uno de los espectáculos más esperados del año. Y es que Maluma no solo presentará sus más recientes éxitos, sino que aprovechará la ocasión para conectar con su público bogotano de una manera única, pues hace más de 5 años no se presentaba en la ciudad.

“Estoy muy emocionado porque hace mucho tiempo no canto en Bogotá y la capital fue un lugar que me abrió las puertas y que también me formó como artista y como persona. Así que allá nos vemos Bogotá”, expresó el cantante.

Así será el concierto de Maluma en Bogotá - crédito @maluma/IG

La logística y el montaje del evento han sido diseñados para garantizar una experiencia de alto nivel, similar a la vivida en Medellín, donde las luces, los visuales y la puesta en escena generaron una atmósfera que muchos asistentes describieron como “épica” y “emocionalmente potente”.

Se espera una asistencia multitudinaria, por lo que las autoridades locales y los organizadores han dispuesto medidas especiales de movilidad, seguridad y acceso para que el evento se desarrolle con normalidad y fluidez.

Finalmente, Maluma compartió en la mañana del 30 de abril un nuevo video en el que expresó que sigue pensando en lo que vivió el 26 de abril en su tierra natal, pero también indicó que está emocionado por lo que pasará el primer fin de semana de mayo en Bogotá.

Maluma promete un concierto inolvidable en Bogotá el 3 de mayo - crédito @maluma/IG

“Muchas gracias, Medellín, nuevamente, pero ya es hora de pensar en Bogotá. Bogotá en el mapa este 3 de mayo, después de 7 u 8 años de no regresar a la capital, vuelve el pretty boy y dirty boy. Les tengo muchas, muchas, muchas sorpresas, pero sobre todo les prometo que será una noche inolvidable porque eso es lo que se merece Bogotá, que me vio crecer también, entonces o se lo pueden perder