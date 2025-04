Endry Cardeño se quebró al hablar del transfeminicidio de Sara Millerey: “El resultado de la ignorancia”

La actriz no logró contener las lágrimas por lo ocurrido con la mujer trans - crédito @lakalle/IG

El 4 de abril se conocieron las primeras imágenes de Sara Millerey, una mujer transgénero que fue encontrada con sus extremidades fracturadas intentando luchar por su vida en una quebrada del municipio de Bello, departamento de Antioquia.

Según se conoció, Sara fue trasladada a un centro asistencial, donde murió el 6 de abril después de días de batallar con los fuertes dolores causados por las fracturas en sus piernas y brazos. Este crimen llevó a que la ciudadanía adelantara una velatón en el Parque de los Hippies, en la zona nororiental de Bogotá.

Candles are placed near a mural of Sara Millerey, a trans woman who was tortured and killed, during a protest against her transfemicide in Bogota, Colombia April 9, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Recientemente, la actriz trans Endry Cardeño estuvo como invitada en el programa El Klub de la Kalle, donde conversó sobre diferentes temas, como sus nuevos proyectos en el teatro. Sin embargo, al mencionar a Sara Millerey, no pudo contener las lágrimas debido al dolor que le causa la muerte de una integrante de la comunidad LGBTI.

De acuerdo con la también estilista, lo ocurrido con Sara refleja una realidad que enfrentan a diario las mujeres transgénero en el país. “Es muy triste reconocer lo que le pasó a Sara. Es la realidad de la mayoría de mujeres trans en nuestro país y en la región”, expresó entre lágrimas.

En lo que va del 2025, 13 personas de la comunidad Lgbt+ han sido asesinadas en el departamento de Antioquia - crédito Caribe Afirmativo

Pero esto no fue lo único que agregó la actriz, pues también expresó que su manera de alzar la voz por las mujeres trans ha sido a través de su trabajo artístico, cada vez que se ha parado en un set de grabación o en un escenario. Recalcó, además, que este tipo de violencia está alimentado por los prejuicios existentes en la ciudadanía.

“El resultado de la ignorancia de cómo nos reconocemos como seres humanos… lo que hagamos con nuestro cuerpo no tiene que ser el motivo de muerte para nadie”, concluyó, no sin antes señalar que la forma en que los medios de comunicación han tratado este tema revictimiza a las personas afectadas y lo convierte en un espectáculo.

El doloroso y violento crimen en contra de Sara Millerey, como se hacía llamar, fue condenado por el Gobierno y las instituciones del Estado - crédito redes sociales/X

Finalmente, la cucuteña no dejó pasar la oportunidad en los micrófonos de la emisora La Kalle para dejarles un mensaje a todos aquellos que no comparten las diferencias, “creo que es importante conciliar con esa mayoría que no nos ve iguales, que nos ve diferentes, unirnos todos como seres humanos desde el amor que es lo más importante en estos casos y hoy fue una persona trans, mañana puede ser alguien con pensamiento político o religioso”.

Agregó que también ha andado por esos caminos de oscuridad, tratando de ser una guía para esas mujeres transgénero “si Endry pudo, yo también puedo, también vengo de ahí, de esos sitios oscuros y que como me dijeron que hablo desde un balcón lleno de privilegios y lo voy a utilizar siempre en beneficio de mi comunidad… Mientras permitamos que esto ocurra, ninguno estará a salvo”.

Por qué no intentaron rescatar más rápido a Sara

Mucho se ha dicho del porqué solamente las personas que vieron a Sara en la quebrada intentando mantenerse a flote y luchando por su vida a pesar del dolor de sus heridas, nadie intentó ayudarla.

A la Millerey le partieron las extremidades, antes de tirarla al río - crédito Conciencia en las calles / Facebook

Testigos aseguran que las personas que intentaron socorrerla fueron intimidadas por presuntos miembros de un grupo delincuencial que grababan la agonía de la víctima. “Había unos manes parados, también con el celular grabando lo que le sucedía, y decían que no la ayudaran. Entonces hubo temor a intervenir por miedo a que los encendieran a bala”, relató un allegado a El Colombiano.

Según declaraciones a El Colombiano, un familiar comentó: “Era una persona muy alegre, muy carismática, que le gustaba lucir sus pelucas y sus vestidos. Le tenían tanto cariño que muchas veces le paraban las motos y se montaba y se mostraba como una reina”.