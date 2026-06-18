Emergencia en el sur de Bogotá: bomberos atendieron incendio estructural y bloquearon vías

Las llamas afectaron una vivienda familiar y generaron congestión en los alrededores de la calle 73 Sur - crédito Pasa en Bogotá/X

Una vivienda familiar del barrio La Aurora en Usme, en el sur de Bogotá, sufrió daños materiales significativos, tras un incendio estructural que movilizó a los organismos de emergencia y provocó un cierre total de vías clave en la zona.

La magnitud del operativo obligó a bloquear completamente la calle 73 Sur entre la carrera 3 y la carrera 14L, lo que generó un fuerte impacto en la movilidad local y en miles de ciudadanos que transitaban hacia sus actividades diarias.

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El incidente, reportado a primeras horas de la mañana del jueves 18 de junio, concentró su gravedad en la intersección de la carrera 14L con la calle 73C Sur.

Equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegaron una acción inmediata que permitió confinar el fuego antes de que alcanzara otras estructuras vecinas, en un sector donde predominan tanto viviendas como comercios.

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Bomberos de Bogotá confirmó que el incendio estructural en La Aurora no dejó víctimas ni personas heridas - crédito Bomberos Bogotá

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana activaron planes de contingencia y recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, como la Avenida Caracas, para evitar la zona del siniestro. Este despliegue afectó tanto a buses alimentadores como a vehículos particulares, complicando la circulación y causando retrasos en el acceso a centros de estudio y trabajo durante buena parte de la mañana.

El evento dejó una estampa inusual en el sur de la capital: columnas de humo negro visibles desde varios puntos y maquinaria de emergencia bloqueando el paso en una de las arterias más transitadas de la localidad.

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Pese a la espectacularidad de la escena y al temor inicial de los residentes, el reporte oficial de los bomberos llevó tranquilidad al confirmar que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. “Controlamos un incendio estructural en la Carrera 14 L con Calle 73 C Sur. No se reportaron personas lesionadas. Se asegura el área”, informó el organismo de socorro.

En menos de dos horas, los Bomberos lograron sofocar el fuego y aseguraron que la estructura no presentaba riesgo de reactivación. Paralelamente, especialistas en investigación de incendios iniciaron el peritaje técnico para determinar el origen de la conflagración, mientras se procedía a la remoción de escombros en la vivienda afectada.

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Tras controlar el incendio, los equipos iniciaron la remoción de escombros y el peritaje para establecer las causas - crédito Bomberos Bogotá

Niña de 13 años murió quemada mientras dormía: un voraz incendio consumió su casa en Santander

La muerte de una menor de 13 años conmocionó a la comunidad rural de Rionegro, Santander, luego de que un incendio arrasara una vivienda en la vereda Balsas Cría durante la madrugada del 8 de junio de 2026.

El siniestro ocurrió mientras la familia dormía y las llamas impidieron rescatar a la adolescente, quien quedó atrapada en una de las habitaciones.

Las primeras diligencias revelaron que el fuego se inició mientras la menor descansaba. Al momento de desatarse la emergencia, su padre, Alexander Carvajal, también se encontraba en la casa. A pesar de sufrir quemaduras, logró alertar a las autoridades y buscar ayuda de inmediato.

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Los equipos de bomberos y miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar, controlaron la situación e ingresaron al inmueble, donde confirmaron el fallecimiento de la joven.

El Coronel Néstor Arévalo, oficial de la Policía Nacional de Colombia, entregó detalles de las primeras investigaciones del caso - crédito Policía Nacional / X

La Policía Nacional maneja como principal hipótesis que el incendio podría haberse originado por un problema con un cable de energía eléctrica. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó: “De acuerdo con la información preliminar recopilada, al parecer, la emergencia se habría originado por un incidente relacionado con un cable de energía eléctrica”.

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La inspección técnica de la vivienda y del cuerpo de la víctima fue asumida por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que desarrolla los procedimientos de policía judicial para esclarecer las causas exactas del siniestro. El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, donde se determinará la causa precisa del fallecimiento.