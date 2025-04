Video: así aprovecharon accidente de un camión que transportaba gaseosas para robar el producto

Adultos, jóvenes y niños participaron en el robo masivo de bebidas en vía del Magdalena - crédito Redes sociales/Facebook

Un nuevo saqueo se reportó en la mañana del jueves 10 de abril en la Troncal del Caribe, en el tramo que conecta Ciénaga con Santa Marta (Magdalena), tras presentarse un accidente de tránsito protagonizado por un camión que llevaba gaseosas.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, registrado específicamente a la altura del puente de Gradesa, el camión que transportaba una carga considerable de gaseosas marca Coca Cola se volcó a un costado de la carretera, debido a presuntas fallas mecánicas.

Testigos en el lugar relataron que el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que el automotor terminara fuera de la vía.

A pesar de la magnitud del accidente, el conductor sufrió únicamente heridas leves y fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo atención médica.

Varios ciudadanos decidieron grabar el insólito saqueo - crédito Redes sociales/Facebook

Mientras el conductor era auxiliado por ciudadanos de buena voluntad que se encontraban en el lugar, otro grupo de personas aprovechó la situación para llevarse la mayor cantidad de mercancía.

Los presuntos delincuentes se acercaron al vehículo volcado y comenzaron a llevarse las gaseosas, cargando incluso hasta tres o cuatro botellas en los brazos.

Otras personas, por su parte, prefirieron no hacer el “trabajo sucio” y prefirieron recomendar una de las bebidas a conocidos que se acercaron al vehículo a saquearlo. “Mándame una”, dijo una mujer.

El acto reprochable fue captado por otros ciudadanos y policías que, en lugar de intervenir, optaron por grabar y tomar fotografías del hecho. Las imágenes muestran claramente a varios individuos participando en el robo de la mercancía.

Ante la cantidad de personas involucradas en el saqueo, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar del accidente para controlar la situación. Para ello, los uniformados acordonaron el área para evitar que la totalidad de la carga fuera robada. Además, supervisaron el proceso de descarga segura de las gaseosas, que posteriormente fueron trasladadas a otro vehículo de carga pesada.

La intervención policial permitió restablecer parcialmente el orden en la zona, aunque la situación ya había generado un impacto significativo en el tráfico vehicular. La carretera permaneció congestionada durante varias horas mientras se llevaban a cabo las labores de despeje y remoción del vehículo accidentado.

Algunos presuntos saqueadores salieron en chanclas y descamisados - crédito Redes sociales/Facebook

Entre tanto, según detalló El Heraldo, el hecho está siendo investigado por la Policía de Tránsito, que busca esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al volcamiento del camión. Asimismo, se adelantan esfuerzos para identificar a las personas que participaron en el saqueo, utilizando las imágenes y videos captados por los testigos.

En efecto, este nuevo caso de robo de mercancía en vehículos accidentados abrió el debate de la falta de civismo de algunas personas que se aprovechan de la situación, mientras que otros afirman que estos presuntos delincuentes deben pagar ante la justicia por el hurto.

“Esos cienagueros no cogen escarmiento de lo les pasa cuando se voltea un carro de esos“; ”Por hay siempre se vuelcan los camiones como sospechoso y siempre se roban todo no les da tristeza esas personas q deben responder por la mercancía“; ”Y los policías están pintados“; ”Independientemente de la situación económica la persona no deben convertirse en ladrones. La empresa deben de escoltar a los camioneros (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

El vehículo se encontraba detenido en la vía tras presentar fallas mecánicas - crédito Redes Sociales

Cabe señalar que el 24 de marzo, agentes uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en Bolívar, detuvieron a dos personas involucradas en el saqueo de una tractomula que estaba estacionada en la vía hacia el municipio de Zambrano

El evento ocurrió específicamente en el sector Capaca, ubicado en el kilómetro 25 de la vía Carmen Plato, ruta 8001, luego de que el vehículo de carga había iniciado su recorrido en Cartagena, transportando decenas de costales de harina sin procesar, cuyo destino final era Bogotá.

En el trayecto, el conductor decidió detenerse para realizar una verificación de las condiciones mecánicas del automotor. Sin embargo, durante el alto, un grupo de personas aprovechó para hurtar la mercancía que contenía.

En un comunicado emitido por la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, se informó que al tener conocimiento de los hechos, se realizó una rápida intervención con el apoyo de la Armada Nacional, logrando la captura en flagrancia de dos individuos implicados en el robo, además de recuperar la mercancía sustraída.