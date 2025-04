María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, reveló que durante el gobierno de su padre iba al colegio en helicóptero: “Eran dos horas de trayecto, me mareaban un poco”

María Paz Gaviria indicó que en múltiples ocasiones, por temas de seguridad, su trayecto hacia su institución educativa era modificado - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Tras presentar su renuncia a la dirección de ArtBo, cargo en el que estuvo por más de diez años, María Paz Gaviria, hija del expresidente colombiano Cesar Gaviria, ha revelado detalles sobre varias experiencias y vivencias que marcaron su infancia, cuando su padre ejercía como primer mandatario de la nación, entre 1990 y 1994.

En diálogo con la revista Bocas, de El Tiempo, la exfuncionaria recordó que durante la época de conflicto con los grupos narcotraficantes, como el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, tuvo que recurrir al uso exclusivo de un helicóptero para asistir a sus clases en un colegio de Bogotá.

“En algún momento de la presidencia de mi papá (1990-1994), la situación se volvió tan delicada que hubo un período en el que se consideraba que solo era seguro ir al colegio en helicóptero. Fue algo particular”, narró la exdirectora al citado medio de comunicación.

Incluso, Gaviria indicó que en múltiples ocasiones, por temas de seguridad, su trayecto hacia su institución educativa era modificado, al mencionar que el entonces mandatario colombiano había sobrevivido al atentado al avión 203 de Avianca en 1989, lo que obligó a extremar la seguridad de él y de su familia.

01/01/2020 June 30, 2020: El expresidente Cesar Gaviria gesticula hoy 30 de octubre del 2019 . durante una entrevista concedida al periodista Yamid Amat . FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Cr POLITICA Europa Press/Contacto/El Tiempo

“Hubo otro tiempo en que transitábamos por rutas muy distintas todos los días, lo que hacía parecer que el colegio quedaba muy lejos. Yo no sé por qué tengo en la cabeza que eran dos horas de trayecto. Me mareaban un poco. Esos carros eran oscuros, con vidrios muy pesados”, señaló.

También, rememoró el momento que vivió junto a su padre cuando se anunció la muerte de Pablo Escobar, ocurrido el dos de diciembre de 1993, en Medellín (Colombia).

“Tengo un vago recuerdo, sí. Fui a donde mi papá. Lo felicité. Le di un abrazo. Era muy pequeña. Alguien unos años después me echó esa historia de como lo felicité con mucha emoción, lo cual me resulta un poco fuerte. Pero eso era verdad, fue un momento de gran alivio personal, familiar, colectivo. Más que recordar un día entero, sí tengo presente esos flashbacks”, indicó.

La gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Paz Gaviria. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Su vida en Estados Unidos

De otro lado, María Paz Gaviria contó la forma en la que tuvieron que abandonar Colombia y radicarse en Estados Unidos, luego de que Cesar Gaviria culminaría su periodo presidencial en 1994, en el que posteriormente fue nombrado como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ocupó hasta el año 2004.

“El día que llegamos a vivir a Washington (Estados Unidos) yo estaba cumpliendo once años. Ahí viví una realidad distinta desde el anonimato. Para mí representó un cambio que también agradecí mucho: ser una más. (...) Había vivido periodos muy fuertes, complejos y enriquecedores. Eso me forjo de alguna manera. Implicó pararme en otros contextos culturales que fueron muy distintos, en otro idioma, y ahí empecé a ver que la cultura también era una forma de comunicarse y que tenía sus propios códigos”, destacó la historiadora de arte a Bocas.

Del mismo modo, la exdirectora de ArtBo aseguró que, a diferencia de su etapa escolar en Colombia, tuvo mayor comodidad en territorio estadounidense. “Lo que más me gustaba de esa nueva vida era tan sencillo como que me dejaran sola en el colegio. Suena curioso. Solo era una más”, comentó.

(FILES) In this file photo taken on September 11, 2001, a hijacked commercial aircraft approaches the twin towers of the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper in New York. - The remains of two more victims of 9/11 have been identified, thanks to advanced DNA technology, New York officials announced on September 7, 2021, just days before the 20th anniversary of the attacks. The office of the city's chief medical examiner said it had formally identified the 1,646th and 1,647th victim of the al-Qaeda attacks on New York's Twin Towers which killed 2,753 people. (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

En cuanto a su época de universitaria, Gaviria reveló una experiencia que tuvo cuando ocurrieron los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York, hecho registrado el 11 de septiembre de 2001, y contó que, con su vivencia en Colombia, no tuvo la sensación de otros ciudadanos que estaban atemorizados por el atentado al lugar icónico de la ciudad norteamericana.

“Recuerdo que iba caminando para una clase y me encontré a alguien que me dijo: “Acaban de poner una bomba en las Torres Gemelas”. Ni siquiera se hablaba de aviones. Como venía de ese contexto colombiano, en ese momento pensé “ah, qué vaina”. Iba a seguir mi camino, cuando mi compañero me dijo “métete ya en el cuarto”. Yo lo miré con extrañeza y seguir caminando para mi clase como si nada (...) llegué al salón de clases, nos devolvieron a todos y nos dijeron que teníamos que ir a los dormitorios”, afirmó.

A pesar de las dificultades que enfrentó durante su niñez, María Paz Gaviria ha construido una destacada trayectoria profesional en el ámbito cultural. Hasta el pasado 20 de febrero, se desempeñó como directora de Artbo, una de las ferias de arte más importantes de Colombia, cargo que ocupó durante más de una década.

Durante su gestión, lideró proyectos emblemáticos como el Bogotá Fashion Weekend, el Bogotá Audiovisual Market y el Bogotá Music Market, consolidando su reputación como una figura clave en la promoción del arte y la cultura en el país.