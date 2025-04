Taxista se enfrentó a ladrones y terminó quitándoles una moto

El conductor se enfrentó a los ladrones con un bate - crédito @ColombiaOscura_ / X

Un taxista en Floridablanca, Santander, se ha vuelto viral en redes sociales tras defenderse de un intento de robo protagonizado por dos hombres en motocicletas. En un video que circula ampliamente, se observa como el conductor, un hombre mayor, utiliza un palo para enfrentarse a los asaltantes y evitar el robo.

El incidente muestra al taxista reaccionando rápidamente tras ser interceptado. En un momento del clip, el conductor logra tomar una de las motocicletas de los atacantes y la guarda dentro de un garaje donde ya se encontraba su taxi.

Durante el altercado, según las palabras del taxista y las imágenes, los asaltantes alcanzaron a romper el vidrio trasero del vehículo, lo que sugiere que la situación pudo ser aún más tensa de lo que se evidencia en el registro.

La acción rápida y decidida del conductor obligó a uno de los asaltantes a abandonar su motocicleta y huir del lugar en la moto de su compañero. Según lo captado en el video, el taxista, al percatarse del intento de asalto y los daños a su vehículo, resguardó su coche en un parqueadero cercano antes de enfrentarlos con el bate, logrando evitar el robo.

El video, que ya acumula más de 25.000 vistas, los internautas reaccionaron y cuestionaron el accionar de los motociclistas.

“Dos contra 1 y terminaron perdiendo la moto”, “Cómo es que hay tanta gente observando y nadie ayuda al caballero”, “Ladrón que roba a ladrón , tiene cien años de perdón”, “Eso parece actuado. El de la cámara estaba en el momento y lugar precisos para grabar toda la acción”, “Me parecía inverosímil o poco creíble hasta que vi ese vidrio roto”, “Fueron a robar y terminaron robados. jajajajaja!, muy bien. Un aplauso para el señor“, fueron las reacciones.

Taxista rescata a joven inconsciente y conmueve a las redes sociales

Un acto de empatía y solidaridad ha captado la atención de miles de personas en redes sociales, luego de que un taxista en Bogotá encontrara a una joven aparentemente inconsciente en una zona verde. El conductor, al percatarse de la situación, decidió intervenir para ayudarla, convirtiéndose en un ejemplo de rápida acción y humanidad.

El incidente ocurrió mientras el taxista realizaba su jornada habitual. Al notar a la joven en el suelo, decidió detenerse para evaluar la situación.

El conductor no estaba solo, ya que llevaba a una pasajera en el vehículo, quien también se ofreció a colaborar en el rescate. Ambos trabajaron juntos para desbloquear el teléfono móvil de la joven y contactar a su madre, quien les pidió que la trasladaran directamente a su domicilio en el barrio Rincón de Venecia.

“Hoy que estoy haciendo un relevo aquí en el taxi, me doy con la sorpresa de que mira, me acabo de encontrar a esta muchacha que estaba tirada en una zona verde... Ahí lleva plata, lleva su celular y no puede ni hablar”, dijo el conductor.

El taxista, al revisar las pertenencias de la joven, confirmó que estas se encontraban intactas, lo que permitió descartar la posibilidad de un asalto. Este detalle fue clave para entender que la situación no estaba relacionada con un robo, sino que probablemente se trataba de un problema de salud o un accidente.

El conductor aprovechó la experiencia para enviar un mensaje a los jóvenes, subrayando la importancia de tomar precauciones para garantizar su seguridad personal.

El gesto del taxista y la pasajera no pasó desapercibido. Un video que relata el suceso fue compartido en TikTok, donde rápidamente se viralizó, generando una ola de comentarios positivos y elogios hacia ambos por su disposición a ayudar. Usuarios en redes sociales destacaron la empatía y la rapidez con la que actuaron, calificándolos como un ejemplo de solidaridad en momentos de necesidad.