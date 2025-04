Colombia reforzó las medidas contra la fiebre amarilla: carnet de vacunación será obligatorio nuevamente

El carnet de vacunación será nuevamente obligatorio para viajeros en Colombia debido al repunte de fiebre amarilla - crédito iStock y Colprensa

El Ministerio de Salud de Colombia anunció un plan de acción para enfrentar el aumento de casos de fiebre amarilla en el país, que incluye la reintroducción del carnet de vacunación como requisito obligatorio para viajeros provenientes de países con alta incidencia de la enfermedad. Según informó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, esta medida responde a la creciente preocupación por los brotes registrados tanto en Colombia como en otras naciones de la región. Aunque la decisión aún no es oficial, las autoridades ya trabajan en los trámites necesarios para su implementación.

De acuerdo con declaraciones del ministro Jaramillo, el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla había sido eliminado anteriormente debido a presiones diplomáticas, pero el contexto epidemiológico actual obliga a reconsiderar esta medida. “Nos lo habían hecho quitar por una presión muy fuerte de la Cancillería, pero creo que nos va a tocar volver a ponerlo”, afirmó el funcionario. Además, explicó que la exigencia no se limitará únicamente a viajeros provenientes de Brasil, sino que se extenderá a otros países de la región donde la enfermedad también representa un riesgo significativo.

Brotes recientes en Tolima y Caldas preocupan a las autoridades frente a cambios en el patrón epidemiológico de la enfermedad - crédito Alcaldía de Medellín

El panorama epidemiológico de la fiebre amarilla en América Latina encendió las alarmas. Con base en cifras compartidas por el Ministerio de Salud, hasta el 26 de marzo de 2025 se habían reportado 131 casos de fiebre amarilla en humanos en la región. De estos, Brasil lidera con 81 casos, seguido por Colombia con 31, Perú con 18 y Bolivia con un caso. Sin embargo, datos más recientes indican que en Colombia los casos han aumentado a 47, de los cuales 20 resultaron en la muerte de los pacientes. Estas cifras subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención.

Aunque históricamente la fiebre amarilla ha sido más común en áreas selváticas, en Colombia se han registrado brotes recientes en departamentos como Tolima y Caldas, lo que evidencia una expansión de la enfermedad hacia zonas donde antes no era habitual. Este cambio en el patrón de distribución geográfica generó preocupación entre las autoridades sanitarias, que buscan evitar una mayor propagación.

Inversión en vacunación y declaración de emergencia sanitaria

Ministerios lanzan plan con inversión de 23.003 millones para combatir fiebre amarilla con refuerzo de campañas de inmunización - crédito Secretaría de Salud

En respuesta a esta crisis, el Ministerio de Salud puso en marcha un plan de choque que incluye un aumento significativo en los recursos destinados a la vacunación contra la fiebre amarilla. Para el año 2025, se han asignado $23.003 millones para fortalecer las campañas de inmunización a nivel nacional. Además, mediante la Circular 012, se declarará una situación de emergencia sanitaria en varias zonas del país, especialmente en aquellas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con el Ministerio, más de 380 municipios en Colombia enfrentan un riesgo elevado de fiebre amarilla. Esta declaración de emergencia busca atender los casos existentes y prevenir futuros brotes mediante la ampliación de la cobertura de vacunación. La directora general del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava Garzón, destacó que estas medidas no se basan únicamente en el número de casos o en la mortalidad, sino en la necesidad de proteger a la población y frenar la propagación de la enfermedad. “Sobre todo cuando la cobertura de vacunación para fiebre amarilla no es muy alta”, señaló Pava Garzón.

Circular 012 declarará emergencia sanitaria en zonas críticas de Colombia por aumentar protección frente a brotes - crédito EFE

El ministro Jaramillo hizo un llamado a la población para que se vacune contra la fiebre amarilla, incluso si no planean viajar a zonas de alto riesgo. El funcionario explicó que la enfermedad está avanzando hacia regiones donde antes no se registraban casos, lo que aumenta la importancia de la inmunización como medida preventiva. “Es fundamental que las personas se vacunen, no solo por su protección individual, sino para evitar que la enfermedad se siga expandiendo”, enfatizó.

La fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados, afecta principalmente a países tropicales de África y América Latina. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, cada año se reportan en el mundo cerca de 200.000 casos, de los cuales 30.000 resultan en la muerte de los pacientes. En América, la enfermedad está presente en 13 países, incluidos Brasil, Perú, Bolivia y Colombia, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada a nivel regional.