Estas serán las 12 preguntas de la consulta popular de Gustavo Petro: recargos de 100% en dominicales y festivos, y contratos a término indefinido para todos, entre los principales puntos

En la mañana del 22 de abril se dieron a conocer las 12 preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro

En un discurso transmitido a nivel nacional desde la Casa de Nariño del 21 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció que el próximo 1 de mayo presentará ante el Senado un proyecto de consulta popular.

Según explicó el mandatario, esta iniciativa tiene como objetivo permitir que la ciudadanía se exprese directamente sobre cuestiones clave que marcarán el futuro del país, como la reforma laboral. Petro calificó este ejercicio como una forma de “soberanía popular”.

Recientemente, las 12 peguntas de la consulta popular, impulsada por la actual administración pública del país, se dieron a conocer en la mañana del martes 22 de abril.

La consulta propuesta por el Gobierno nacional incluye una serie de doce preguntas clave que buscan obtener el pronunciamiento de la ciudadanía sobre varios aspectos fundamentales relacionados con el trabajo y los derechos laborales.

Todas las preguntas tienen como opción de respuesta "sí" o "no" y abordan temas como la jornada laboral, la contratación de personas con discapacidad, la estabilidad laboral, la formalización del trabajo informal, y la implementación de incentivos para empresas productivas, entre otros

Las preguntas de la consulta fueron presentadas por el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino en una rueda de prensa.

Armando Benedetti y Antonio Sanguino presentaron las preguntas de la consulta popular - crédito Ministerio de Trabajo

A continuación, se presentan las preguntas formuladas en esta consulta:

⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

⁠¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

⁠¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

⁠¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

⁠¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

⁠¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

⁠¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

⁠¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

⁠¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Estas son las 12 preguntas de la consulta popular - crédito @AABenedetti

El presidente indicó en la alocución antes mencionada que la consulta se elaborará siguiendo los principios esenciales de la reforma laboral, y que se incorporarán temas adicionales propuestos por la ciudadanía.

El presidente indicó en la alocución antes mencionada que la consulta se elaborará siguiendo los principios esenciales de la reforma laboral, y que se incorporarán temas adicionales propuestos por la ciudadanía

Estas sugerencias fueron recopiladas a través de un portal habilitado para tal propósito, que estuvo abierto para recibir aportes hasta la medianoche del lunes 21 de abril.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado que el 21 de abril sería la fecha tentativa para presentar la propuesta de consulta popular ante el Senado. Sin embargo, esta radicación no se concretó ese lunes.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado que el 21 de abril sería la fecha tentativa para presentar la propuesta de consulta popular ante el Senado. Sin embargo, esta radicación no se concretó ese lunes

Fuentes del Gobierno explicaron que el texto aún estaba en proceso de revisión y ajustes, especialmente en lo relacionado con las preguntas finales. Esta intervención presidencial se dio en el contexto de esa revisión, y posteriormente en la mañana del 22 de abril se conocieron las preguntas.

En su discurso, el presidente destacó el rol crucial de la ciudadanía en una democracia y enfatizó la relevancia del poder constituyente como pilar fundamental de una nación auténticamente democrática. Expresó: “Este es el pueblo que manda, no el que obedece. No el que se arrodilla. Ese pueblo lo queremos el 1 de mayo en todas las plazas de Colombia. Y los que intentan amordazar el pueblo de Colombia, no será posible”.