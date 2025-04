Cómo hizo Melissa Gate para ir a ‘La casa de los famosos All Stars’ de EE. UU. sin tener visa: creador de contenido lo aclaró

Cuál es la situación migratoria de Melissa Gate tras ir a 'La Casa de los Famosos All-Stars' - crédito lacasadelosfamosostlmd / Instagram; canal RCN

Melissa Gate abandonó La casa de los famosos Colombia de manera repentina por la decisión de el Jefe, la voz que manda en el programa, que ordenó un intercambio de la influencer con una participante de la versión del reality en otro país.

Gate fue seleccionada para representar a Colombia en la versión All Star del reality, que actualmente se transmite desde Estados Unidos a través del canal Telemundo. En su reemplazo, llegó a la edición colombiana la influencer, empresaria y “reina de realities”, la mexicana Manelyk González, que también se ha convertido en protagonista de fuertes tensiones en la casa estudio.

Desde que aterrizó en la versión estadounidense del programa, la presencia de la colombiana no ha pasado desapercibida; varios de los habitantes de La casa de los famosos All Star han comentado positivamente sobre su llegada, destacan la fama que lleva desde Colombia y su forma de ser.

Gate se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del programa presentado por el Canal RCN y se enfrenta al reto de mantener su estilo, hacerse notar entre celebridades de diferentes regiones de América Latina y adaptarse a una nueva dinámica de convivencia.

Sin embargo, en las redes sociales no solo ha sido tema de conversación por eso, sino por la duda de por qué y cómo logró entrar a la versión de Estados Unidos, ya que no tiene visa.

Melissa en varias oportunidades comentó que no tiene el permiso para ingresar al país americano, incluso, dijo que cuando se presentó su visa fue negada, así que las preguntas sobre cómo ir a ese país o conseguir el permiso legal abundan entre los comentarios en los que la mencionan a ella.

La duda también creció porque sus seguidores quieren saber sobre cómo obtuvo la visa, si lleva encerrada en La casa de los famosos Colombia casi tres meses.

Es por esto que al creador de contenido sobre temas migratorios, Carlos Alberto López Gómez, más conocido como Don Carlos de working_ask, le preguntaron al respecto.

“Don Carlos, usted me puede sacar de una duda que tenemos en mi casa. ¿El Consulado puede aprobar una visa sin que la persona esté presente? No sé si usted se ve La casa de los famosos Colombia, pero ayer a Melissa Gate le dieron la oportunidad de viajar a La casa de los famosos All Stars en Estados Unidos, y ella ya había dicho que no tiene visa. Entonces, la pregunta es: ‘¿Cómo va a hacer para viajar si no tiene visa? ¿O queremos saber si el Consulado a través del Canal RCN gestionó una visa sin ella presentarse? ¿Esto es posible?‘”.

Ante esto, el hombre comentó que estaba al tanto de la situación de Melissa y confesó que ella había sido clienta de su equipo de trabajo, dedicado a ayudar con los trámites migratorios, pero que a la mujer le habían negado el permiso.

Además, respondió a la pregunta de la internauta, indicando que, en efecto, Melissa Gate no tiene visa y también que el Consulado no aprueba el documento si la persona no está presente, pero aprovechó para aclarar qué era lo que pasa con el cambio de la celebridad.

“No, el Consulado no puede aprobar una visa que te la mande a la casa. ¿Entonces Melissa cómo va a ir al All Stars de Estados Unidos? Es que La casa de los famosos All Stars se graba en la ciudad de México y es presentado en Estados Unidos, pero obviamente no. Al Melissa no tener una visa, no le pueden aprobar una visa virtual ni con palanca de RCN ni nada, entonces es porque no se graba en Estados Unidos”, confirmó Don Carlos.

El experto en temas migratorios finalizó enfatizando en que para que a una persona le aprueben la visa americana tiene que ser de manera presencial, se requieren las huellas y una entrevista con el Consulado.