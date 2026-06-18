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La selección Colombia ganó en su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, y ascendió en el ranking FIFA: esta es ahora su posición

La Tricolor avanzó dos casillas tras imponerse a Uzbekistán en su estreno mundialista, un triunfo que aportó 14.25 puntos, la deja al mando del grupo K y la acerca a Bélgica

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Colombia volvió a marcar gol en un Mundial tras 7 años y medio de ausencia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Colombia volvió a marcar gol en un Mundial tras 7 años y medio de ausencia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La selección Colombia subió al puesto 11 del ranking de la FIFA tras vencer a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, resultado que además la dejó líder del grupo K y la acercó a la clasificación antes de su próximo partido contra RD Congo.

El combinado nacional sumó 14.25 puntos por la victoria, una cifra que le permitió superar a Italia y Croacia. Colombia comenzó el torneo en la casilla número 13, la misma ubicación que tenía en el sorteo de la fase de grupos.

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Colombia superó a Croacia tras su victoria ante Uzbekistán, y la caída de los balcánicos ante los ingleses-crédito FIFA
Colombia superó a Croacia tras su victoria ante Uzbekistán, y la caída de los balcánicos ante los ingleses-crédito FIFA

El triunfo también quedó condicionado por otros resultados de la jornada. Portugal tropezó en la primera fecha ante República Democrática del Congo, y eso abrió la puerta para que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedara en la cima de su zona.

A continuación, así quedó el ranking de la FIFA tras la victoria Tricolor:

  1. Argentina: 1889,06 puntos (sumó 11,80 puntos tras el Argentina 3-0 Argelia)
  2. Francia: 1887,11 puntos (subió un puesto tras el Francia 3-1 Senegal y sumó 16,41 puntos)
  3. España: 1856,3 puntos (bajó un puesto tras el España 0-0 Cabo Verde)
  4. Inglaterra: 1847,68 puntos (se mantuvo tras el Inglaterra 4-2 Croacia)
  5. Brasil: 1765,34 puntos (subió un puesto y no sumó puntos tras el Brasil 1-1 Marruecos)
  6. Marruecos: 1755,62 puntos (subió un puesto y no sumó puntos tras el Brasil 1-1 Marruecos)
  7. Portugal: 1755,09 puntos (bajó dos puestos y perdió 12,76 puntos tras el Portugal 1-1 RD Congo)
  8. Países Bajos: 1749,20 puntos (se mantuvo tras el empate Países Bajos 2-2 Japón)
  9. Alemania: 1743,54 puntos (subió un puesto tras el Alemania 7-1 Curazao)
  10. Bélgica: 1733,93 puntos (bajó un puesto tras el Bélgica 1-1 Egipto y perdió 8,30 puntos)
  11. Colombia: 1712,60 puntos (subió dos puestos y sumó 14,25 puntos tras el Uzbekistán 1-3 Colombia)
  12. Italia: 1704,73 puntos
  13. México: 1700.98 puntos (subió un puesto tras el México 2-0 Sudáfrica)
  14. Croacia: 1695,21 puntos (bajó tres puestos y perdió 19,66 puntos tras el Inglaterra 4-2 Croacia)
  15. Estados Unidos: 1688,53 puntos (subió dos puestos después del Estados Unidos 4-0 Paraguay)

Los goles de Colombia fueron de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de Uzbekistán llegó después de un error de Camilo Vargas, una acción que apretó el cierre del partido ante los miles de colombianos presentes en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Con el triunfo ante los asiáticos, Colombia ahora le sigue el paso a Bélgica, que en su estreno empató con Egipto. La clasificación de la FIFA se está actualizando en vivo con cada partido de la Copa del Mundo y su actualización oficial será el 19 de julio, tras la final.

Ese movimiento en la tabla mundial fue el segundo premio de la jornada para la selección. El primero fue el arranque con victoria en un grupo en el que también están Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

La consecuencia inmediata del resultado es concreta: Colombia dio un paso grande hacia la siguiente ronda, aunque todavía debe confirmarlo en la segunda fecha. Su próximo partido será ante RD Congo el 23 de junio de 2026.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones del grupo K:

Lorenzo dijo que el equipo ganó con justicia, pero señaló errores en ataque

Néstor Lorenzo en el partido entre Uzbekistán y Colombia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Néstor Lorenzo en el partido entre Uzbekistán y Colombia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El análisis del entrenador dejó una advertencia pese al 3-1. Néstor Lorenzo afirmó, según el texto fuente: “No iba a ser fácil. Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”.

La preocupación del técnico apareció en dos tramos del juego: la dificultad para profundizar cuando el equipo tenía la pelota y el sufrimiento en los minutos finales. Uzbekistán apretó en busca del empate hasta que Juan Camilo Hernández armó una jugada por la banda derecha y lanzó el centro que Campaz convirtió de cabeza para el 3-1.

Lorenzo también explicó el ajuste que, a su juicio, mejoró el rendimiento del equipo. “Nos costó tener la posesión. Refrescamos y nos vimos mejor”, aseguró el entrenador argentino

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