Shakira celebrará los 20 años de uno de sus mayores éxitos en el programa de Jimmy Fallon: ya hay fecha confirmada

Shakira fue confirmada como la próxima invitada del The Tonight Show de Jimmy Fallon, como celebración de los 20 años del estreno de "Hips Don't Lie" - crédito @Shakira/Instagram

Shakira recupera fuerzas luego de brindar las primeras fechas de Las mujeres ya no lloran World Tour en Latinoamérica entre febrero y abril. Pese a que no faltaron los inconvenientes logísticos que obligaron a posponer algunas fechas, el público salió complacido en líneas generales con el espectáculo que presentó la barranquillera como parte de la promoción de su más reciente larga duración, Las mujeres ya no lloran.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las últimas horas, se confirmó que la colombiana pasará por The Tonight Show with Jimmy Fallon, el talk show de Jimmy Fallon transmitido por la NBC, el próximo martes 6 de mayo.

Shakira fue confirmada como la próxima invitada al show de Jimmy Fallon, junto a Wyclef Jean - crédito @FallonTonight/X

Según anunciaron las cuentas oficiales del programa, Shakira celebrará allí los 20 años de la publicación de Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos de su carrera. Por ese motivo, también estará presente en el programa Wyclef Jean, con el que colaboró en dicho tema y que será invitado de la barranquillera en varias de sus presentaciones en Norteamérica durante el mes de mayo.

Shakira brindó una de sus visitas más destacadas al programa de Jimmy Fallon en 2022, en pleno furor de su sesión con Bizarrap - crédito @fallontonight/Instagram

Esta será la séptima vez que Shakira pase por el programa de Jimmy Fallon, y la cuarta en cuatro años.

De ellas, las dos más memorables tuvieron lugar en 2023 y 2024. En el primer caso, la colombiana visitó el programa acompañada de Bizarrap, en pleno furor de BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Además de hablar de lo que hubo detrás de su ya legendaria tiradera contra Gerard Piqué, Clara Chía, y hasta sus exsuegros, la cantante interpretó el tema con una escenografía que dio de qué hablar en redes sociales.

La colombiana ya estuvo en el programa en 2024, por los días del lanzamiento de 'Las mujeres ya no lloran' - crédito The Tonight Show/YouTube

Un año más tarde, en marzo de 2024, Shakira regresó a tono con el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran. En esa oportunidad hubo incluso un sketch protagonizado por Fallon y la actriz Drew Barrymore, utilizando un detector de mentiras para verificar si “las caderas de Shakira mienten”.

En esta segunda visita, Shakira ofreció una entrevista en la que habló sobre el proceso creativo del álbum y el significado que tenía para ella desde lo personal. Su presencia culminó con una presentación de Puntería, tema de dicha producción en el que colaboró con Cardi B.

Estas son las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Norteamérica

Shakira brindará 23 fechas en Norteamérica, en la segunda etapa de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

En mayo la cantante retomará su gira mundial con 23 fechas con las que recorrerá estadios en Estados Unidos y Canadá, salvo en una en la que será una de las principales atracciones del Sueños Music Festival, que se realizará en Chicago el próximo 24 de mayo.

Tras culminar esta manga de presentaciones en junio, la barranquillera se tomará un segundo descanso y volverá a presentarse en América Latina con una serie de 15 fechas en México (incluyendo cuatro de regreso en el estadio GNP Seguros). Luego visitará República Dominicana y Perú, para compensar algunas de las fechas canceladas de la manga latinoamericana que se desarrolló entre febrero y abril pasado.

Estas serán las fechas de Shakira en la manga norteamericana de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’:

13 de mayo: Bank of America Stadium, Charlotte (Estados Unidos)

15 de mayo: MetLife Stadium, East Rutherford (Estados Unidos)

16 de mayo: MetLife Stadium, East Rutherford (Estados Unidos)

20 de mayo: Bell Centre, Montreal (Canadá)

22 de mayo: Little Caesars Arena, Detroit (Estados Unidos)

24 de mayo: Grant Park, Sueños Music Festival, Chicago (Estados Unidos)

26 de mayo: Scotiabank Arena, Toronto (Canadá)

29 de mayo: Fenway Park, Boston (Estados Unidos)

31 de mayo: Nationals Park, Washington D.C. (Estados Unidos)

2 de junio: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando (Estados Unidos)

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

7 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)