Por qué no se transmitió el Consejo de Ministros de Gustavo Petro del 14 de abril: esto es lo que se sabe de la decisión

Cuando se creía el lunes 14 de abril que el presidente de la República, Gustavo Petro, llevaría a cabo su séptimo Consejo de Ministros televisado, pese a la determinación del Consejo de Estado, que restringió las apariciones del jefe de Estado en los canales privados, finalmente no se produjo la transmisión de esta reunión: en la que, semana tras semana, el Ejecutivo discute sobre diferentes aspectos del Gobierno.

“Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo”, dijo Petro en una primera parte del mensaje, el 11 de abril, tras conocer el fallo. “Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente”, agregó.

Aunque se indicó que la decisión de no llevarlo a los canales públicos como Señal Colombia e Institucional, y en las redes sociales de la Presidencia, ya estaba tomada antes de a decisión del alto tribunal, lo cierto es que se aguardaba por un pronunciamiento oficial sobre si, al fin, la reunión con los integrantes del gabinete sería vista a través de la pantalla chica o en la señal de streaming de las plataformas digitales.

¿Por qué no se transmitió el Consejo de Ministros del lunes 14 de abril?

Pues bien, se conoció que no se llevó a cabo una transmisión del referido Consejo debido a que, de acuerdo con lo que comunicó el despacho presidencial, la decisión se basa en la “necesidad de tratar asuntos clave que requieren atención prioritaria y trabajo reservado entre el mandatario y su gabinete”. Tal y como lo replicaron los perfiles de X de Radio Nacional, Rtvc y Señal Colombia.

Así también lo indicó el gerente del sistema de medios públicos, Hollman Morris, que asistió al cónclave de los funcionarios cercanos al primer mandatario y comunicó, con una cuenta alterna de X, que la reunión no iría por ninguna señal, sin dar mayores detalles de la determinación. Pero que, en cierta forma, empezaría a cumplir la sentencia del Consejo de Estado en relación con estas transmisiones.

“La facultad del Presidente de la República para dirigirse a los colombianos, a través de los distintos canales de televisión, no le confiere poderes omnímodos al punto de coartar derechos fundamentales como aquel que le permite a un ciudadano acceder a la información plural y no solamente a la difusión de las ideas políticas u opiniones del gobernante”, se leyó en el fallo de 17 páginas del Consejo.

La determinación no dudó en ser calificada por el primer mandatario como una censura al poder Ejecutivo y fue tal su indignación que compartió una caricatura en la que su boca aparecía tapada. No obstante, aunque la limitación era para los canales privados, y también para los espacios regionales, no decidió usar la señal de los canales que maneja el Estado; sino adelantar la reunión sin cámaras.

Cabe recordar que, el primer Consejo de Ministros del actual Gobierno transmitido por televisión, incluso de la historia de los jefes de Estado, fue el del martes 4 de febrero de 2025, cuando por seis horas (casi tres de ellas por los canales privados) quedó expuesta la profunda crisis en el gabinete; motivada por la llegada en ese entonces de Armando Benedetti como jefe de debate, lo que desató una ola de renuncias.

Desde entonces fueron cinco apariciones más en la televisión, aunque eran denominadas para efectos legales como alocuciones, que empezaron a ocupar los espacios prime de canales como Caracol y RCN. Una de ellas, la del 25 de marzo, fue destinada para una férrea defensa del sistema de salud que quiere implementar Petro con la reforma y para señalar un supuesto acaparamiento de medicamentos.