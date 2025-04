Policías dejaron a cabildante en ropa interior para sacarlo del Concejo: el político asegura que seguían órdenes del alcalde de Santa Marta

Martínez es recordado por ir en bermudas al Concejo y llegar al trabajo en bicicleta - crédito @ElMonoMartinez_ / X

Con las bermudas rotas y en brazos de la Policía, así el concejal Miguel “el Mono” Martínez fue obligado a salir del Concejo de Santa Marta a mitad de la sesión del miércoles, 23 de abril.

Así lo denuncio, junto a un video de lo sucedido, en su cuenta de X: “Por orden del Alcalde de Santa Marta y el presidente del Concejo Pedro Gómez, la Policía Nacional me agrede en el recinto del Concejo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Martínez, que se hizo viral por presentarse en el Concejo en bermudas y llegar al trabajo en bicicleta, señaló de manera directa al alcalde Carlos Pinedo y al presidente del Concejo, Pedro Gómez, por lo sucedido.

Para someterlo, un policía lo ahorcó y los otros lo tomaron de brazos y piernas - crédito @ElMonoMartinez_ / X

Sin embargo, el contexto en el que se dio el enfrentamiento no fue divulgado por el cabildante, a quien se ve luchando en una serie de videos para permanecer en el recinto.

La grabación que él mismo compartió es, cuando menos, preocupante. En ella se le ve forcejeando con cuatro oficiales de Policía y en el suelo, donde intenta patearlos.

Pero de poco o nada sirvió; ya que, entre todos, lograron reducirlo y cargarlo hacia fuera, a pesar de que sus compañeros graban lo ocurrido y gritaban, con evidente preocupación.

El Mono es el mismo concejal que fue criticado al acudir en bermudas al trabajo:

Una sesión ordinaria del Concejo de Santa Marta se convirtió en el salto del Mono Martínez a la fama, luego de que asistiera al recinto vistiendo una camiseta y unas bermudas. Algo que fue criticado entre sus colegas, que consideraron su atuendo poco apropiado para el contexto formal de las sesiones. El debate sobre este caso giró en torno a la vestimenta y el respeto por las normas internas del Concejo.

El concejal Anselmo Arturo Gual de la Hoz, compañero de partido de Martínez Olano en la Alianza Democrática Amplia, fue uno de los principales críticos de su atuendo. Durante la sesión, Gual de la Hoz citó el reglamento interno del Concejo para argumentar que la vestimenta del funcionario podría considerarse una infracción. Según detalló, las normas prohíben explícitamente el ingreso al recinto en ropa deportiva, incluyendo pantalonetas.

Miguel Martínez Olano señaló al concejal Anselmo Gual de la Hoz de llegar "enguayabado" a las sesiones - crédito @concejodestamta/X

“En el orden interno del Concejo, sin excepción ninguna persona podrá portar armas de fuego, también estará prohibido ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o fumar, como también el ingresar en ropa deportiva, entre paréntesis pantaloneta”, afirmó Gual de la Hoz durante su intervención. Para él, la elección de vestimenta de Martínez Olano podría interpretarse como una falta de seriedad hacia las discusiones que se llevan a cabo en el recinto.

A pesar de las críticas, Martínez Olano defendió su decisión de asistir con esa ropa y aseguró que su vestimenta no afecta su desempeño como servidor público. El concejal argumentó que su atuendo es una expresión de su personalidad y que no debería ser motivo de controversia: “Los samarios que votaron por mí me conocen y saben que mi personalidad es extrovertida, alegre, samario, costeño, caribe, corroncho”.

Anselmo Gual de la Hoz aseguró que el concejal Miguel Martínez se burla de lo que sucede en el recinto - crédito @concejodestamta/X

El concejal aclaró que no estaba incumpliendo el reglamento, ya que no llevaba una pantaloneta, sino una bermuda de algodón, lo cual, según él, no está prohibido. En su defensa, mencionó que había visto una serie de televisión en la que abogados en Miami, Estados Unidos, asistían a tribunales vistiendo bermudas, lo que, a su juicio, demuestra que este tipo de prendas no necesariamente desentonan en contextos formales. “Mi vestimenta hoy es diferente. Hace poco veía una serie de abogados en Miami, en bermuda, entrando a tribunales. Mucho más, si el reglamento no prohíbe bermudas”.

El debate sobre la vestimenta de Martínez Olano también abrió una discusión más amplia sobre las normas de etiqueta en espacios públicos y la percepción de profesionalismo en el ámbito político. Gual de la Hoz insistió en que la actitud del concejal podría interpretarse como un intento deliberado de incumplir las reglas y de desdibujar las formalidades mínimas que se esperan en el Concejo, pero el asunto no pasó a mayores.