Shakira y Rihanna estarían en conversaciones para cantar en el Mundial 2026, según rumores en redes sociales

Shakira y Rihanna podrían protagonizar el primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 - crédito Jesús Avilés/Infobae - @shakira - @badgalriri/Instagram

El Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser un evento histórico no solo por la ampliación del torneo a 48 equipos, también por la incorporación de un espectáculo de medio tiempo en la final, al estilo del Super Bowl.

Según informó el presidente de la FIFA Gianni Infantino este será el primer show de su tipo en la historia del torneo, y se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el Estadio MetLife, en Nueva Jersey. En este contexto, diversos rumores apuntan a que las superestrellas de la música Shakira y Rihanna están en conversaciones para protagonizar este espectáculo.

De acuerdo con varias cuentas en redes sociales, incluidas plataformas como Top Music Universe y @Shhaknews_, ambas artistas estarían negociando con la FIFA para protagonizar este innovador show. La posibilidad de que estas dos figuras globales compartan escenario ha generado una ola de especulaciones en las plataformas digitales, especialmente considerando sus trayectorias previas en eventos de gran magnitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Shakira y Rihanna podrían protagonizar un show en la final del Mundial 2026 - crédito @shhaknews_/Instagram

“Sin Shakira no hay mundial ! 🙌”; “Sin Shakira no es mundial para mí”; “Las mejores ❤️”; “Igualmente Skaki lo hace mejor 😍😍”; “Las 2 divinas ve verdad ya habrá terminado la gira por Estados Unidos”; “Si se da eso sería una explosión de sensualidad y talento ambas espectaculares 👏🔥 seria genial sin interpretan su gran éxito”; “Te imaginas si eso llegara a suceder, sería espectacular”; “Que bendición siga trufado Shakira no se apaga sigue adelante 😍”, son algunas reacciones en las redes.

Sin embargo, las negociaciones no estarían exentas de desafíos. Según reportes de portales como El Paparazzi Oficial, las discusiones incluyen aspectos complejos como contratos millonarios, exigencias creativas y la gestión de los egos de las estrellas involucradas: “Hay rumores de que las negociaciones son intensas, con egos, contratos millonarios y exigencias creativas en juego”.

El anuncio de Gianni Infantino sobre la incorporación de un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 marcó un momento en la historia del torneo. Según detalló el presidente de la FIFA en su cuenta de Instagram, este espectáculo será organizado en colaboración con Global Citizen. Infantino describió el evento como “un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA” y destacó que será “un espectáculo digno del evento deportivo más grande del mundo”.

Gianni Infantino anunció un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 - crédito @gianni_infantino/Instagram

Además, mencionó que el cantante de Coldplay, Chris Martin, y el manager de la banda Phil Harvey estarán involucrados en la selección de los artistas que protagonizarán el show.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente quiénes serán los encargados de este espectáculo, las especulaciones sobre la participación de Shakira y Rihanna han cobrado fuerza en las redes. Infantino incluso insinuó la posibilidad de que el rapero Drake sea uno de los invitados. “Es una buena idea. De hecho, Drake estaba con nosotros cuando anunciamos las ciudades anfitrionas. Debería tener su número guardado en algún lugar”, dijo en tono de broma con su entrevistadora Rosanna Scotto para los medios Fox News y Fox 5.

La relación de Shakira con los mundiales de fútbol es innegable. La cantante barranquillera ha participado en tres ediciones del torneo, dejando una huella imborrable en cada una de ellas. Su debut ocurrió en el Mundial de Alemania 2006, donde interpretó Hips don’t lie junto a Wyclef Jean durante la ceremonia de clausura en Berlín. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Shakira alcanzó un éxito global con Waka waka (This time for Africa), la canción oficial del torneo, que interpretó tanto en la ceremonia de apertura como en la clausura. Finalmente, en el Mundial de Brasil 2014, presentó La La La (Brazil 2014) junto al músico brasileño Carlinhos Brown en el estadio Maracaná.

Shakira y Rihanna colaboraron juntas en 2014 en el éxito ‘Can't remember to forget you’ - crédito Shakira/YouTube

Por su parte, Rihanna ha demostrado ser una de las artistas más influyentes de su generación. Aunque lleva años sin lanzar nueva música, su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2023 fue un recordatorio de su capacidad para cautivar a millones de espectadores.

La posibilidad de que Rihanna y Shakira colaboren en el Mundial 2026 no sería la primera vez que ambas artistas trabajan juntas. En 2014, lanzaron el sencillo Can’t remember to forget you, una fusión de reggae, rock y pop que alcanzó el puesto número 15 en el Billboard Hot 100 y acumuló más de 1.300 millones de visualizaciones en YouTube.