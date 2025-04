Confirmaron restos óseos podrían ser de Jorge Hernando Uribe Bejarano, salió en pijama en su carro y no volvió

La Gobernación del Valle del Cauca ofrece una cuantiosa recompensa para quienes colaboren con información sobre el caso que ha conmocionado al suroccidente colombiano - crédito CTI

Las autoridades colombianas confirmaron el descubrimiento de restos óseos en el sector Estero, corregimiento de Navarro, una zona rural de Cali, cerca de un vehículo que pertenece a Jorge Hernando Uribe Bejarano, un empresario de 74 años reportado como desaparecido desde el pasado 6 de abril.

Según informó la Policía Nacional, se están llevando a cabo investigaciones para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del caso.

El caso de la desaparición de Jorge Hernando Uribe ha generado gran preocupación en Cali y el Valle del Cauca, movilizando a las autoridades locales y a la comunidad en su búsqueda.

De acuerdo con lo publicado por la Policía Metropolitana de Cali, el empresario fue visto por última vez cuando salió de su vivienda en el barrio Santa Mónica, al norte de la ciudad, con el propósito de realizar una diligencia. Desde entonces, no se había tenido rastro de él ni de su vehículo, una camioneta Volkswagen gris, modelo 2017, hasta el reciente hallazgo.

El empresario salió el 6 de abril a realizar una diligencia, pero no regresó - crédito Fomontaje Infobae (Eduardo Verdugo/o de Jalisco/AP Foto- Juan Carlos Uribe/Facebook)

En un esfuerzo por obtener información que permita esclarecer el caso, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades. “Queremos decirle a la comunidad que la seguridad es una tarea de todos, necesitamos que nos informen, que nos den información para poder saber dónde se encuentra y tendrán su recompensa”, declaró la mandataria.

La familia del empresario también ha solicitado apoyo de la comunidad. Según relató su hija, Alejandra Uribe, Jorge Hernando salió de su casa vestido con una camiseta blanca, un pantalón de pijama blanco con rayas verdes y zapatos de cuero negro. Su intención era dejar unas cajas y luego desayunar.

La última comunicación que tuvieron con él fue una breve llamada telefónica en la que mencionó que había comprado huevos y maduros. Posteriormente, su celular registró actividad en el sector de Bochalema, cerca del municipio de Jamundí, antes de apagarse. También se detectó actividad en el sector de Alfaguara, en la misma zona.

El empresario salió en pijama a realizar una diligencia, pero no regreso a su hogar - crédito Rubén Darío Roa Arenas/Facebook

Aunque las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis, no se descarta la posibilidad de un secuestro. Según informó la Policía Nacional, la familia del empresario ha recibido llamadas en las que se exigen altas sumas de dinero. Sin embargo, no se ha podido verificar si estas comunicaciones están relacionadas con un posible plagio o si se trata de intentos de extorsión no vinculados al caso.

Por su parte, Amparo Uribe, hermana del empresario, expresó su desconcierto ante la desaparición. Según su testimonio, Jorge Hernando salió de su casa con tranquilidad y sin señales de preocupación. “Nosotros nunca hemos tenido problemas de amenazas ni enemigos. Él se fue tranquilo en su carro, a desayunar con su pijama, y de ahí me llamó para decirme que había comprado huevos y maduros. Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, afirmó.

Otro de sus hermanos, Juan Carlos Uribe, señaló que han recibido información de personas que aseguran haberlo visto en el barrio Versalles. Según relató al medio Infobae Colombia, algunas personas que trabajan en el sector mencionaron haber hablado con él el lunes posterior a su desaparición. Sin embargo, la familia está intentando obtener grabaciones de cámaras de seguridad para confirmar si realmente se trataba de Jorge Hernando.

El hallazgo cerca de una camioneta gris modelo 2017 podría ser clave en la desaparición de Jorge Hernando Uribe, reportado el 6 de abril - crédito Alcaldía de Cali

Como parte de la búsqueda, las autoridades han habilitado varias líneas telefónicas para que la ciudadanía pueda proporcionar información de manera confidencial. Los números disponibles son la línea 123, la línea 165 del Gaula y el número contra el crimen 314 358 72 12. La colaborasón ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y esclarecer el caso.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de los restos óseos, pero no se descartan pertenecer al empresario.