Petro anunció que el 1 de mayo radicará la consulta popular: pidió a la ciudadanía salir a las calles

Petro confirmó que el texto de la consulta popular será radicado el Día del Trabajo, en medio de movilizaciones convocadas por el Gobierno - crédito @infopresidencia/X

Durante una alocución oficial transmitida a nivel nacional desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 1 de mayo radicará ante el Senado de la República el texto de una consulta popular. Esta medida, según lo indicado por el mandatario, busca que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre temas fundamentales para el rumbo del país, en un ejercicio que ha denominado como una manifestación de “soberanía popular”, como la reforma laboral.

“El 1 de mayo iré al Congreso de la República para presentar personalmente y con una delegación popular el texto oficial de la consulta popular”, afirmó Petro en su declaración televisada, en la que también hizo un llamado abierto a la ciudadanía para movilizarse de manera pacífica ese mismo día.

“Pido movilizaciones pacíficas en todas las plazas de Colombia, demostrando apoyo a la consulta popular”, señaló el mandatario.

El anuncio se da en un contexto de estancamiento legislativo para varias de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo, entre ellas la mencionada reforma laboral que fue archivada por la Comisión Séptima del Senado. El presidente aseguró que la consulta se construirá con base en los principios fundamentales de dicha reforma, y que se incluirán otras temáticas sugeridas por la ciudadanía a través del portal habilitado para este fin, el cual estuvo recibiendo propuestas hasta la medianoche del lunes 21 de abril.

El presidente Petro confirmó que serán 12 preguntas iniciales en la consulta popular, aunque podrían aumentar según los aportes de la ciudadanía - crédito Ovidio Gonzalez/Presidencia - Canva

Antes de esta intervención presidencial, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había anticipado que el 21 de abril sería la fecha tentativa para radicar la propuesta de consulta popular en el Senado; sin embargo, dicha radicación no se llevó a cabo ese lunes, debido a que, según fuentes del Gobierno, aún se encontraba en etapa de revisión y depuración del contenido del texto, particularmente en lo referente a las preguntas definitivas.

Petro hizo énfasis en que la iniciativa no corresponde a una agenda de sus ministros ni de su gabinete, sino que se trata de una propuesta que busca garantizar la participación directa de la ciudadanía en decisiones trascendentales: “No son ningún derecho de ningún ministro, sino del pueblo presente, del trabajo, de la vida, de la existencia y, por tanto, si la Constitución del 1991 dijo que el poder emana del pueblo, a eso se le llama soberanía popular. El pueblo debe expresarse”.

El mandatario cuestionó lo que calificó como una prolongada práctica de exclusión en la toma de decisiones fundamentales, asegurando que quienes han ostentado el poder han bloqueado sistemáticamente la voluntad popular. “Hoy intentan quitarle el derecho a la población, quienes han engañado durante décadas enteras, no quieren que el pueblo se exprese y decida”, afirmó en tono categórico.

La consulta popular incluirá ejes temáticos de la reforma laboral archivada y otras propuestas enviadas por la ciudadanía hasta el 21 de abril- crédito Jesús Aviles/Infobae

Petro también anunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, será el encargado de presentar oficialmente el listado de preguntas que compondrán la consulta popular. Este paso está programado para realizarse un día antes de la radicación del documento en el Congreso, es decir, el 30 de abril.

“Colombia en su todo debe expresarse y decidir, mañana el ministro del Interior va a presentar las preguntas que se presentarán en la consulta popular”, puntualizó Petro. El presidente aprovechó también para convocar a la ciudadanía a movilizarse masivamente el Día del Trabajo, asegurando que él mismo estará presente en el Congreso para entregar la propuesta legislativa. “Y el primero de mayo los invito a duplicar las marchas y yo mismo presentaré el texto ante el Senado de la República para que empiece su debate”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente aludió al papel de la ciudadanía en una democracia y rescató la importancia del poder constituyente como elemento esencial para una nación verdaderamente democrática: “Este es el pueblo que manda, no el que obedece. No el que se arrodilla. Ese pueblo lo queremos el 1 de mayo en todas las plazas de Colombia. Y los que intentan amordazar el pueblo de Colombia, no será posible”.

El presidente sostuvo que el objetivo es que el pueblo pueda pronunciarse sobre decisiones trascendentales, como parte de la “soberanía popular” - crédito Matías Campaya/EFE

Durante su intervención, el presidente Petro hizo además una referencia simbólica a la espada de Simón Bolívar, objeto emblemático que ha acompañado diversos actos del mandatario desde su posesión: “Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase del libertador: hasta que no haya justicia social en Colombia no se envainará la espada, sino que continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño. Esa espada debe guiar hoy la consulta popular, y, por tanto, saldrá a exponerse”, expresó.

“Es Bolívar el que convoca el alma popular, es la que fundó a Colombia, la que queda convocada a mandar en Colombia, como cualquier democracia decente del mundo”, concluyó el mandatario.