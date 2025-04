“No se alegren tanto”: Benedetti informó que el Gobierno impugnará decisión del Consejo de Estado sobre consejos de ministros

Armando Benedetti aseguró que la tutela estudiada por el Consejo de Estado no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995 - crédito Colprensa

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro no seguir transmitiendo los consejos de ministros a través de canales privados, luego de recibir una tutela presentada por la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas en contra de la Presidencia de la República. La mujer aseguró que su derecho a la información fue vulnerado con la transmisión de las extensas reuniones del gabinete.

“La Sala concederá el amparo, tras encontrar que con las transmisiones de los consejos de ministros se vulneró el derecho fundamental a la información de María Cristina Cuéllar Cárdenas, razón por la cual se ordenará al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (Dapre) y a la CRC que no se transmitan las sesiones del comentado cuerpo consultivo a través de los canales privados de televisión”, detalló el Consejo de Estado en el documento.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el Gobierno nacional no está conforme con la postura del máximo juez de la administración pública, por los que recurrirá a la impugnación de la decisión. “No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995″, aseveró.

