Ministro de Minas ‘provocó’ a Fenalco durante su anuncio de reducción de tarifas eléctricas para pequeños comerciantes: “Que aprenda”

Durante su más reciente visita a Barranquilla (Atlántico), el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció avances concretos en la reducción del costo de la energía eléctrica para pequeños comerciantes en el país, como parte del programa gubernamental ‘Colombia Solar para Economías Populares’. En un acto oficial realizado en la Institución Educativa Distrital Concentración Cevillar, el ministro aprovechó el escenario para reiterar su compromiso con la economía popular, al tiempo que cuestionó fuertemente el papel de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a la cual señaló de no representar los intereses reales de este sector económico.

El evento, desarrollado en el barrio Cevillar, tuvo como eje principal la puesta en marcha de las denominadas “Comunidades Energéticas”, una estrategia del Gobierno nacional con la que se busca implementar Sistemas Solares Fotovoltaicos (Ssfv) en más de mil negocios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Según informó la cartera, la primera fase del programa ya ha culminado con la instalación de 100 soluciones solares en la región Caribe, permitiendo reducciones de entre un 50 y un 70% en los costos de facturación eléctrica.

Durante su intervención, el ministro Edwin Palma expresó que: “alrededor de, como su nombre lo dice, la economía popular que ha querido destacar este Gobierno con distintas medidas. No a través de lo que hace Fenalco, que no representa a los pequeños comerciantes, que es gastar plata en capacitaciones, formaciones y capacitaciones y formaciones, pero que no traduce nada concreto para mejorar la vida de los pequeños y de las pequeñas comerciantes”.

Las declaraciones del ministro generaron reacciones en medios de comunicación locales, por lo que posteriormente, a través de su cuenta oficial en la red social X, reiteró que las medidas implementadas por el Gobierno se traducen en beneficios reales para el pequeño comercio. “Con soluciones concretas, estamos bajando los precios de la energía eléctrica a pequeños comerciantes, a tiendas de barrio. A la economía popular”, escribió el jefe de la cartera energética.

Como parte de los avances presentados por el Ministerio de Minas y Energías, se detalló que 54 comerciantes en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira —zonas donde opera la empresa de energía Air-e Intervenida— están en proceso de legalización de sus sistemas solares, lo que además les permitirá vender los excedentes de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. En particular, se mencionó que 15 negocios ubicados en Barranquilla y Soledad, afiliados a la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), serán los primeros beneficiarios de este esquema de generación distribuida.

El evento también incluyó la visita a la tienda La 18, uno de los establecimientos participantes del programa, donde el ministro conversó con comerciantes y miembros de la comunidad. Allí, reafirmó su postura frente a Fenalco y destacó el impacto concreto de las medidas implementadas por su cartera; “Hoy estamos aquí, alrededor de 100 iniciativas, que hacen parte de más de 1.000 iniciativas, la mayoría de ellas, el piloto hecho aquí en la Costa Caribe, en coordinación con el operador de red de acá, de estos tres departamentos, que es Aire, como una demostración con hechos. No como hace el señor Jaime Cabal, presidente de Fenalco, hablando todos los días como líder de oposición política a este gobierno, pero que no traduce ni defiende los intereses de los pequeños comerciantes”.

Desde su paso como agente interventor en la empresa Air-e, el ministro ha liderado un plan orientado al desarrollo sostenible del sistema energético en la región Caribe, optimizando los tiempos de respuesta a usuarios y promoviendo la conexión eficiente de proyectos de autogeneración. Según datos oficiales, actualmente existen más de 1.992 solicitudes en trámite en esta empresa, de las cuales un 49% provienen del sector comercial, y un 43% de usuarios residenciales.

Tras exponer los avances del programa, el jefe de la cartera de Minas y Energía compartió un mensaje en X que volvió a poner en el centro del debate a Fenalco: “Que aprenda Fenalco lo que es dignificar la vida de los tenderos”.

