Colombia

Golpe a La Terraza en Medellín: capturaron a una mujer y un menor e incautaron armas y miles de dosis de droga en un allanamiento

El lugar intervenido funcionaba como centro neurálgico para el almacenamiento y distribución tanto de armas como de estupefacientes en el Valle de Aburrá

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El video muestra el allanamiento de un inmueble en Medellín por parte de la Policía. Se presenta una mesa con elementos incautados que incluyen múltiples viales de vidrio, cajas de medicamentos, una pistola y munición - crédito Policía de Medellín

Un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación de un centro de acopio que abastecía de armas y drogas a la estructura criminal La Terraza. El procedimiento dejó como resultado la captura de dos personas y el decomiso de un arsenal y sustancias ilícitas listas para su distribución.

Durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron seis pistolas calibre 9 milímetros, dos revólveres, munición y una variedad de insumos químicos empleados para la fabricación y adulteración de drogas. Además, incautaron más de 1.400 pastillas de droga sintética y diferentes tipos de estupefacientes, lo que evidencia la capacidad logística del grupo delictivo.

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El lugar intervenido funcionaba como centro neurálgico para el almacenamiento y distribución tanto de armas como de drogas en el Valle de Aburrá. Según las investigaciones, la ubicación estratégica del inmueble facilitaba operaciones de dosificación y venta de estupefacientes, así como el resguardo de armamento destinado a homicidios selectivos y enfrentamientos entre bandas rivales.

Un operativo permitió la desarticulación de un centro de acopio que abastecía de armas y drogas a la estructura criminal La Terraza. El procedimiento dejó como resultado la captura de dos personas y el decomiso de un arsenal y sustancias ilícitas listas para su distribución.- crédito Policía de Antioquia
Un operativo permitió la desarticulación de un centro de acopio que abastecía de armas y drogas a la estructura criminal La Terraza. El procedimiento dejó como resultado la captura de dos personas y el decomiso de un arsenal y sustancias ilícitas listas para su distribución.- crédito Policía de Antioquia

En la acción policial fueron detenidas una mujer de 24 años y un adolescente de 16 años, ambos sorprendidos en flagrancia mientras custodiaban y manipulaban los materiales ilegales. Las personas y los elementos incautados quedaron bajo disposición de la Fiscalía, que inició el proceso de judicialización.

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Este operativo responde a la ofensiva de las autoridades locales para debilitar la estructura operativa de La Terraza, considerada una de las organizaciones criminales más activas en el área metropolitana de Medellín. El decomiso de 1.416 pastillas de droga sintética, 36 papeletas de tusi azul, 30 de tusi rosa y 66 papeletas de base de coca azul representa un golpe significativo contra el flujo de drogas en la región.

Entre los elementos encontrados, las autoridades también incautaron documentos contables que podrían aportar información sobre el alcance de las operaciones ilegales y la red de distribución vinculada a La Terraza.

Capturan a estadounidense que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de relaciones sexuales en Medellín

El ciudadano norteamericano habría ofrecido 400.000 pesos colombianos a una joven por una experiencia íntima - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

La detención de un ciudadano estadounidense de 45 años en el sector de El Poblado, en Medellín, marcó la intervención de unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El hombre fue señalado de intentar pagar a una menor para sostener relaciones sexuales, lo que llevó a su aprehensión en el concurrido Parque Lleras.

En respuesta a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de un extranjero acompañado por jóvenes que parecían menores, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió de inmediato al lugar.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, detalló: “Se tuvo una alerta a la central de la Policía Nacional donde un ciudadano valiente denunciaba que había visto, aparentemente, a un ciudadano extranjero con la presencia de varias mujeres que parecían físicamente ser menores de edad. Inmediatamente llega la Policía de Infancia y Adolescencia, que llega oportunamente al lugar y hace las verificaciones”.

El caso involucra a una joven de 16 años, que habría sido contactada por el extranjero a través de un intermediario. Según el reporte oficial, el hombre le ofreció $400.000 para un encuentro sexual. La adolescente formaba parte de un grupo que, según las autoridades, “en un principio entregan documentos para hacerse pasar como si fueran mayores de edad”, explicó Villa Mejía.

El ciudadano extranjero, de 45 años, fue dejado en manos de la justicia tras su captura - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

Las verificaciones de la policía revelaron que, además de la joven que había sido contactada, otras dos adolescentes presentes también eran menores de edad. El procedimiento terminó con la detención del ciudadano estadounidense, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo el cargo de explotación sexual con persona menor de 18 años.

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La TerrazaCaptura de una mujerAllanamiento a viviendaDistribución de drogaColomnia-Noticias

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