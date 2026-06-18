Abogado de Abelardo de la Espriella pidió rectificar información y Petro reaccionó: “Es mejor desvirtuar que amenazar”

El abogado de Abelardo de la Espriella cuestionó publicaciones falsas contra Defensores de la Patria y Nova Soporte Integral SAS - crédito @GermanCalderonE/X

El abogado Germán Calderón España presentó una solicitud de rectificación a la revista Cambio por la publicación de información que califica de falsa sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y la empresa NOA Soporte Integral SAS, de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta de este domingo 21 de junio.

Calderón, representante legal del movimiento Defensores de la Patria, denunció ante medios locales que las afirmaciones del medio afectan el buen nombre de la organización y de su candidato.

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El abogado del aspirante presidencial sostuvo que “le he elevado a nombre de Defensores de la Patria un derecho de rectificación a la revista por las mentiras que en forma continuada, que en forma reiterada, viene publicando en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria”.

El abogado enfatizó que “cada semana sacan una mentira más y le estoy solicitando esta rectificación porque ahora se están refiriendo a la empresa NOA Soporte Integral SAS, una empresa que nos sirve en la logística de la campaña y es una empresa seria, legalmente constituida bajo las normas y las reglas del derecho interno colombiano”.

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Germán Calderón España pidió rectificación a revista tras acusaciones contra empresa vinculada a campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @GermanCalderonE/X

El jurista afirmó que NOA Soporte Integral SAS, vinculada a la logística del movimiento, cumple con todos los requisitos legales y operativos, y negó los señalamientos de que se trate de una entidad ficticia.

Calderón recalcó: “ahora les dio por decir que es una empresa fantasma, que es una empresa que no tiene experiencia y eso es absolutamente mentiroso y falso”. Añadió que, en caso de no obtener respuesta favorable, la campaña recurrirá a mecanismos judiciales: “si no lo hacen acudiremos a las instancias judiciales, les guste o no les guste”.

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Calderón criticó el enfoque de la revista y mencionó a algunos de sus periodistas: “La revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña, como Daniel Coronell, y no vamos a permitir que dañen el buen nombre, la honra y la imagen de nuestro candidato Abelardo de la Espriella y de nuestro movimiento Defensores de la Patria”.

En respuesta a la situación, el presidente Gustavo Petro intervino con un mensaje dirigido a Calderón España, donde expresó: “En cuatro años he sufrido campañas sistemáticas de odio en algunos medios, otros han tratado de ser objetivos, que no implican arrodillados al poder presidencial”.

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Gustavo Petro respondió a Germán Calderón España y pidió debate político, no judicial - crédito @petrogustavo/X

El mandatario subrayó su postura frente a la libertad de prensa y los mecanismos para responder a la crítica pública: “Mantuve la libertad de prensa, no sin defenderme con argumentos y redes, no use el poder judicial para definir el debate, porque creo el debate pertenece a la política y la democracia y no a la justicia”.

Petro advirtió sobre los riesgos de judicializar la opinión: “Criminalizar la opinión es criminalizar al ser humano. Por tanto es mejor desvirtuar argumentos que amenazar”.

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Gustavo Petro respondió al abogado de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - @GermanCalderonE/X

Iván Cancino defendió a Abelardo de la Espriella y rechazó señalamientos sobre su carácter: “Responderá siempre dentro del marco de la ley”

El abogado Iván Cancino publicó un mensaje en redes sociales donde defendió la imagen de Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia de Colombia, ante los señalamientos sobre su carácter.

“La narrativa de presentar a Abelardo de la Espriella como un hombre peligroso es increíble, lo bajo que caen”, expresó Cancino, refiriéndose a quienes cuestionan la figura del candidato.

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Iván Cancino llamó a votar por Abelardo de la Espriella y destacó su compromiso con la legalidad - crédito @CancinoAbog/X

El jurista aseguró que, en caso de que de la Espriella gane las elecciones, “el único peligro en Colombia será el progreso, la seguridad, la estabilidad y la defensa de los derechos de todos”.

Cancino subrayó que el candidato posee “carácter para defenderse en el marco legal” y advirtió: “No esperen lanzarle piedras y cachetadas y que él solo ponga la otra mejilla. Responderá siempre dentro del marco de la ley”.

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El mensaje concluyó con un llamado directo a la ciudadanía: “Todos a votar para que la patria milagro se haga realidad”.