Él es Evelio Escorcia, protagonista del escándalo que envuelve a una hija de Diomedes Díaz y a Dayana Jaimes: fue infiel varias veces

Una fotografía que circuló en redes sociales desató una tormenta mediática en torno al matrimonio de Lily Díaz, hija del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, y su esposo, el empresario Evelio Escorcia.

La imagen mostraba a Escorcia en un momento íntimo con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, lo que generó una ola de especulaciones y críticas hacia los involucrados. Este escándalo ha puesto nuevamente en el foco público a la familia Díaz, conocida por su relevancia en el ámbito musical y social de Colombia.

La fotografía, que fue ampliamente difundida en Instagram, mostraba a Escorcia y Jaimes besándose, lo que rápidamente levantó sospechas sobre una posible infidelidad. Este hecho ha generado un fuerte impacto, especialmente porque Lily Díaz se encuentra en pleno embarazo, esperando gemelos junto a su esposo. La situación ha despertado preocupación entre los seguidores de la familia, que han expresado su apoyo a la hija del fallecido “Cacique de La Junta”.

Él es Evelio Escorcia, el polémico esposo de Lily Díaz

Evelio Escorcia es un reconocido empresario de la región Caribe

Evelio Escorcia es un reconocido empresario de la región Caribe que ha mantenido una relación cercana con la familia Díaz desde el inicio de su matrimonio con Lily. Escorcia aparecía frecuentemente en fotografías familiares, lo que reflejaba una aparente integración con los demás miembros del clan. Sin embargo, los recientes acontecimientos han puesto en duda la estabilidad de esta relación y han generado interrogantes sobre el futuro de la pareja.

El matrimonio entre Lily Díaz y Evelio Escorcia, que lleva más de una década, no es ajeno a las controversias. Esta no sería la primera vez que el empresario enfrenta acusaciones de infidelidad. En el pasado, se le vinculó sentimentalmente con Marianella Pedroza, una mujer cercana al círculo social de Lily Díaz. Aunque en aquel momento los rumores no pudieron ser confirmados, la pareja atravesó una separación temporal debido a estas tensiones.

Cabe recordar que, en 2019, Lily y Evelio formalizaron su relación con un compromiso matrimonial que parecía consolidar su unión, pero las dificultades no tardaron en aparecer, y los altibajos en su relación se hicieron evidentes. A pesar de las adversidades, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, lo que quedó reflejado en publicaciones de redes sociales donde compartían momentos felices junto a su hijo Emmanuel y celebraban la llegada de los nuevos integrantes de la familia.

El sablazo de Kelly Díaz a Dayana Jaimes y Evelio Escorcia

Kelly Díaz contó cómo su hermana Lily ha manejado la situación con calma y enfocada en su embarazo - crédito @fansfliadiaz/Instagram

Kelly Díaz, hermana de Lily, habló sobre el escándalo de infidelidad, manifestando que nunca le agradó Dayana Jaimes, que había tenido actitudes extrañas a lo largo de los años.

“Yo a ella le veía muchas cosas barras. Y para el bautizo de mi sobrina, ella tuvo tres o cuatro situaciones (…) que a mí no me gustaron, porque te digo, uno de un hombre no puede esperar nada (…) pero de una mujer que siempre tiene como que guardarse, ella tenía muchas vainas, sino que mi hermana era muy inocente”.

Según relató, ella percibió un coqueteo entre ambos, lo que le pareció una falta de respeto. De inmediato, habló del tema con sus familiares, pero nunca le creyeron.

“De parte de ella, porque ni siquiera de Evelio, siempre como un coqueteo, como una vaina que a mí no me gustó. Y cuando yo hice el comentario, me lapidaron a mí, que yo estaba viendo mal, que no sé qué, pero las vibras de ella no mienten y tanto es así que mira, hasta ahora se dan cuenta lo que es, realmente su esencia, lo viborita que es”, comentó en un audio que se hizo viral.

Dayana Jaimes respondió en medio de críticas tras supuesto escándalo sentimental que involucra a Lily Díaz - crédito @lilydiazg - @dayanajaimes55/Instagram

Y agregó: “En el caso mío, ella nunca me cayó bien, nunca vibré con ella. Siempre me pareció que mi hermano era demasiado bueno para ella y, bueno, el tiempo al final me dio la razón (…) todo el mundo tenía que rendirle pleitesía porque era la mujer de mi hermano, o sea, ¿qué pleitesía que rendirle a ella ni que nada? Mi hermano partió a la presencia de Dios y ella, ¿qué? Nada más es la mamá de mi sobrina y hasta ahí”.

Kelly Díaz reveló que a pesar de la difícil situación que envuelve a su hermana, Lily permanece enfocada en sus hijos y en su embarazo, ya que está en la etapa final de gestación.

“Mi hermana, en medio de la tempestad que hay, está en calma, está agarradita de Dios, está muy enfocada en su barriguita; ya está en la última etapa, entonces está en eso (…) Cuando una mujer es realmente de Dios, se le nota en sus actos y en todo cómo coge todas las circunstancias. A diferencia de la otra, de que Dios nada más lo tiene, sin ánimo de ir más allá, nada más de pantalla (…) A mi hermana, lo que le viene son bendiciones y para adelante porque ella está superenfocada. Pero a ella se le cayó la supermascara de santa en Valledupar”, comentó en sus redes sociales.