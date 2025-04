Petro rechazó supuesto intento de envenenamiento a ministra de Comercio (e): “Ofensiva mafiosa y nazi”

(Crédito: @cielo_rusinque / X)

El domingo 20 de abril la ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, Cielo Rusinque, hizo una grave denuncia de un supuesto intento de envenenamiento en su contra luego de que le obsequiaran unas golosinas cuando se encontraba en un evento en la capital del departamento de Córdoba.

“#DenunciaPublica, me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro [sic]”, afirmó la alta funcionaria del Gobierno nacional, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Ante ese señalamiento de gran calibre reaccionó el presidente de la República, Gustavo Petro, con quien, además, goza de una gran amistad, que no solo condenó lo ocurrido, sino que incluso convocó manifestaciones para que los colombianos también respalden a su administración que según él está padeciendo de una violenta persecución con este nuevo hecho.

“Hoy, quisieron envenenar a la ministra de comercio, en Montería, con dulces envenenados que le regalaron. Cielo decidió no comerlos y regalarlos a sus escoltas, cosa que agradecieron, y terminaron gravemente intoxicados. Es la ofensiva mafiosa y nazi contra el gobierno y no nos detendremos, profundizaremos el cambio con la Consulta Popular [sic]”, aseguró en X.

Colombia oficializó cartas para negociar tarifas aplicadas a 183 países por el gobierno estadounidense - crédito @MincomercioCo/X

Agregó que se trata de una seguidilla de ataques contra su administración ya que el día anterior sufrieron un atentado los funcionarios encargados de sustitución de cultivos cuando se encontraban en la convulsionada región de El Catatumbo (Norte de Santander), cuando balearon el vehículo en el que se movilizaban, pero resultaron ilesos gracias al blindaje del mismo.

Por estos graves hechos, el jefe de Estado convocó movilizaciones para el próximo jueves, cuando se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores.

Trino de Petro en el que rechazó supuesto intento de envenenamiento a Cielo Rusinque. (Crédito: @petrogustavo / X)

“Este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes. Ese día en la plaza de Bolívar de Bogotá, desenvainaré la espada de Bolívar ante el pueblo. Llego la hora del pueblo colombiano. A calle por millones por los derechos del pueblo. La espada libertaria de Bolívar nos guía [sic]”, agregó.

La denuncia

La superintendente Cielo Rusinque pidió a las autoridades investigar con celeridad el presunto envenenamiento con dulces entregados durante su paso por Montería - crédito @cielo_rusinque/X

Aunque por el momento las autoridades no se han pronunciado por el grave señalamiento de Rusinque, la alta funcionaria sostuvo inicialmente que las golosinas contenían un componente con el que habrían tratado de atentar contra su vida.

“Según me informan esta información la tiene ya la Policía y Fiscalía de Montería pues la sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron [sic]”, aseguró en la misma red social.

Finalmente le solicitó a los estamentos judiciales indagar lo más pronto posible en todo este episodio en el que, según ella, trataron de atentar contra sui integridad, así como se solidarizó con los afectados.

“Solicito por favor a la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol adelantar con celeridad las investigaciones respectivas. Mis oraciones por las personas que se encuentran hospitalizadas, confío en que se recuperarán muy pronto [sic]”, trinó.

Horas después Rusinque detalló que fueron “dos adultos y dos niños” los que tuvieron que recibir atención médica, tras consumir los dulces, pero que afortunadamente se encontraban fuera de peligro tras ser recluidos en la Clínica de Montería, de donde les dieron de alta “con medicamento para manejo en casa”.

“Hablé con la mamá de los niños y me informó que aunque tienen aún efectos de intoxicación se encuentran ya fuera de peligro y bajo recomendaciónes médicas en caso de que se agraven los síntomas. A Dios MIL GRACIAS [sic]”, agregó en su cuenta de X.

Concluyó su publicación indicando que luego de este incidente fortalecería el “autocuidado” en futuras situaciones similares.

Dan de alta a personas afectadas por presunta intoxicación con dulces entregados a Cielo Rusinque - crédito @cielo_rusinque/X