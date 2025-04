Shakira anunció invitado especial para sus fechas en Estados Unidos: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Shakira comenzó a revelar algunas sorpresas para sus fechas en Estados Unidos de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Eduardo Verdugo/AP

23 conciertos (más dos pendientes en Medellín el próximo fin de semana), es el balance de la primera etapa de Las mujeres ya no lloran World Tour, la primera gira de Shakira en siete años con la que presenta su álbum Las mujeres ya no lloran.

Pese a los imprevistos que le obligaron a posponer varias de las fechas originalmente pactadas, las presentaciones de la barranquillera fueron bien recibidas y se transformaron en cada país por el que pasó en un fenómeno viral tanto por la puesta en escena como por los atuendos de la barranquillera, así como por los invitados que tuvo en algunas presentaciones muy concretas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por ejemplo, en algunas de sus presentaciones en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, Shakira subió al escenario a Grupo Frontera, mientras que en Barranquilla sumó a Chelito de Castro, reconocido por su trabajo como compositor, arreglista y pianista de Joe Arroyo.

El pianista barranquillero Chelito de Castro destacó con su interpretación durante el concierto de Shakira - crédito @chelitodecastro/Instagram

De hecho, por estos días se especula que la colombiana podría sorprender sumando a Karol G o Maluma para alguna de sus presentaciones en el estadio Atanasio Girardot, pero todo indica que los rumores darán espera hasta el próximo fin de semana.

Luego de unas semanas de descanso, Shakira continuará con su gira en mayo, presentándose en Estados Unidos y Canadá con 23 fechas, la mayoría de ellas en estadios. Para calentar la espera, la colombiana anunció en sus historias de Instagram que un viejo amigo suyo será el encargado de ser el artista telonero en dos de sus fechas, concretamente las de Boston y Charlotte.

Se trata de Wyclef Jean, rapero haitiano reconocido por su trayectoria en el influyente grupo The Fugees, creado junto a Pras y Lauryn Hill, y que alcanzó reconocimiento mundial en la segunda mitad de los 90 con su éxito Killing Me Softly with His Song. Posteriormente desarrolló una carrera en solitario, colaborando con Shakira en Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos en la carrera musical de la colombiana.

Wyclef Jean, amigo de Shakira y colaborador en "Hips Don't Lie", abrirá algunos de los conciertos de la colombiana en Estados Unidos - crédito Aude Guerrucci/REUTERS

De hecho, la canción es una adaptación de Dance Like This, tema que Wyclef Jean había grabado en 2004. Tras juntarse con Shakira, añadieron detalles como el sampleo de las trompetas usadas en Amores como el nuestro de Jerry Rivera, que terminaron por definir esta nueva versión y consolidar a la colombiana en el mercado estadounidense.

El haitiano, con el que colaboró en "Hips Don't Lie", abrirá los conciertos de la colombiana en Boston y Charlotte, como parte de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakira/Instagram

“No puedo creer que mi viejo amigo Wyclef Jean será mi telonero en Charlotte y Boston. Estoy encantadísimo. ¡Qué ganas de cantar contigo!“, comentó Shakira en un corto video en sus historias instantáneas. Acto seguido, hizo referencia de modo cómico a su colaboración con el haitiano. ”Esa canción sobre mis caderas. ¡Dios mío, va a ser increíble! Va a ser épico“, finalizó, dando a entender que se subirá al escenario con ella para interpretar juntos el tema.

Se confirmó quién será la artista que abrirá los conciertos de Shakira en Medellín

La cantante puertorriqueña acompañará en el escenario a la barranquillera en Medellín - crédito @gale/Instagram

Hasta entonces, la expectativa está centrada en las presentaciones que dará la colombiana en Medellín, programadas para el sábado 12 y domingo 13 de abril en el estadio Atanasio Girardot, con las que culminará la primera etapa latinoamericana de su gira internacional.

Se confirmó la elección de su telonera, Gale, cantante y compositora puertorriqueña, que abrirá ambos conciertos, marcando un contraste con lo sucedido en Barranquilla y Bogotá, donde no se utilizaron artistas teloneros.

De este modo se convertiría en la tercera artista en sumarse como telonero a la gira de Shakira, pues previamente, en Río de Janeiro, se presentó el DJ Dennis, mientras que en Argentina se eligió a Natalie Pérez.