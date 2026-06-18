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Alias Cocoy publicó video negando ser el asesino del periodista Cristian Herrera en Cúcuta: pidió protección de la Policía

Luego de que un informe aseguró que el joven estaría oculto en Cali, el supuesto sicario negó vínculos con el crimen del comunicador y pidió protección para él y su familia al teniente coronel Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía de Cúcuta

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Hasta el momento hay tres detenidos, incluido el presunto sicario, alias Demonio - créditos @AbadColorado/X | @NotiCucuta75/X

El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el 6 de junio de 2026 dejó un nuevo capítulo como parte del proceso judicial que sigue su curso, y que hasta el momento derivó en la captura de tres presuntos implicados y en la identificación de alias Cocoy como señalado como el presunto autor del crimen.

Por un dato revelado en un informe de El Tiempo el miércoles 17 de junio de 2026, el supuesto cómplice que estaría oculto en Cali (Valle del Cauca), conocido como “Cocoy”, difundió en su cuenta de X un video publicado por el medio regional Noticias Cúcuta 75 esa misma tarde, en el que aseguró no estar involucrado en el homicidio del comunicador.

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En su video, el presunto sicario le hizo una petición al teniente coronel Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía de Cúcuta (Mecuc).

“Mi nombre es Jefferson Andrade, conocido en mi entorno familiar y afecto como Cocoy. Me dirijo a ustedes con el propósito de elevar una denuncia formal y al señor coronel Ojeda, adscrito a la Metropolitana de Cúcuta, solicitar medidas urgentes de protección ante los graves hechos que ponen en riesgo inminente mi vida y la de mi núcleo familiar”, inicia la declaración por parte de “Cocoy”.

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El joven estaría oculto en Cali, y por miedo a ser víctima de un atentado ocultó su rostro, mientras avanza la investigación por el crimen del periodista en la capital de Norte de Santander - crédito @NotiCucuta75/X

“De manera categórica, desmiento y rechazo cualquier señalamiento o intento de vinculación con la fabricación de un falso positivo”, agregó Andrade, que afirmó que dichos detalles que reveló el mismo diario en su publicación “solo pretenden involucrarme en actividades ilegales son una calumnia malintencionada, carente de todo sustento fáctico, cuyo objetivo es desviar la atención de la realidad y utilizar mi nombre para dar resultados públicos artificiosos”.

“Cocoy” detalló que “la gravedad de la situación no es hipotética”, al puntualizar que su familia “ya ha sido víctima de un homicidio directo”, al recordar que el 16 de junio del 2026, “el señor Edmundo Andrade Ñáñez, quien es mi padre y que en un hecho violento que confirma la amenaza real y latente que nos acecha”, añadió Andrade.

Por cuenta de dicho atentado, “Cocoy” mencionó que ha “sido objeto de seguimiento que han obligado a desplazarme a otra ciudad, no para huir la justicia, sino para buscar una oportunidad de rehacer mi vida lejos de la persecución”.

En otro fragmento de la grabación el hoy señalado como presunto autor del crimen aclaró varios puntos que consideró “necesarios”, y sobre su pasado y vínculos familiares.

crédito @NotiCucuta75/X
El video se publicó la tarde del miércoles 17 de junio por un portal regional de Cúcuta vía X - crédito @NotiCucuta75/X

“El hecho de poseer un pasado personal o de tener un parentesco con una persona señalada por hechos delictivos no me convierte en responsable ni justifica que se me quiera incriminar para sacar pecho ante la opinión pública. Señor coronel Ojeda, no discrimine mi buen nombre, ya que parece que porque tuve un error en mi pasado me quiere incriminar”, detalló en primer lugar “Cocoy”.

En segundo aspecto, el joven hizo alusión sobre su apariencia. “Si en mis registros visuales aparezco con el rostro cubierto, es exclusivamente una medida legítima, autodefensa, ante el riesgo real de atentado que pesa sobre mi vida”.

El caso podría estar conectado con estructuras criminales locales y con una cadena de violencia que volvió a golpear a la ciudad días después, según las autoridades locales.

Como parte del proceso judicial, un juez de control de garantías legalizó la captura de tres personas detenidas el 9 de junio en la terminal de transporte de Cúcuta, así como los registros y allanamientos realizados en varios inmuebles de la ciudad y en el municipio de El Zulia.

En esos procedimientos, coordinados entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron decomisados un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

La investigación también incorporó un hecho posterior: el miércoles 17 de junio fue asesinado en Cúcuta Edmundo Andrade Yáñez, de 74 años.

Las autoridades capturaron en Cúcuta al presunto asesino del periodista Cristian Herrera en un operativo del Gaula Militar y la Policía - crédito Composición fotográfica Policía Nacional
Las autoridades capturaron en Cúcuta al presunto asesino del periodista Cristian Herrera en un operativo del Gaula Militar y la Policía que dejó a dos personas más detenidas - crédito Composición fotográfica Policía Nacional

Andrade Yáñez sería abuelo de alias Cocoy y de otro detenido, alias Demonio, un vínculo que refuerza la hipótesis de represalias o ajustes de cuentas dentro del entorno criminal bajo investigación.

De acuerdo con la información publicada por el mismo diario bogotano, la noche del asesinato “Cocoy” celebraba en el barrio El Contento. Esa versión llevó a los investigadores a indagar si abandonó Cúcuta después de advertir la llegada de un equipo especial que asumió las pesquisas.

La Fiscalía sostiene que “Demonio” habría ejecutado el ataque armado

Según las primeras hipótesis expuestas por la Fiscalía General de la Nación, John Sebastián Duque Andrade, conocido como alias Demonio, habría sido el encargado de ejecutar el ataque armado que terminó con la vida del periodista.

A su vez, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, afirmó que las pruebas reunidas hasta ahora lo vinculan como presunto autor material del crimen.

Él es el presunto sicario detenido, y señalado de asesinar al periodista Cristian Herrera: alias Demonio - crédito Fiscalía
Él es el presunto sicario detenido, y señalado de asesinar al periodista Cristian Herrera: alias Demonio - crédito Fiscalía

Las otras dos personas capturadas son Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González. Según las autoridades, ambos habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación para facilitar la acción, mientras los investigadores siguen reuniendo información sobre su posible papel en la planificación y la logística del homicidio.

Los elementos hallados en esos sitios pasaron a integrar el material probatorio que la Fiscalía considera central para sustentar la imputación y avanzar en el proceso penal.

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