WestCol y la millonada que le deben pagar para estar en ‘La casa de los famosos’: “Con 400 millones cambio las llantas del carro”

Luis Villa, conocido en el mundo digital como WestCol, protagonizó una de las entrevistas más comentadas del año en el programa The Juanpis Live Show.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado miércoles 9 de abril en el Teatro Juan Pablo González Pombo de Bogotá, no solo captó la atención de los asistentes, también logró reunir a más de 150.000 espectadores en la plataforma de streaming Kick, consolidándose como un evento de gran impacto en redes sociales.

Durante la conversación, el streamer abordó temas personales, polémicos y profesionales, en el que incluyó su opinión sobre el reality show La Casa de los Famosos y las condiciones económicas que consideraría para participar en dicho programa.

En el transcurso de la entrevista, WestCol compartió detalles sobre su infancia y adolescencia, marcadas por experiencias difíciles. Según relató, su padre estuvo vinculado al narcotráfico, y él mismo enfrentó situaciones de riesgo al escapar de grupos guerrilleros durante su juventud. Estas revelaciones no solo generaron impacto entre los espectadores, pues además abrieron un debate en redes sociales sobre las circunstancias que moldearon su vida y su carrera como creador de contenido.

La postura de ‘WestCol’ sobre la ‘Casa de los Famosos’

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando WestCol expresó su opinión sobre La Casa de los Famosos. El influenciador criticó duramente el formato del programa, por lo que señaló que los participantes son expuestos de manera constante y que, en su opinión, esto puede llevar a la pérdida de la dignidad. “Los medios de comunicación utilizan a las personas más vulnerables y más ‘bobitas’, por así decirlo, para que pierdan su dignidad”, afirmó. Además, mencionó el caso de una participante llamada Karina, de quien comentó que, aunque ha contribuido significativamente al show, su imagen pública se ha visto afectada.

A pesar de sus críticas, WestCol no descartó la posibilidad de participar en el reality, pero dejó claro que sus condiciones económicas serían muy altas. Según explicó, el premio del programa, equivalente a 400 millones de pesos colombianos, no sería suficiente para motivarlo. “El premio son 400 millones de pesos y yo con eso le cambio las llantas a mi carro”, comentó. En este sentido, aseguró que solo consideraría participar si le ofrecieran una cifra que duplicara sus ingresos mensuales actuales, los cuales, según reveló, superan los cinco millones de dólares anuales gracias a su contrato con Kick.

Las condiciones de WestCol para participar en el ‘reality’

El streamer fue enfático al señalar que, para él, la dignidad tiene un precio, y que no estaría dispuesto a comprometerla por una suma que no compense sus ingresos actuales. “Si yo voy a ir a perder la dignidad, me tienen que pagar el doble de lo que yo gano al mes”, declaró. Estas afirmaciones generaron un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros la criticaron por considerarla arrogante.

Además, WestCol reveló que, durante su participación en The Juanpis Live Show, había establecido una única condición: no responder ni contradecir al anfitrión, Juanpis González. Según explicó, esta decisión fue tomada para evitar conflictos y mantener el enfoque en los temas que deseaba abordar durante la entrevista.

Un contrato millonario y su impacto en la industria del ‘streaming’

El contrato de WestCol con Kick, que supera los cinco millones de dólares anuales, ha sido un tema recurrente en sus transmisiones y entrevistas. Este acuerdo no solo lo posiciona como uno de los streamers más exitosos de la región, también refleja el crecimiento y la competitividad en la industria del streaming. Según detalló en la entrevista, este ingreso le permite mantener un estilo de vida que considera incompatible con las condiciones económicas ofrecidas por programas como La Casa de los Famosos.

El streamer también aprovechó la ocasión para expresar su interés en entrevistar a Alejandro Riaño, el actor detrás del personaje de Juanpis González, en su propio canal. Esta declaración dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro entre ambos, esta vez con los roles invertidos.