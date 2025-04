Cómo era la relación de Dayana Jaimes y Lily Díaz antes de la polémica de infidelidad

Se filtra un video en el que Dayana Jaimes revela detalles sobre su verdadera relación con Lily Díaz - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram

Una fotografía que circula en redes sociales ha puesto a Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, en el ojo del huracán en las plataformas digitales.

La imagen muestra a Jaimes en un supuesto beso con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz, hija del legendario Diomedes Díaz y cuñada de la periodista. Este hecho ha desatado una ola de especulaciones y críticas, especialmente por el vínculo familiar entre las dos mujeres.

La controversia se intensificó debido a que Lily Díaz, casada con Escorcia desde noviembre de 2020, se encuentra en el tercer trimestre de su embarazo, esperando mellizos. Hasta el momento, ni Evelio Escorcia ni Lily Díaz han emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los internautas han usado las palabras de Jaimes en redes para reprocharle la supuesta infidelidad con Evelio Escorcia, esposo de Lily Díaz - crédito @redsocialpivijay/Instagram

En medio del escándalo, un video antiguo de Dayana Jaimes volvió a circular en redes sociales, complicando aún más la situación. El clip fue grabado durante una dinámica de preguntas y respuestas en las redes sociales de la periodista, donde habló sobre su relación con los hermanos de Martín Elías.

En el video, la comunicadora social afirmó que mantenía una buena relación con todos ellos, destacando su cercanía con Lily Díaz. “Habló más con unos hermanos de Martín que con otros, me las llevó superbién con Lily, me la llevó bien Martincito, si veo a Patricia la saludo, o sea con todos, la gente vive imaginándose, inventando cuanta locura que no es”, expresó en ese momento.

Estas declaraciones, que en su momento parecieron inofensivas, ahora son interpretadas por algunos internautas como una prueba de la cercanía previa entre ambas mujeres, lo que ha generado aún más críticas hacia Jaimes. Este contenido fue utilizado por algunos usuarios para reprochar la supuesta infidelidad con Escorcia, señalando que la relación entre las dos mujeres habría sido de confianza antes de que surgieran los rumores.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok

“Se la lleva tan bien con Lily que le está gusaneando a Evelio”; “Ojalá se vuelva amiga de mi mujer 😍”; “Pero se la lleva mejor por el marido de Lily😂”; “Está vieja de amiga es peligrosa jajajajaj se le comió el marido a la cuñada ahora que no se lo coma a una amiga 😂”; “Que tal si se llevan mal”; “Claro como no se la va llevar bien con Lily si se le está. Comiendo al marido”; “pura mentira”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

En medio de la polémica, tanto Dayana Jaimes como Lily Díaz han compartido mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas relacionadas con la situación. Jaimes publicó en su cuenta de Instagram una reflexión que decía: “Larga vida a los amigos que nos han visto por los suelos y no se cansan de levantarnos. Gracias, valoro cada palabra”.

Por su parte, Lily Díaz también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos consideran una respuesta al escándalo. La hija de Diomedes Díaz publicó en Instagram: “Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”.

El correo electrónico de Dayana Jaimes llamó la atención de los usuarios por su asunto “carta laboral” y el mensaje: “Estoy embarazada, háblame apenas llegue” - crédito @elradarquillero/TikTok

El escándalo no se ha limitado a la supuesta infidelidad. Un usuario de TikTok conocido como @elradarquillero afirmó haber recibido una foto de un correo electrónico en el que Jaimes le comunicaba a Escorcia que estaba embarazada de tres meses. Aunque esta información no ha sido confirmada, añadió nuevas especulaciones al caso, generando aún más reacciones en redes sociales.

Además, Evelio Escorcia ya había sido objeto de críticas en el pasado por presuntas infidelidades. Este antecedente ha llevado a muchos internautas a cuestionar su comportamiento y a relacionarlo con los rumores actuales.

La figura de Martín Elías, hijo del icónico Diomedes Díaz, sigue siendo recordada con cariño por sus seguidores, que lamentan que su legado musical se vea opacado por este tipo de controversias. El cantante, fallecido en 2017 en un accidente de tránsito, dejó un importante legado en la música vallenata y una familia que ahora enfrenta una de sus mayores crisis mediáticas.