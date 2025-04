Carla Giraldo se sinceró acerca de la crisis personal que sufrió en ‘Masterchef Celebrity’: “Esa no soy yo”

La hoy presentadora de 'La casa de los famosos Colombia' relató el drama personal que padeció por su sobrepeso, que inició durante su participación en 'Masterchef Celebrity' - crédito @carlagiraldo/Instagram y Canal RCN

Carla Giraldo se ganó un lugar en la farándula colombiana por sus apariciones en algunas de las telenovelas más destacadas de la televisión colombiana. Sin embargo, a partir de 2024 le dio paso a una nueva faceta, esta vez como presentadora de La Casa de los Famosos Colombia.

Pese a ser su primera experiencia en ese rol y a que los televidentes no dudaron en señalar inicialmente su inexperiencia, sumado a las tensiones con su compañera Cristina Hurtado, Carla terminó prevaleciendo y se mantuvo en su puesto para la segunda temporada que se emite actualmente, esta vez acompañada de Marcelo Cezán.

Desde 2024 Carla Giraldo es presentadora de 'La casa de los famosos', y desde 2025 la acompaña Marcelo Cezán - crédito @carlagiraldo/Instagram

Pero poco antes de esta aventura en el reality show, Giraldo ya venía dando de qué hablar con su participación en Masterchef Celebrity, en la que pese a ser retratada como la “villana” de la tercera temporada, terminó siendo la ganadora por encima de Frank Martínez, Liss Pereira y Viña Machado. Pero detrás de cámaras, se estaba cocinando un drama personal para la actriz.

Así lo dio a conocer la propia Carla durante su paso por Un elefante en la habitación, el pódcast de la revista Marie Claire, en el que abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional, principalmente enfocados en los últimos años.

En un momento de la charla, y luego de describir como un “renacer” el hecho de superar los comentarios negativos que recibió en sus primeras semanas en La casa de los famosos, dio paso al momento que calificó como un punto de quiebre en su vida: el sobrepeso que desarrolló durante su paso por Masterchef Celebrity que la llevó a tomar la decisión de someterse a una operación para corregirlo.

Carla Giraldo reveló que el sobrepeso la llevó a una depresión, por lo que decidió someterse a una gastrectomía - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

Según explicó, durante las grabaciones afrontó un periodo de baja autoestima que terminó repercutiendo en su cuerpo.

“Estaba en una época de mi vida donde no me quería, donde me repudiaba a mí misma, donde no me miraba al espejo, donde no me gustaba lo que veía. Y fue un renacer. Fue como ‘ok, vamos a cambiar todo’”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, Carla Giraldo llegó a pesar 95 kilos y admitió que “me escondí durante tres años y medio porque no quería que nadie me viera. Y yo decía ‘¿Por qué voy a dejar que me vean así? Esa no soy yo, no puede ser que la gente me vea así. Jamás me van a ver así‘, y jamás me vieron así”, recordó.

La presentadora afirmó que le costó aceptar los resultados de la intervención, al punto que pasó meses encerrada en un cuarto oscuro - crédito @carlagiraldo/Instagram

Posteriormente, la actriz y presentadora detalló que verse en ese estado la hizo caer en depresión. “Sentí que le había hecho daño a mi cuerpo en vez de haberle hecho un bien, pero ese daño ya me lo había hecho desde antes, con lo que comía, con lo que veía, en la comunicación que le daba a mi cuerpo, en lo que pensaba de mí misma (...) le hice tanto daño a mi vida y a mi conciencia y a mi autoestima que realmente ni me reconocía”, dijo.

Ante este panorama, Carla se sometió a una gastrectomía o sleeve gástrico, con el que se redujo el tamaño de su estómago. Los resultados inicialmente la llevaron a marginarse todavía más al considerar que se veía irreconocible, pero los resultados terminaron siendo favorables para su salud.

“Cuando me opero digo como ‘wow, esta no puedo ser yo, yo no quiero ser esa persona. ¿Qué pasó con mi cuerpo?, por favor devuélvamelo’. Fue un mes y medio muy duro encerrada en un cuarto oscuro, donde pasé días muy tristes, donde no entendía realmente lo que pasaba, si era bueno o malo o feo, si estaba bien o mal. Solo sentía que eso era lo que tenía que hacer. Ahora soy muy feliz, pero fue un proceso muy duro para mí”, concluyó.