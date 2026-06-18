Colombia

Revelaron el millonario acuerdo de divorcio entre el excandidato presidencial Santiago Botero y Manuela Echeverry: incluye un apartamento, una camioneta y un cuadro de Botero

La negociación sacó a la luz las maniobras financieras y nuevas pautas de protección en litigios de familia, con activos, arte y fondos de previsión, reconfigurando precedentes para custodiar bienes y derechos

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El pacto incluye un pago mensual de 36.602.500 pesos con ajuste anual, la cesión total de una vivienda en Bocagrande, una Toyota Sequoia, un Botero original y un seguro de vida - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram
El pacto incluye un pago mensual de 36.602.500 pesos con ajuste anual, la cesión total de una vivienda en Bocagrande, una Toyota Sequoia, un Botero original y un seguro de vida - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram

Un documento confidencial de mutuo acuerdo reveló el acuerdo patrimonial del divorcio entre el excandidato presidencial Santiago Botero y su ahora exesposa Manuela Echeverry, con obligaciones y transferencias por cerca de $34.531 millones en su primer año de vigencia, según informó El Tiempo.

El pacto incluye una pensión vitalicia para la artista, un apartamento en Bocagrande, un vehículo, una obra de Fernando Botero y un esquema de protección económica para el hijo de la pareja.

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El acuerdo económico contempla para Echeverry una cuota vitalicia de $36.602.500 al mes, equivalente a $439.230.000 al año, además de un apartamento avaluado en $20.000 millones, una camioneta Toyota Sequoia, la obra Bodegón de Fernando Botero y un seguro de vida por $3.600 millones. Para el hijo de ambos prevé una cuota anual de $65 millones, un CDT por USD 1 millón a su nombre y pagos sin tope en educación y salud, según el medio citado.

El caso dejó de ser un asunto privado y pasó a convertirse en un litigio económico de mutuo acuerdo en Colombia.

El documento del proceso divide las asignaciones entre más de $30.466 millones para Echeverri Hoyos en activos y rentas inmediatas, y $4.065 millones para el patrimonio e ingresos directos del hijo.

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El texto también señala que en manos de Botero Jaramillo quedó la casona del Centro Histórico donde hay pinturas originales y esculturas. Según El Tiempo, en ese lugar se alojaron artistas como el cantante español Alejandro Sanz.

¿Qué incluye lo pactado para Manuela Echeverry?

El documento detalla que las solicitudes directas en favor de Manuela Echeverry suman $36.602.500 mensuales. El eje de esa pretensión es una cuota alimentaria vitalicia que Botero deberá pagar en dos desembolsos quincenales exactos de $18.301.250.

Botero sorprendió al preguntar a Aida sobre el manejo financiero de su expareja Westcol, lo que añadió polémica a la entrevista - crédito captura de pantalla Contenido de Valore
El convenio ordena constituir de inmediato un depósito a término equivalente a 4.000 millones de pesos a nombre exclusivo del bebé, inmovilizado hasta su mayoría de edad, además de una cuota anual - crédito captura de pantalla Contenido de Valore

Esa renta representa $439.230.000 al año y tiene una cláusula de ajuste automático anual. El texto, citado por El Tiempo, establece que seguirá vigente sin depender de la situación económica o sentimental futura de la artista, incluso si contrae nuevas nupcias o rehace su vida en pareja.

El acuerdo también ordena transferir a Echeverry el 100% del dominio de un apartamento en Cartagena avaluado en $20.000 millones. Botero asumirá además la escrituración, el registro y los impuestos notariales, junto con un estimado de $350 millones al año en servicios públicos, administración y nómina de empleada doméstica.

La entrega inmediata de una camioneta Toyota Sequoia está valuada en $560 millones. La artista recibirá además la obra original Bodegón (1968), de Fernando Botero, cotizada en $5.000 millones.

Lo pactado para el hijo de la pareja

Para el hijo de la pareja, de diez meses, el acuerdo fija una cuota alimentaria directa de $65 millones al año. Ese monto aumentará de acuerdo con el Salario Mínimo Legal Vigente.

La mayor parte de los recursos destinados al menor está en un fondo a largo plazo. Santiago Botero deberá constituir de inmediato un Certificado de Depósito a Término (CDT) por USD 1 millón, equivalentes a $4.000 millones, a nombre exclusivo del bebé.

Ese dinero quedará inmovilizado en una entidad financiera hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. Entonces podrá reclamar tanto el capital como los rendimientos acumulados durante casi 18 años.

Santiago Botero - Manuela Echeverri
El documento incorpora la entrega de la pieza original de 1968, cotizada en 5.000 millones de pesos, junto con otros activos como un vehículo y un seguro de vida dentro de las obligaciones del primer año - crédito Visuales IA

El convenio también obliga al padre a cubrir el 100% de la educación y la salud sin tope presupuestal. Esa obligación abarca transporte escolar, uniformes, matrículas universitarias y de posgrado en Colombia o en el extranjero, además de medicina prepagada, copagos, tratamientos especializados, odontología, oftalmología y medicamentos para el niño y su madre.

El contexto que volvió público el divorcio

La disputa tomó dimensión pública en la madrugada del sábado 30 de mayo, a 24 horas de la primera vuelta presidencial.

Un operativo policial y de una comisaría de familia desalojó a Botero de un apartamento en Bocagrande donde estaba con una mujer.

Horas después, las autoridades restituyeron el inmueble a Echeverry y a su bebé. A partir de ese episodio, el país conoció, según El Tiempo, las denuncias de violencia intrafamiliar que la artista formuló sobre la relación.

En una entrevista recogida por El Tiempo, diario colombiano, Echeverry dijo: “...había llevado tanto tiempo guardando silencio y sufriendo la violencia a manos del padre de mi hijo. Por eso consulté con mis abogados y decidimos que había que poner en conocimiento de la justicia estos hechos”.

La artista añadió: “No tiene sentido que dos días antes de las elecciones él decidiera sacarme de la casa con mi bebé, que tiene diez meses de nacido. Si fue un plan, fue de él. Yo lo que hice fue defender los derechos de mi hijo y los míos, porque cuando me di cuenta de que Santiago, por callar, me iba a dejar en la calle. Por eso recurrí a la justicia”.

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La intervención ocurrió en la madrugada del 30 de mayo, a 24 horas de la primera vuelta presidencial, y horas después las autoridades restituyeron el inmueble a Manuela Echeverry y a su hijo - crédito equipo de comunicaciones Santiago Botero

El Tiempo, diario colombiano, señaló además que consultó a Echeverry y a su abogado sobre la negociación, pero ambos respondieron que no se referirían al caso.

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