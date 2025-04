Alina Lozano recordó los robos que ocurrieron en el set de una destacada novela: “La producción no hizo nada”

Alina Lozano relató la historia de robos en un set de grabación - crédito @lozanoalina/Instagram

En un reciente video compartido en su cuenta de Tiktok, la actriz Alina Lozano sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia vivida hace más de una década durante las grabaciones de una producción televisiva.

Según detalló Lozano, en aquel entonces varios objetos personales de los miembros del equipo comenzaron a desaparecer misteriosamente, incluyendo teléfonos celulares y billeteras.

La actriz aseguró que, desde el principio, tuvo una fuerte intuición sobre quién podría ser el responsable, aunque decidió no señalar a nadie públicamente.

“Esto fue hace muchos años. Yo no voy a dar el nombre, me interesa la anécdota, pero no me interesa ponerlo en la palestra pública cuando en su momento nadie lo hizo”, afirmó la bogotana en su video.

La actriz recordó un episodio específico que reforzó sus sospechas. Durante una pausa para el almuerzo, notó que el actor en cuestión no se encontraba en el comedor.

Preocupada por sus pertenencias, Lozano decidió regresar rápidamente a los camerinos, donde encontró al sospechoso.

Según su relato, el hombre le comentó que no tenía ganas de almorzar, lo que llevó a Alina a quedarse con él durante el resto del descanso para evitar posibles robos.

“Hace unos 15 o 10 años, empezaron a desaparecer los celulares, las billeteras, muchas cosas, y yo de una vez supe: ‘Es esta persona’ (...) Yo no se lo dije a nadie, porque es muy delicado, pero yo, ojo, ojo, ahí encima de ese actor’. Y yo, en una hora de almuerzo, no lo vi y dije: ‘Está esculcando, está aprovechando para robar las cosas’. Subí, pero a la velocidad del rayo, como la gacela, porque yo dije: ‘Mi celular, mi bolso, mi billetera’. Ahí estaba, amigos”, contó.

Sin embargo, tras el almuerzo, uno de sus compañeros, el también actor Luis Eduardo Arango, descubrió que le habían hurtado 500.000 pesos de su billetera.

Lozano confesó que, aunque se mordió la lengua para no señalar directamente al sospechoso, compartió sus impresiones con Arango, que le respondió que ya sabía quién era el responsable.

“Y me dijo (Luis Eduardo Arango): ‘No, es que yo sé. Y es que aquí todo el mundo sabe, pero nadie hace absolutamente nada”‘, le comentó Arango, según el relato de Lozano.

La bogotana explicó que la razón por la cual nadie se atrevía a denunciar al presunto ladrón era su estrecha relación con el productor de la novela.

Según la actriz, esta conexión protegía al sospechoso de cualquier tipo de represalia o investigación formal: “Todo el mundo sabía, pero en producción no hicieron absolutamente nada porque era amigo del director”.

La actriz también mencionó que, a pesar de la falta de acción por parte del equipo de producción, ella tomó medidas personales para proteger sus pertenencias.