Pueden los católicos tener relaciones durante Semana Santa: sacerdote despejó las dudas

Inicia la Semana Santa y, como todos los años, los feligreses han empezado a compartir sus dudas sobre lo que puede o no, hacerse durante los últimos días de la cuaresma.

Que si puede o no comerse carne roja, que si debe o no practicarse el ayuno o que si están prohibidas o no las relaciones sexuales. Pues bien, para despejar sus dudas, el padre Luis Eduardo Guzmán, líder religioso de Tunja, se refirió a los mitos que moldean el comportamiento de algunos católicos en la Semana Mayor.

En entrevista con Inexpertas, de Bésame, el padre insistió que la Semana Santa y especialmente los días jueves, viernes y sábado Santo pretenden más que la abstinencia entre los religiosos:

“Esta semana es considerada la Semana Mayor. Y esto ¿por qué? Esto es preciosísimo, porque aunque todos los días son santos, existe algo que es el Triduo Pascual: jueves, viernes y sábado Santo. Son los días más especiales de la Semana Mayor o de la Semana Santa (…) No es un recuerdo lo que hacemos, sino que es la vivencia propia del misterio eucarístico que celebramos”.

Ahora bien, evitar las carnes rojas y las relaciones sexuales, ambos, son actos simbólicos que representan la abstinencia y, a su vez, la voluntad de purificarse, como un compromiso con el lado espiritual, de cada quien:

“Tiene que ver con los ritos del ayuno. Lejos de pensar de si comer pescado o no, de si comer carne roja o no, creo que es un tiempo especial para que ustedes y yo obremos en caridad perfecta, es decir, una breve caridad por una persona (…) La vigilia tiene que ver con que el día viernes, por ejemplo, el día sábado, el día jueves no se coma carne roja, pero insisto: más allá de que esto sea catalogado como una situación pecaminosa de si como o no como, quiero que veamos todos más allá de esto”.

Sin embargo, el padre Guzmán insistió que de nada sirve dejar las carnes rojas si no se trabaja en la purificación del alma, dejando de lado el mal genio, los malos tratos e injusticias con el prójimo:

“Independientemente de si como o no… ¿yo qué saco con no comer carne roja, por ejemplo, el Viernes Santo, pero ese día tengo una situación particular en mi vida y trato a todo el mundo mal? Pues, no me sirve para nada”.

Ahora bien, sobre las relaciones sexuales, lejos de adoptar una mirada crítica que satanice el contacto sexual en pareja, el padre Guzmán explicó que “no hay tal” que se “queden pegados” y la abstinencia, en este caso, es también opcional.

“Hay muchos tabús. Son de ese antiguo respeto que se tenía para vivir la Semana Santa. Nuestros campesinos, por ejemplo, cuando era el Viernes Santos no hacían nada. Entonces, no es que no se pueda tal cosa. Es que yo, por amor al Señor, me permito evitar muchísimas situaciones. Si yo estoy hablando de la experiencia de la vida matrimonial y estoy hablando de una relación sexual, no es que no necesariamente yo no pueda tener una relación sexual con quien es mi esposa ese día, porque en la unión marital sí que es bendecida; pero, yo también como pareja puede decir: este día no en razón de que vamos a meditar de especial manera el amor de Dios”.

Quienes decidan aplicarla, deben hacerlo a manera de sacrificio. Ofreciendo a Dios el tiempo y la energía que podrían utilizarse, al final de la Semana Santa, y el tiempo de conversión que inició con el Miércoles de Ceniza.

“El amor de Dios que hace sacrificio. Y luego, también para muchas parejas esta vida sexual implica también un acto de sacrificio. Okey, vamos a entregar este sacrificio al Señor”