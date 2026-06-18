Colombia

Capturados motociclista y acompañante pque lanzaron una piedra a un bus del MIO en Cali: un niño de 11 años resultó herido

El hecho se registró en el oriente de la ciudad, cerca de Potrero Grande, cuando un motociclista lanzó un objeto que rompió un vidrio y golpeó a un niño de 11 años

Guardar
Google icon
El enfrentamiento, inició como una riña entre jóvenes
El ataque al bus del MÍO ocurrió el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, en Cali - crédito Diego Rey / Metrocali

El ataque contra un bus del MIO en el oriente de Cali (Valle del Cauca) terminó con un menor de 11 años herido en el rostro. El incidente, ocurrido el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, dejó consternados a los pasajeros y vecinos que presenciaron la agresión.

La confrontación se habría originado porque la motocicleta intentó adelantar el bus sin detenerse ante una señal de pare, lo que provocó el altercado entre ambos conductores.

PUBLICIDAD

Tras el incidente vial, el motociclista presuntamente lanzó una piedra contra el vehículo, impactando una de las ventanas.

El objeto atravesó el vidrio y causó lesiones en el rostro del niño, quien viajaba acompañado por su madre. Los ocupantes del bus y habitantes del sector reaccionaron de inmediato, deteniendo a los responsables y solicitando la intervención de la Policía Metropolitana de Cali.

PUBLICIDAD

El ataque al bus del MÍO ocurrió el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, en Cali - crédito @MIOusuarios/X
El ataque al bus del MÍO ocurrió el miércoles 17 de junio cerca del barrio Potrero Grande, en Cali - crédito @MIOusuarios/X

Unidades de la Policía Metropolitana de Cali acudieron rápidamente al lugar y aseguraron a dos personas: una mujer de 51 años y un hombre de 53 años.

Ambos fueron señalados preliminarmente como participantes en la agresión tanto al bus como a su conductor. El comandante general Ever Benavides explicó que la captura se realizó en el sitio tras los hechos.

El niño lesionado fue atendido de inmediato tras el impacto del vidrio roto. Las autoridades no han detallado la gravedad de las heridas, pero se confirmó que el menor estaba acompañado de su madre en el momento de la agresión y que fue auxiliado en el sitio.

En respuesta a la agresión, los vecinos y pasajeros insisten en que debe avanzarse con la denuncia penal correspondiente. La comunidad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y determinen las consecuencias legales para los implicados en el ataque.

Habitantes del sector retuvieron a los presuntos implicados y la Policía Metropolitana capturó al motociclista y a su acompañante - crédito @personeriacali/X
Habitantes del sector retuvieron a los presuntos implicados y la Policía Metropolitana capturó al motociclista y a su acompañante - crédito @personeriacali/X

El incidente provocó indignación entre los usuarios del transporte público y residentes del sector, quienes exigieron mayor seguridad para evitar que episodios similares pongan en riesgo a pasajeros inocentes.

De acuerdo con el reporte de la policía, la investigación inicial apunta a que el conflicto surgió por la maniobra imprudente de la motocicleta, que no respetó la señal de pare y desencadenó el enfrentamiento.

Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali rechazó el incidente en el orinte de la ciudad: “de manera contundente el acto de violencia ocurrido en Potrerogrande, donde un menor de edad resultó lesionado tras el ataque contra un bus del sistema MIO”.

La entidad hizo un llamado a la tolerancia, el respeto por la vida y la sana convivencia." Ninguna situación en las vías justifica acciones que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Hechos como este deben llevarnos a reflexionar sobre la importancia de resolver las diferencias de manera pacífica y proteger siempre la vida", concluyó.

¿Qué dice la ley?

La ley colombiana contempla sanciones para quienes agreden buses del sistema de transporte público. Los actos vandálicos como daños a vehículos de transporte público, lanzar objetos o interrumpir la circulación están tipificados como conductas sancionables. Las consecuencias pueden incluir:

  • Multas económicas, cuyo monto depende de la gravedad del daño causado.
  • En casos de reincidencia, las sanciones pueden aumentar.
  • Si la agresión pone en peligro a pasajeros o conductores, puede configurarse como un delito más grave, con penas de prisión según el Código Penal colombiano.
  • Los daños a bienes públicos pueden considerarse daño en bien ajeno o daño en bien público, sancionado penal y administrativamente.

En situaciones específicas, como la retención o toma de control de un vehículo de transporte público, la ley prevé penas agravadas, y si el acto implica lesiones o amenazas a personas, se agravan las consecuencias legales.

Temas Relacionados

Bus MÍOPiedra busNiño 11 años heridoCaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

El conjunto colombiano, bajo la conducción de Néstor Lorenzo, superó 3-1 a Uzbekistán en su primer partido del certamen y se ubica en la cima del grupo K con tres unidades

Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Hincha uzbeko se sorprendió ante los arengas colombianas en el estadio Azteca: su reacción quedó captada en video

El creador de contenido del país asiático apareció en un registro tomado en el estadio Azteca de Ciudad de México durante el estreno ante Colombia

Hincha uzbeko se sorprendió ante los arengas colombianas en el estadio Azteca: su reacción quedó captada en video

Petro desmintió haber responsabilizado al embajador de Suecia del escándalo de Verónica Alcocer: “Mencionan con nombre propio”

El presidente colombiano indicó que existe una supuesta campaña para afectar la imagen de la primera dama, en relación con su estadía en Suecia

Petro desmintió haber responsabilizado al embajador de Suecia del escándalo de Verónica Alcocer: “Mencionan con nombre propio”

Esta fue la viral reacción de un japonés ante la pasión de los hinchas de la selección Colombia en el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial 2026: “Fucking great!”

El creador de contenido conocido como Taiyo mostró el ambiente de fiesta que se vivió en el estadio Azteca por parte de la afición colombiana

Esta fue la viral reacción de un japonés ante la pasión de los hinchas de la selección Colombia en el triunfo sobre Uzbekistán en el Mundial 2026: “Fucking great!”

Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos

La esperada película de Disney y Pixar llega con funciones especiales y descuentos en las principales salas del país, permitiendo a familias y fanáticos disfrutar la magia de Woody y Buzz con experiencias temáticas y productos exclusivos

Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos

Se estrena ‘Toy Story 5′ en Colombia: horarios, las salas con los mejores precios y activaciones para los fanáticos

Estas son las parejas de los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026

Yina Calderón se reencontró con Paola Jara y Jessi Uribe en televisión internacional y aclaró qué tan incómodo fue el momento: “Soy muy profesional”

Marcela Reyes reveló su voto para la segunda vuelta presidencial, pero confesó que aún tiene dudas de ambos candidatos: “Me han explicado cosas”

La mamá de Blessd llamó la atención por el altar que hizo en su casa para encomendar al cantante antes de su audiencia por presunto secuestro extorsivo

Deportes

Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Como un colombiano más, así celebró José Néstor Pékerman el tercer gol de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026

Aficionada mexicana llorió de emoción por lograr los autógrafos de las estrellas de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Lo voy a enmarcar”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el rendimiento de la selección Colombia en la victoria ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “¿Cómo será de flojo?”

‘El Pibe’ Valderrama no quedó contento a pesar de la goleada de la selección Colombia a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: “Podemos jugar mejor”

Las reacciones de el ‘Pibe’ Valderrama y el ‘Chicho’ Serna al primer gol de Daniel Muñoz en el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026