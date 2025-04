Laura G reveló la verdad tras la decisión de Yina Calderón de darle a Manelyk la cadena de oro que le regaló Epa Colombia

La famosa reveló detalles de su paso por el reality - crédito Instagram

La reciente eliminación de Laura G de La Casa de los Famosos Colombia desató reacciones, tanto dentro como fuera del reality. En medio de una entrevista con Infobae Colombia, la exparticipante compartió detalles sobre su experiencia en el programa, sus relaciones con otros concursantes y sus decisiones.

Algo por lo que se destacó en el programa, además de su conflicto con Karina, fue su vínculo de amistad con Yina Calderón, a la que describió como una persona leal y una amiga invaluable. Sin embargo, aclaró uno de los temas más controversiales y está relacionado con el regalo que su amiga Yina le hizo a la mexicana Manelyk en medio de su intercambio con Melissa Gate.

Según explicó Laura, el gesto que tuvo Yina Calderón con Manelyk González, al regalarle una cadena que originalmente le había dado Epa Colombia fue un acto de bondad de su parte: “Mucha gente no sabe que Yina es alérgica al oro. O sea, Yina no puede usar joyas de oro y sí esa cadenita se la dio Epa antes de entrar al reality como para que la cuidara. Entonces, pues ella no lo puede usar", declaró la recién eliminada.

Incluso, explicó que antes de que se la regalara a la mexicana, en la casa la usaba La Toxi Costeña. Laura aprovechó para destacar la generosidad de Yina: “Como que también para alivianar la aspereza se la dio como un detalle. Yina es la mujer más desprendida de las cosas materiales que yo conozco de verdad. Eso se lo digo a toda la gente: Yina no mide, si quiere regalar, lo hace de verdad. Y cuando ella regala algo, lo hace de corazón y ya no le importa cuánto le valió”.

Y es que durante su estadía en la casa, Laura y Yina fueron muy cercanas, pese a que la DJ es amiga de Karina, esto no afectó para nada su relación: “Es una persona que quiero en mi vida, siempre. Es una persona que es muy leal, es muy buena amiga. Realmente pienso que convivir estos días nos sirvió muchísimo para conocernos un poco más y es una muy linda persona”, afirmó.

La polémica con Karina García ya es un caso cerrado

Sus conflictos con Karina quedaron en La casa de los famosos - crédito @1367Factous / X

Uno de los momentos más tensos de su participación fue el conflicto con Karina García, derivado de acusaciones relacionadas con el exprometido de Laura. Durante el diálogo con Infobae Colombia, la recién eliminada aseguró que este tema quedó completamente cerrado antes de su salida.

“En este momento te puedo decir con total tranquilidad es que esa puerta yo ya la dejé cerrada. De mi parte pienso que ella también. Digamos que la última semana estábamos en una tónica que ni ella tocaba el tema ni yo tampoco, tratamos de llevar la fiesta en paz”. Sin embargo, aprovechó para aclarar lo siguiente: "No somos las mejores amigas, creo que no lo seremos, pero ya es un tema que para mí y pienso, quiero pensar que para ella también ya queda saldado y cerrado”, explicó.

La nominación de La Liendra

Laura también habló sobre su decisión de nominar a La Liendra, asegurando que su voto fue una estrategia basada en el juego y no en cuestiones personales: “No me gusta el juego que está teniendo, eso no lo hace una mala persona, pero pienso que está jugando de una manera sucia. Tú no puedes nominar y luego abrazar a esa persona como si nada”, puntualizó.

Su cercanía con Camilo Sánchez

Durante su estancia en el reality, la cercanía entre Laura y Camilo despertó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, ella descartó esta posibilidad, asegurando que su vínculo con Camilo es únicamente de amistad: “A Cami lo conozco hace como 14 años, pero simplemente lo que hizo el domingo no me gustó”, refiriéndose a las polémicas preguntas que formuló en el brunch. “No me parece, se lo dije. Pero pienso que más allá de una química, una relación no pasaría. O sea, de amigos no vamos a trascender y eso lo tengo claro”, afirmó.

Laura González dijo que Emiro es demasiado noble - crédito cortesía del Canal RCN

Finalmente, Laura reflexionó sobre las relaciones que construyó dentro de La casa de los famosos Colombia, asegurando que quiere seguir su amistad con participantes como Yina Calderón, Altafulla y La Tóxica, a los que describió como personas leales y transparentes. También destacó la nobleza de Emiro, aunque señaló que su bondad a veces le impide identificar quiénes le fallan.

Por otro lado, dejó claro que no buscará una relación de amistad con Karina, ya que considera que las diferencias entre ambas siempre serán un obstáculo.