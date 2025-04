Laura González salió de ‘La casa de los famosos’ y dejó en problemas a La Liendra: “No me parece que esté jugando limpio”

La participante eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' sentenció que el cafetero no está jugando limpio - crédito @lacasadelosfamososcolof/TikTok

En la noche del 13 de abril se produjo una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia, donde la eliminada fue Laura González, que ingresó a la competencia en reemplazo de uno de los participantes que resultaron fuera por motivos personales.

En la última gala de eliminación, la participante que quedó por fuera de la competencia fue Laura García, recordada por su participación en Protagonistas de novela y haber señalado a Karina García de haberse metido en la relación con la expareja a pocos días de que se llevara a cabo su matrimonio con un empresario antioqueño.

Laura González, eliminada de 'La casa de los famosos Colombia 2025' salió del programa cumpliendo su objetivo de desenmascarar a Karina García en el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Como es habitual, cada participante eliminado debe dejar nominado a un participante dentro de la casa estudio, por lo que González no dudó en sentenciar a La Liendra:

“Porque no me parece que esté jugando limpio… Creo que amansa a los compañeros y después va y los posiciona. A mí se me posicionó la primera vez y me dijo ‘no es nada personal’ y hoy se me posicionó otra vez, entonces que vaya para placa, sé que va a volver, pero es bueno que esté en la placa también”.

Recalcó que decidió no sentenciar a Karina García porque limaron asperezas y “soy muy coherente con lo que digo y para qué la voy a mandar a una octava o novena placa, pues ella va muy seguido”.

La frase “Eres la moza de Colombia” de Laura desató críticas y tensión en la convivencia del reality - crédito canal RCN

La noticia de la nominación tomó por sorpresa a los participantes del reality del Canal RCN, quienes pensaban que el nominado sería Camilo debido a su posición durante el brunch con las preguntas que les formuló a Karina como a Laura G. Pero, el más sorprendido fue La Liendra, que recibió la nominación a la espera de ver el apoyo que tiene del público y si consideran que debe salir, lo tomará con tranquilidad.

Cómo reaccionó Laura González al enterarse de su eliminación

Así fue la reacción de Laura González al conocer que era la nueva eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @laugonzalezdiaz/IG

Al conocer que debía salir de la competencia por la poca votación que obtuvo del público para regresar a la casa estudio, por lo que no dudó en agradecer el apoyo que le dieron en anteriores ocasiones: “Muchas gracias Colombia 🇨🇴❤️‍🩹 gracias a todas las personas que votaron por mí, sus mensajes, su bonita energía ❤️ vamos a seguir dándola ✨”, escribió la exparticipante en su cuenta de Instagram, acompañado del video de su salida.

Es de recordar que Laura Obtuvo el 6,10% de las votaciones en contra del Flaco Solórzano que logró su cupo nuevamente en la casa estudio con una aprobación del 7,44% de los votos de sus fans.

Laura González agradeció el apoyo de sus fans en competencia de 'La casa de los famosos' - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’

Las reacciones por la salida de Laura González y la decisión que tomó de sentenciar a La Liendra no tardaron en aparecer, pues los seguidores pesaron que quien se llevaría esa sentencia sería Camilo Trujillo, que fue duramente criticado por la forma en que llevó como moderador el brunch: “No te quería al principio, pero terminaste ganándote mi corazón”; “por qué La Liendra si Camilo se merecía más esa nominación por la pregunta en el brunch”; “debió salir el Flaco y no tú, por lo menos estabas haciendo contenido y no eras un mueble más”, entre otros.

Los seguidores del programa de convivencia están a la espera de que la actriz reaparezca frente a sus compañeros para poder decirles algunas de las inconformidades que vio durante el juego. Adicionalmente, si le cantará la tabla o no a Camilo por su mal actuar durante la dinámica previa a su salida de la casa estudio.

Por ahora, los 12 participantes tendrán que seguir compitiendo para quedarse con uno de los cuatro puestos en la final que promete ser una de las más reñidas.