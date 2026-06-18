Capturados motociclista y acompañante pque lanzaron una piedra a un bus del MIO en Cali: un niño de 11 años resultó herido

El ataque al bus del MÍO ocurrió el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, en Cali - crédito Diego Rey / Metrocali

El ataque contra un bus del MIO en el oriente de Cali (Valle del Cauca) terminó con un menor de 11 años herido en el rostro. El incidente, ocurrido el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, dejó consternados a los pasajeros y vecinos que presenciaron la agresión.

La confrontación se habría originado porque la motocicleta intentó adelantar el bus sin detenerse ante una señal de pare, lo que provocó el altercado entre ambos conductores.

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Tras el incidente vial, el motociclista presuntamente lanzó una piedra contra el vehículo, impactando una de las ventanas.

El objeto atravesó el vidrio y causó lesiones en el rostro del niño, quien viajaba acompañado por su madre. Los ocupantes del bus y habitantes del sector reaccionaron de inmediato, deteniendo a los responsables y solicitando la intervención de la Policía Metropolitana de Cali.

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El ataque al bus del MÍO ocurrió el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, en Cali - crédito @MIOusuarios/X

Unidades de la Policía Metropolitana de Cali acudieron rápidamente al lugar y aseguraron a dos personas: una mujer de 51 años y un hombre de 53 años.

Ambos fueron señalados preliminarmente como participantes en la agresión tanto al bus como a su conductor. El comandante general Ever Benavides explicó que la captura se realizó en el sitio tras los hechos.

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El niño lesionado fue atendido de inmediato tras el impacto del vidrio roto. Las autoridades no han detallado la gravedad de las heridas, pero se confirmó que el menor estaba acompañado de su madre en el momento de la agresión y que fue auxiliado en el sitio.

En respuesta a la agresión, los vecinos y pasajeros insisten en que debe avanzarse con la denuncia penal correspondiente. La comunidad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y determinen las consecuencias legales para los implicados en el ataque.

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Habitantes del sector retuvieron a los presuntos implicados y la Policía Metropolitana capturó al motociclista y a su acompañante - crédito @personeriacali/X

El incidente provocó indignación entre los usuarios del transporte público y residentes del sector, quienes exigieron mayor seguridad para evitar que episodios similares pongan en riesgo a pasajeros inocentes.

De acuerdo con el reporte de la policía, la investigación inicial apunta a que el conflicto surgió por la maniobra imprudente de la motocicleta, que no respetó la señal de pare y desencadenó el enfrentamiento.

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Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali rechazó el incidente en el orinte de la ciudad: “de manera contundente el acto de violencia ocurrido en Potrerogrande, donde un menor de edad resultó lesionado tras el ataque contra un bus del sistema MIO”.

La entidad hizo un llamado a la tolerancia, el respeto por la vida y la sana convivencia." Ninguna situación en las vías justifica acciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Hechos como este deben llevarnos a reflexionar sobre la importancia de resolver las diferencias de manera pacífica y proteger siempre la vida", concluyó.

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¿Qué dice la ley?

La ley colombiana contempla sanciones para quienes agreden buses del sistema de transporte público. Los actos vandálicos como daños a vehículos de transporte público, lanzar objetos o interrumpir la circulación están tipificados como conductas sancionables. Las consecuencias pueden incluir:

Multas económicas, cuyo monto depende de la gravedad del daño causado.

En casos de reincidencia, las sanciones pueden aumentar.

Si la agresión pone en peligro a pasajeros o conductores, puede configurarse como un delito más grave, con penas de prisión según el Código Penal colombiano.

Los daños a bienes públicos pueden considerarse daño en bien ajeno o daño en bien público, sancionado penal y administrativamente.

En situaciones específicas, como la retención o toma de control de un vehículo de transporte público, la ley prevé penas agravadas, y si el acto implica lesiones o amenazas a personas, se agravan las consecuencias legales.

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