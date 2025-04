Alcaldía de Bogotá habría confirmado la muerte de un asistente al festival de música electrónica Doom, en Semana Santa

Agentes del CTI habrían tomado el caso - crédito @parra.js / IG

Nuevamente, la muerte de un joven en medio de un evento de electrónica sacude al país. Esta vez, en Bogotá, tras la celebración del festival Doom, la noche del sábado, 19 de abril, en Pradera Box: a la altura de la autopista Norte con calle 224.

De acuerdo con la W Radio, fuentes de la Alcaldía mayor confirmaron la noticia e informaron que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se presentaron en el lugar, la madrugada del domingo 20, para esclarecer el incidente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El CTI de la Fiscalía habría llegado al lugar en la madrugada - crédito Fiscalía

Según Noticias Caracol, el incidente se registró sobre las 5:00 a. m. y la víctima, aunque están por conocerse las causas de su muerte, sería Juan Esteban León, de 22 años.

Su muerte sería un recordatorio sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y prevención en este tipo de encuentros. Las autoridades y los organizadores de festivales electrónicos enfrentan el reto de implementar estrategias efectivas para reducir el consumo de sustancias ilícitas y garantizar la integridad de los asistentes.

Otras muertes se han presentado en festivales electrónicos:

Antes de la muerte de Juan Esteban León, el país conoció el caso de Carlos David Ruiz, un joven de 25 años, que falleció durante el Baum Festival 2024, de Bogotá. Según informaron sus organizadores en un comunicado, la causa de muerte fue ahogamiento, pero las circunstancias que rodean el caso dieron paso a una extensa investigación.

Según el comunicado oficial, Ruiz habría burlado las medidas de seguridad al finalizar la jornada del viernes, en Corferias. Y, posteriormente, se dirigió hacia uno de los tanques de agua utilizados como parte de la escenografía del festival, donde fue encontrado sin vida. Sin embargo, la versión oficial fue puesta en entredicho debido a las características de los tanques, que tenían una altura de 1,20 metros y una base de 100 centímetros y estaban protegidos por rejas diseñadas para impedir el acceso.

La versión oficial del Baum Festival fue cuestionada por asistentes y allegados a la víctima. En redes sociales, una amiga de Ruiz, identificada como Paula, publicó un mensaje en la plataforma X (anteriormente Twitter) que posteriormente fue eliminado. En su publicación, señaló que el cuerpo de Ruiz no fue encontrado en un tanque de agua, sino en un contenedor de basura lleno de agua ubicado en la puerta 3 del recinto, cerca de uno de los escenarios pequeños:

Carlos David Ruiz Molina fue visto con vida por última vez tras finalizar el Festival Baum - crédito: @baumfestival / Instagram / @JD_Quinteror / X

“Hay que aclarar algo y es que no encontraron a nuestro amigo en un tanque de agua, lo encontraron en un contenedor de basura que estaba con agua, en el stage de la puerta 3, uno de los stage pequeños, cómo no lo van a ver?”.

La polémica se intensificó con el testimonio de un trabajador de logística del evento, que en conversaciones con Blu Radio aseguró que el cuerpo de Ruiz fue encontrado antes del domingo, pero los organizadores decidieron no informar a las autoridades ni a la prensa para evitar que el festival se viera afectado. Según el trabajador, recibió instrucciones explícitas de no divulgar la información: “Me dijeron: ‘Hay un muerto en Corferias, pero no quieren que lo sepa la Fiscalía ni la prensa para no arruinar el evento’”.

Pero la muerte de Carlos David Ruiz no fue la primera en el Baum Festival ni la única en un festival electrónico. En el 2022, una mujer falleció tras sufrir complicaciones médicas durante el evento. Según los reportes, la asistente habría consumido sustancias psicoactivas, lo que derivó en problemas cardíacos. Aunque fue trasladada al Hospital Méderi, los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida.

Otras muertes en festivales de música electrónica han venido registrándose desde el 2019 - crédito Freepik

Al igual que Carlos David Ruiz, aunque en el Festival Afterlife, de Medellín, en el 2024, falleció Carlos Andrés Cardona Jaramillo, de 28 años. Según informaron las autoridades, el joven, oriundo del municipio de La Ceja, se desplomó en medio de una presentación musical y fue trasladado de urgencia a la Clínica León XIII, donde los esfuerzos médicos no lograron salvarlo. La investigación del caso apunta a que su fallecimiento estuvo relacionado con una intoxicación provocada por la mezcla de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Y en octubre del 2019, Dilan Darío Ávila, un joven de 19 años, perdió la vida durante el Festival de la Tatacoa, celebrado en el desierto de Villavieja, en el departamento de Huila. Según las autoridades, la causa de su muerte fue una intoxicación por estupefacientes.