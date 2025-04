Estas fueron las palabras conmovedoras del padre de médica que murió luego de que otra mujer le cayera encima: “Realmente le salvó la vida”

Relato de padres de joven médica que murió cuando otra mujer le cayó encima - crédito Página web oficial Hospital del Valle

El Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali fue escenario de un trágico accidente que cobró la vida de Isabel Cristina Muñoz Chaves, una médica de 28 años que se encontraba cursando su especialización en Medicina Interna.

El incidente ocurrió el 15 de junio de 2027, cuando la joven se dirigió como de costumbre a la cafetería del hospital para tomar un café junto a uno de sus compañeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según relató su padre, ocupó su lugar habitual hasta que su acompañante se retiró momentáneamente para buscar sus llaves. En ese instante, Isabel decidió cambiarse al puesto de su amigo, justo antes de que ocurriera el accidente.

Mientras, en el sexto piso del centro médico María Isabella González, estudiante de cuarto semestre de Enfermería en la Universidad del Valle, fue vista subiendo las escaleras mientras hablaba por teléfono y lloraba desconsoladamente.

Isabel Cristina Muñoz Chaves perdió la vida tras sufrir un trauma craneoencefálico severo luego del fuerte impacto - crédito Europa Press

Tras finalizar la llamada, caminó por un corredor y, de manera repentina, se lanzó al vacío. El cuerpo de la estudiante impactó primero contra un toldo y luego cayó sobre Isabel, quien sufrió una fractura expuesta en la cabeza. Ambas fueron trasladadas de inmediato a la sala de urgencias del hospital.

La joven sobrevivió a la caída, mientras que Isabel falleció de manera instantánea debido a un trauma craneoencefálico severo.

El padre de la mujer, Bernardo Muñoz, también médico, expresó su dolor y reflexionó sobre el trágico desenlace: “Realmente, Isabel le salvó la vida, porque no hay otra explicación”, indicó para el programa Los informantes. También señaló que, de haber sobrevivido, su hija habría quedado en estado vegetativo.

Su familiar expresó su desconcierto ante el hecho de que un accidente de esa naturaleza pudiera ocurrir dentro de un hospital.

La médica perdió la vida al momento en que una estudiante le cayó encima en un intento de suicidio - crédito Hospital Universitario del Valle

Aproximadamente a las nueve de la mañana, Socorro, madre de Isabel, experimentó una sensación inusual mientras hacía ejercicio. “Me puse a hacer bicicleta, cuando me llamó un primo: ‘Socorrito, ¿usted ha oído noticias? ¿Dónde está Isabel?’ Yo le contesté que estaba en el hospital. Cuando volví a la bicicleta, sentí un frío; pensé: ‘Se me bajó la presión’. Las piernas me temblaban. Hasta que mi hijo me llamó y me dijo que Isabelita se había muerto”, recordó su familiar en el programa mencionado.

¿Cómo va la investigación?

La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación sobre los hechos que llevaron a la muerte de Isabel, una joven médica cuya familia considera que su fallecimiento constituye un caso de homicidio culposo.

Según explicaron sus padres, Socorro y Bernardo, este tipo de delito se refiere a la muerte de una persona causada sin intención. A pesar de los años transcurridos, el proceso penal no ha avanzado significativamente, lo que ha dejado a la familia en una búsqueda constante de justicia y respuestas.

Socorro expresó el profundo impacto emocional que ha dejado la pérdida de su hija en diálogos para Los Informates: “Llevo siete años y ocho meses, y aún no he podido asimilar que ella ya no está. Me ha tocado aprender a vivir con ese dolor, esquivando las cosas que me la recuerdan”.

Una joven estudiante de Enfermería se lanzó desde el séptimo piso del hospital, cayó sobre la médica Isabel, que falleció tras el fuerte impacto - crédito Hospital Universitario del Valle

Por su parte, Bernardo cuestionó la demora en el proceso judicial, señalando: “Yo creo que ahí debe actuar la justicia. A veces uno se pregunta: ¿por qué se han demorado tanto?”. Ambos padres sienten que el caso ha quedado en el olvido, sin avances significativos ni justicia para Isabel.

La familia también enfrenta un proceso civil contra el Hospital Universitario del Valle, lugar donde ocurrieron los hechos que resultaron en la muerte de Isabel. En una primera instancia, la institución fue exonerada de responsabilidad, pero los padres apelaron esta decisión y actualmente esperan un nuevo fallo.

Según informaron al programa, su objetivo no es solo obtener una indemnización, sino también honrar la memoria de su hija. Con los recursos que eventualmente reciban, planean crear una fundación que refleje los valores y el espíritu de servicio de Isabel.

Isabel, quien falleció antes de completar su carrera, recibió póstumamente el título de Médico Internista. Su diploma permanece colgado en su habitación, intacto desde el día de su muerte.