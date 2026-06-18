Malas noticias para los deudores en Colombia: tasa de interés del Banco de la República se incrementaría en un 12% al cierre de junio de 2026, asegura Anif

El Gobierno Petro ha tenido una relación turblenta con el Banco de la República por discrepancias en la tasa de interes - crédito ONU y Banco de la República/montaje Infobae

Los resultados de la encuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) anticipan que la junta del Banco de la República volvería a subir la tasa de interés en junio de 2026, después de haberla mantenido en 11,25% en abril. Esto debido a que la inflación siguió acelerándose y las expectativas del mercado apuntan a nuevas presiones sobre los precios durante el resto del año.

El sondeo ubica ese posible movimiento en un rango de 11,75% a 12,00% para el cierre de junio de 2026, de acuerdo con la Anif que además fijó como escenario central un aumento de 50 puntos básicos hasta 11,75%. Para el cierre de 2026, la mediana de los analistas consultados sitúa la tasa en 12,25%, mientras que para 2027 prevé una reducción moderada atada a la evolución de la inflación.

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El informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras anticipa una inflación para el cierre de este año en 6,5%, por encima del registro de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el informe, “la mayoría de los analistas anticipan que […] la Junta Directiva del Banco de la República retomará un aumento en la tasa de interés”. En detalle, el 45% de los consultados proyecta un incremento de 50 puntos básicos y otro grupo relevante prevé alzas de 75 puntos básicos, mientras una porción menor estima que la tasa no cambiaría o que el ajuste sería más amplio.

El sondeo muestra consenso sobre una subida, pero no sobre una votación unánime

La Anif indicó que 16 de los 20 analistas consultados, equivalentes al 80%, se ubicaron en el “equilibrio técnico-político”. Esa coincidencia implica que, en la mayoría de los casos, la recomendación técnica de los encuestados coincide con lo que creen que finalmente resolverá la autoridad monetaria.

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La encuesta también anticipa divisiones dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia de Colombia (JDBR). Según el centro de pensamiento económico, “18 analistas (90%) prevén que tres miembros de la JDBR estarían en desacuerdo con decisiones que impliquen aumentar la tasa de interés”.

Entre los nombres mencionados con más frecuencia como posibles disidentes aparecen Germán Ávila, César Giraldo y Laura Moisá, señala el informe. El sondeo no prevé, por tanto, una decisión unánime si el Banco de la República reanuda el endurecimiento monetario en junio de 2026.

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La inflación de mayo reforzó la expectativa de un ajuste monetario

Gustavo Petro y Banco de la República - crédito Banco de la República/Luisa González/REUTERS

El principal soporte de esa expectativa está en el comportamiento reciente de los precios. El informe de la Anif se fundamenta en que “la inflación […] se ubicó en 5,84% anual en mayo, acelerándose […] frente al 5,68% registrado en abril”, y añadió que el dato permaneció por encima del rango meta del banco central.

La organización atribuyó la mayor parte de esas presiones a los servicios y a los alimentos. Sobre esa base, los analistas consultados prevén que la inflación seguirá elevada durante el año.

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Conforme a lo expuesto en el informe, “los pronósticos […] anticipan una inflación de 6,0% como mediana para junio de 2026” y un cierre de año en 6,5%, por encima del registro de 2025. A más largo plazo, se espera una moderación gradual hacia 2027, aunque todavía lejos del objetivo del Banco de la República.

El documento agrega otros factores que podrían influir en la trayectoria de los precios: el impacto del aumento del salario mínimo, los riesgos asociados a un posible fenómeno de El Niño y las presiones externas derivadas del comportamiento de los precios de los combustibles.

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El Banco de la República ya aumentó en 200 puntos básicos la tasa de interés en 2026, algo que generó la furia del Gobierno Petro ante el impacto para la economía - crédito Banco de la República

Cabe recordar que aparte de un posible aumento de la tasa de interés, el Banco de la República confirmó que podría subir el precio de los alimentos para junio de 2026.

Según el Emisor, la aceleración inflacionaria no se restringe solo a los servicios. En mayo de 2026, 11 de los 12 grupos de gasto incrementaron precios, encabezados por alojamiento, servicios públicos, salud, restaurantes y hoteles, que explicaron el 82% de la variación mensual. Aunque los alimentos aportaron a contener el crecimiento general, la inflación acumulada hasta ese mes ascendió a 4,4%, por encima del 3,7% registrado en el mismo periodo de 2025.

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