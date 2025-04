Laura González de ‘La casa de los famosos’, aclaró si fue o no amante de un alcalde

Laura González asegura que no fue amante ni ha tenido novios alcaldes - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram

Laura González se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia y su salida dejó a muchos con más dudas, pues fue tan corto el paso de la modelo por la competencia, que no logró generar una conexión con el público.

Además del caso de infideliad del que acusaba a Karina García con su expareja, González también fue blanco de comentarios en redes sociales por su aparente cercanía con un alcalde de Villavicencio. En medio de una dinámica para el Canal RCN, Laura respondió al siguiente comentario que dejaron: “Laura González, en medio de una nueva polémica, señalan que fue amante de un alcalde y habría causado su descalificación de un certamen de belleza, tras la presión de la esposa del político”.

Laura González, eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' desmintió que haya sido amante de un alcalde en el Meta - crédito cortesía Canal RCN

Al respecto, González aseguró que “nunca me he involucrado con un alcalde, no he tenido tampoco pareja alcalde, nunca he estado de amante de ningún alcalde y de ninguna persona, así que es un rumor que es mentira”.

Recalcó que fue descalificada del concurso de belleza, cuando mencionó que tenía pareja “no era alcalde, no tenía absolutamente nada que ver, sino que era quien ayudaba a la persona a las campañas que se iba a lanzar”. Así las cosas, la modelo desmintió los comentarios que surgieron en redes sociales por su aparente cercanía con un político.

La empresaria y creadora de contenido estuvo en Protagonistas de Nuestra Tele en 2017 - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

Nuevamente, fue enfática al responder las razones por las que no dejó sentenciada a Karina García, pues consideraba que ya había cerrado ese capítulo en su vida y, viendo el comportamiento de La Liendra, prefirió dejarlos en la placa de nominados con riesgo a ser eliminado, de acuerdo con sus comentarios dentro del reality de haber cumplido el ciclo en la competencia.

Entre los comentarios que circularon en la publicación del Canal RCN en Instagram, la exparticipante recibió comentarios como: “Tendremos que esperar la versión de la esposa del alcalde”; “cuando el río suena, piedras lleva, creo que el que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela”, entre otros.

“Nunca dimensioné el alcance que iba a tener”, dijo Laura sobre la polémica que protagonizó con Karina García - crédito Cortesía RCN

Otro de los temas que abordó en la conservación, tiene que ver con la supuesta reacción que tuvo el Flaco Solórzano, cuando en su primera eliminación ingresó a la competencia y en cámaras se vio cuando, aparentemente, le agarró la nalga.

Al respecto, la empresaria dijo que “ojalá todos encontráramos un esposo como él que ama a su esposa”, aclarando que en ningún momento tuvo un mínimo acto de irrespeto hacia ella, desvirtuando una vez más los malos comentarios que surgieron en su paso por la convivencia del Canal RCN.

Qué dijo sobre Melissa Gate y ‘All Stars’

De acuerdo con la empresaria, Melissa llegó nuevamente a La casa de los famosos Colombia con el ego un poquito elevado tras su paso por la versión All Stars de Telemundo.

“Llegó con el ego arriba, tuvo un privilegio que no lo va a tener nadie”, expresó la modelo, refiriéndose al apoyo externo que Gate recibió durante el intercambio. Este privilegio, según Laura, pudo haber influido en la forma en que la paisa se relacionaba con los demás participantes.

Manelyk González llega al reality colombiano en un intercambio estratégico con Melissa Gate

Con su salida, González se une a la lista de participantes que han dejado el programa tras el posicionamiento de la antioqueña en la gala de eliminación, mientras que Melissa Gate continúa en la competencia, consolidándose como una de las favoritas del público.

Sin embargo, las declaraciones de Laura González han puesto en el centro del debate la actitud de Gate y su impacto en la dinámica del reality, generando expectativas sobre cómo se desarrollará el resto de la temporada.