Declaración de Renta 2025: confirman en qué casos se deben reportar a la Dian estas propiedades que se heredan

El manejo de los bienes heredados en la declaración de renta es un asunto que puede generar dudas entre los contribuyentes, dado que deben ser reportados en ciertos casos específicos para garantizar el cumplimiento de las normativas tributarias en un proceso que busca la transparencia en la distribución de herencias y también evitar la evasión fiscal.

Al respecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establece cada año los parámetros que determinan quiénes están obligados a presentar la declaración de renta, considerando factores como ingresos, bienes y transacciones financieras y dentro de estos parámetros, los bienes heredados ocupan un lugar importante, ya que pueden influir en el cálculo de los impuestos a pagar.

Los bienes heredados son aquellos activos que una persona recibe tras el fallecimiento de un familiar o ser querido. Estos pueden incluir desde inmuebles y vehículos hasta cuentas bancarias, acciones u objetos de valor. La declaración de estos bienes tiene como objetivo principal garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y evitar que se eludan impuestos relacionados con la herencia.

La importancia de declararlos radica en que, en algunos casos, pueden generar ingresos o estar sujetos a transacciones que deben ser reportadas ante las autoridades tributarias; además, la valoración puede ser relevante para otros impuestos, como el de sucesiones y donaciones, dependiendo del monto total de los activos heredados.

Casos en los que los bienes heredados deben ser declarados

De acuerdo con la ley, existen situaciones específicas en las que los bienes heredados deben incluirse en la declaración de renta:

Distribución entre herederos: cuando una herencia debe ser repartida entre varios beneficiarios, es necesario declarar los bienes para garantizar que la distribución sea transparente y cumpla con las normativas fiscales. El proceso también ayuda a prevenir conflictos entre los herederos.

Bienes que generan ingresos: si los bienes heredados producen rentas, como arriendo de inmuebles, dividendos de acciones o intereses de cuentas bancarias, estos ingresos deben ser reportados en la declaración de renta. En este caso, el monto generado por estos bienes se suma a los demás ingresos del contribuyente.

Venta de bienes heredados: en caso de que un bien heredado sea vendido durante el año fiscal, es obligatorio declarar la ganancia o pérdida patrimonial resultante de la transacción. Según la normativa, se debe calcular la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición del bien para determinar si hubo una ganancia o pérdida tributaria.

Valoración de bienes heredados: aunque no se generen ingresos ni se vendan los bienes heredados, su valoración puede ser relevante para otros aspectos fiscales. Por ejemplo, si el valor total de los bienes supera un umbral establecido, podría aplicarse un impuesto sobre la herencia.

Bienes heredados que no requieren ser declarados

No todos los bienes heredados deben ser reportados en la declaración de renta. Aquellos activos que no generan ingresos ni han sido objeto de transacciones no necesitan ser incluidos. Por ejemplo, si una persona hereda una casa que no se arrienda ni se vende, no es necesario declararla, siempre y cuando no exista ningún ingreso o movimiento financiero relacionado con ella.

La excepción permite que los contribuyentes no tengan que reportar bienes que no afecten su situación fiscal, simplificando el proceso de declaración en estos casos específicos.

Quiénes están obligados a declarar renta

La Dian establece cada año los criterios para determinar quiénes deben presentar la declaración de renta. Las personas asalariadas que no superan ciertos límites de ingresos y patrimonio están exentas de esta obligación.

Sin embargo, quienes cumplan con alguno de los siguientes requisitos sí deben declarar:

Ingresos brutos anuales: si los ingresos brutos del contribuyente alcanzan o superan las 1.400 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $69.718.600, están obligados a declarar.

Patrimonio bruto: aquellos cuyo patrimonio bruto sea igual o superior a $224.095.500 al 31 de diciembre del año fiscal también deben presentar la declaración.

Consumos y compras: las personas que realicen compras o consumos anuales superiores a 1.400 UVT, es decir, $69.718.600, deben reportar esta información.

Movimientos financieros: si las consignaciones, depósitos o inversiones del contribuyente superan los 1.400 UVT, también están obligados a declarar.

Consumos con tarjeta de crédito: Los gastos hechos con tarjeta de crédito que exceden los 1.400 UVT, equivalentes a $69.718.600, deben ser incluidos en la declaración de alquiler.