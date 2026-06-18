Las reacciones de el ‘Pibe’ Valderrama y el ‘Chicho’ Serna al primer gol de Daniel Muñoz en el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Así vivieron los dos referentes de la Tricolor el gol de Daniel Muñoz-crédito @fdpradio/X

El 17 de junio de 2026, la selección Colombia derrotó por 3-1 a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial de la FIFA de Norteamérica en el estadio de Ciudad de México.

Con los goles de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y de Jáminton Campaz, el cuadro “Cafetero” volvió a sonreír tras ocho años de ausencia en el certamen de selecciones más importante del planeta.

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Por esta razón, el “Mono” (el apodo cariñoso por cómo se conoce a Valderrama) se vio celebrando el primer gol en forma eufórica con Mauricio “Chicho” Serna en la transmisión del juego en la emisora Fútbol de Primera Radio.

Los íconos del fútbol colombiano, Carlos 'Pibe' Valderrama y Mauricio 'Chicho' Serna, celebran con euforia un gol de Colombia en la cabina de transmisión del Estadio Azteca, en un ambiente festivo por el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los gestos de alegría, el “Pibe” Valderrama celebra con el puño cerrado, y acaricia el estómago del “Chicho” Serna, y comienzan a cerrar los puños en forma de alegría, satisfacción e ilusión, mientras realizaban la transmisión del juego.

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La selección Colombia volverá a jugar el 23 de junio de 2026 cuando en la segunda fecha enfrenten a República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), partido que contará con la t

La autocrítica de Carlos Valderrama tras el triunfo ante Uzbekistán

El "Mono" analizó el juego de Colombia tras la victoria ante Uzbekistán en el debut mundialista -crédito @pibevalderramap/Instagram

Después de la alegría del triunfo, Carlos Valderrama cuestionó el nivel de Colombia pese al triunfo 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, en el debut de la Tricolor en el Mundial 2026: celebró los tres puntos, pero pidió correcciones al cuerpo técnico que encabeza Néstor Lorenzo, en un video-análisis que publicó en su cuenta de Instagram, el 17 de junio de 2026

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El excapitán calificó el partido como “regular” y remarcó que el equipo tiene condiciones para rendir mejor:

“Lo bueno de esto es que ganamos, empezar ganando en el campeonato mundial te da respiro. Pero podemos jugar mejor, tenemos jugadores para jugar mejor”.

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El Pibe apuntó a pérdidas de balón y a la elección del juego directo como aspectos a ajustar.

“Hay que corregir muchas cosas. Pienso que el equipo tiene mucha técnica para perder el balón, pierde el balón mucho. Colombia no tiene que jugar pelota larga, tiene que jugar pelota al pie, pero rápido y movimiento, le faltó movimiento”, sostuvo.

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También afirmó que el equipo “regaló” el gol rival cuando el trámite estaba controlado, lo que le dio impulso a Uzbekistán para buscar el empate. Aun así, dio por aprobada la primera prueba:

“El examen lo pasamos que era lo que queríamos”, dijo.

En adición, el “Pibe” Valderrama anticipó el próximo cruce ante RD Congo, previsto para el 23 de junio de 2026 en Guadalajara, y se mostró confiado por el arranque:

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“Estamos tranquilos, ganamos 3-1 y vamos para adelante. “Faltan siete exámenes, ya pasamos uno. Yo creo que nosotros tenemos equipo para llegar a la final. Son ocho exámenes y pasamos uno”.

En su balance individual, destacó a Luis Díaz como la figura del partido, una valoración que, avaló la FIFA al otorgarle el premio como mejor jugador del partido:

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“Lucho hizo pasegol y metió el gol. Mantuvo el ritmo del partido, me gustó también Gustavo Puerta, pero Lucho se lo lleva porque metió pasegol y gol”, afirmó.

La autocrítica de Gustavo Puerta y Luis Díaz de cara al juego ante RD Congo

El "Guajiro" fue el autor del segundo gol en el juego ante los "Lobos Blancos" en el estadio Ciudad de México-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Luis Díaz habló sobre el nivel colectivo de la selección Colombia, y los aspectos que la Tricolor debe mejorar de cara al juego ante RD Congo, el 23 de junio de 2026 en Guadalajara:

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“Sí. Para nosotros era lo más importante. Teníamos que ganar como fuera, porque sabíamos que en estos primeros partidos podrían presentarse errores y el rival también podía mejorar, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Todo influye: el ambiente, el partido, las sensaciones del primer encuentro, el estadio, el cansancio. Era normal que no hiciéramos algunas cosas tan bien. Pero, como dije hace un momento, hay que corregir y mantener la tranquilidad. Era importante ganar y llevarse los tres puntos, porque este primer partido era muy importante para nosotros", explicó.

Por su parte, Gustavo Puerta explicó a los medios de comunicación los aspectos tácticos que debe mejorar la selección Colombia de cara al juego ante República Democrática del Congo, y que fueron falencias ante Uzbekistán:

“La verdad es que es difícil recibir un gol cuando Colombia tiene el control del juego y la posesión del balón. Pero este equipo ha madurado en ese aspecto: está preparado para cuando nos marcan un gol, porque en el fútbol todo puede pasar. Estábamos en nuestro mejor momento en el partido y llegó un gol de la nada. La clave está en siempre creer en el plan y no dejar de confiar en la idea de juego que nos plantea el profe. Eso fue lo que hicimos y al final se dieron los dos goles que nos dieron la victoria“, detalló.