Buscan a motociclista que arrolló a menor de cinco años y huyó sin brindar ayuda en el sur de Bogotá

Residentes del barrio Yomasa, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, permanecen conmocionados tras un grave incidente ocurrido durante la mañana del Domingo de Ramos. Una niña de cinco años fue atropellada por un motociclista que, según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, no se detuvo a auxiliarla y escapó del lugar.

El hecho ha generado una fuerte ola de indignación entre los habitantes de la zona, quienes exigen justicia y mayor control vial. El accidente se registró en una vía residencial de Yomasa, un sector caracterizado por su baja movilidad vehicular.

Las grabaciones muestran cómo el motociclista circulaba a alta velocidad cuando impactó a la menor. En lugar de detenerse para verificar su estado o brindar ayuda, el conductor aceleró y huyó, dejando a la niña gravemente herida en el pavimento. Este acto de omisión ha sido ampliamente repudiado por la comunidad local y en redes sociales.

Por ejemplo, algunos de los internautas arremetieron contra el motociclista, así como contra los padres de la menor afectada: “Perdón, pero es que la irresponsabilidad es de ambos (la madre o tutora de la menor y el motociclista). Una menor de edad no debe de cruzar sola una calle, nunca”, “Y como no va a salir corriendo? Si ya le querian pegar por el descuido del “padre” y la irresponsable “madre”, “Los niños no deben cruzar solos la calle, cuando aprenderán ! (sic)”.

Tras el accidente, los vecinos del sector reaccionaron rápidamente y trasladaron a la niña a un hospital del sur de Bogotá. La menor presenta múltiples contusiones y posibles fracturas, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que detalle su estado de salud. La familia de la niña solicitó apoyo para identificar al responsable y que este enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Así las cosas, en un esfuerzo por localizar al conductor de la motocicleta, los habitantes del barrio han compartido videos y testimonios en redes sociales. Las imágenes de las cámaras de seguridad no solo captaron el momento del impacto, sino también la ruta de escape del motociclista. Estos registros han sido puestos a disposición de las autoridades para facilitar la investigación.

Por su parte, desde la Policía de Tránsito y la Fiscalía anunciaron que iniciarán las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ser útil en la identificación del motociclista.

Accidentes de tránsito con motocicletas como protagonistas son cada vez más frecuentes

Datos suministrados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que 8.264 personas murieron en siniestros viales durante 2023. Las estadísticas reflejan el escalofriante dato de 22 personas muertas a diario por accidentes de tránsito, 158 a la semana y 688 por mes.

Asimismo, los motociclistas abarcaron las mayores cifras de accidentalidad en 2023. El 59% de las personas fallecidas en ese año fueron motociclistas, que sumaron 4.914 muertos, seguido de los peatones que, con 1.799 muertos, representaron el 21% de los fallecidos. El listado lo completan los conductores de automóviles, con 632 muertos (7%), y los biciusuarios, con 453 (5%).

Por ejemplo, entre enero y febrero de 2023, el país registró 1.252 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Las cifras reflejan un incremento con respecto al mismo periodo de tiempo de 2022, cuando se registraron 1.136.

Frente a ello, el director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Carlos Beltrán, señaló que en la entidad adelantan medidas para erradicar este fenómeno.

“Desde la entidad hemos venido desplegando la capacidad técnica disponible para llegar a las regiones mediante programas de pedagogía y capacitación para todos los usuarios viales, sin importar su edad o condición social”, indicó el funcionario en aquella oportunidad.