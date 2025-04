Cardenal Luis José Rueda lanzó duras advertencias al gobierno Petro por su manejo del país:“Concéntrese y detenga la fábrica de muertes”

Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia habló sobre el Gobierno nacional - Camila Díaz/Colprensa

El cardenal Luis José Rueda, reconocido por liderar diversas actividades a nivel continental a favor del diálogo, la reconciliación y el perdón en los países que han estado inmersos en conflicto armado, habló sobre el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

Según sus consideraciones, el país se enfrenta a varias problemáticas que ponen a sus ciudadanos en situaciones comprometedoras.

“Colombia, como todos los países de América Latina, pasa por unas transiciones que nos desafían a todos, que nos preocupan, pero que nos deben invitar al compromiso. Hay situaciones muy complicadas en el país”, dijo en entrevista con Semana.

En particular, la eminencia bogotana expresó su preocupación por las difíciles situaciones de inseguridad en el territorio nacional, como la situación de orden público en El Catatumbo que ha dejado a más de 50.000 desplazados por cuenta de los enfrentamientos del Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es uno de los principales responsables de la inseguridad en Colombia - crédito Albeiro Lopera/Reuters

“No deja de preocuparnos profundamente lo que ocurre en las regiones, con el conflicto armado, con la proliferación de grupos armados de distinta índole, con las economías ilegales, el abandono del Estado, con tantas muertes”, indicó monseñor Rueda.

Incluso, sostuvo que el poderío de los grupos armados ha transformado al país en una fábrica de muerte, por lo que instó al gobernante de los colombianos a tomar soluciones urgentes.

“Es que Colombia se ha convertido en una fábrica de muertes violentas en las ciudades y territorios periféricos. Eso no nos deja indiferentes, no nos deja tranquilos. Debe detenerse”.

A propósito, dijo que el Gobierno Petro debería dejar las polémicas y centrarse en trabajar por el país. “Sí, a dedicarse totalmente, las 24 horas, los siete días de la semana, a estar con las comunidades y a servir en la conducción del país para encontrar soluciones concretas a los problemas que tenemos. De otro lado, es importante la unidad nacional”, explicó al medio citado.

El cardenal instó a Gustavo Petro a concentrarse en gobernar - crédito Colprensa

Rueda también se refirió a los constantes cambios del gabinete ministerial de Petro. En su opinión, estos evitan que la actual administración tenga una hoja de ruta clara e interrumpen la continuación de acciones necesarias para el desarrollo del país.

“Eso es algo que no ha permitido una continuidad. Alguien puede decir que hay una riqueza y una dinámica. Se puede leer de distintas maneras, pero puede tener un costo en la no continuidad en los procesos que se inician y eso puede jugarles una mala pasada no solo al país, sino al mismo Gobierno”.

Con respecto a la Paz Total propuesta por el Gobierno nacional, sostuvo que es necesario que se realicen más esfuerzos para abordar las amenazas a los procesos de desmovilización fallidos y reconducirlos.

“Más que hablar de la paz total, diría la paz como una necesidad de los colombianos y un trabajo que exige la participación de todos. Hay grandes dificultades: la paz está amenazada especialmente por las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación, que también es ilegal, y con la cual se financian las armas”.

El religioso aseguró que la actual administración debe centrarse en encontrar soluciones concretas a los procesos de desmovilización fallidos y reconducirlos - crédito cortesía La Gran Noticia

Y agregó: “Para que se logre la paz se tienen que silenciar las armas, y Colombia es un país consumidor de armas. ¿Por dónde entran? ¿Quién las fabrica? ¿Quién las comercializa? ¿Qué país las provee para que Colombia tenga tantas armas? Tendríamos que preguntarnos eso y ver por qué las economías ilegales producen tanto dinero”.

Por último, hizo un llamado al diálogo entre las fuerzas políticas del país para encontrar soluciones a los problemas que azotan al país. “Diálogo, dialogar mucho, encontrarse, ser capaces de mirarse entre diversos. El diálogo es de lo más humano que hay”, concluyó.