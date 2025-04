Mabel Moreno confesó que su exmarido le causó una grave afección nerviosa: “Se me quitó la depresión el día que decidí separarme”

Mabel Moreno reveló que la crisis de depresión que padecía se acabó cuando decidió separarse de su exesposo - crédito @mabelmoreno1/IG

Mabel Moreno es una reconocida actriz colombiana que ha formado parte de importantes producciones como La ley del corazón y recientemente, la vimos como la maquiavélica Úrsula, en la serie de Netflix para Colombia, Medusa.

A pesar de que la actriz ha decidido mantener su vida personal al margen de los comentarios en redes sociales, recientemente habló sobre un episodio de su vida que la marcó y puso punto final a una crisis de depresión que padeció durante el matrimonio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

‘Medusa’, protagonizada por Mabel Moreno, se posiciona con éxito en Netflix - crédito @mabelmoreno1 / Instagram

De acuerdo con la barranquillera en conversación con el pódcast La Lupa, la ansiedad y la depresión no desaparecieron de su vida hasta que decidió ponerle punto final a su matrimonio, tema que estaba relacionado con decisiones pasadas y que con el tiempo fue postergando.

“Eso le puede pasar a muchas mujeres. Entonces es muy complicado profundizar en lo que estás sintiendo. No, y uno no tiene manera de tomar decisiones en ese momento. Y no me está dando cuenta que con cositas y detalles esa persona estaba acabando con mi ser, con mi espíritu, con mi brillo, con mi felicidad”, recalcó.

La actriz aseguró que su expareja ejercía maltrato psicológico - crédito @lalupa.podcast/Tiktok

Además, aseguró que cuando se está en algún tipo de relación en la que el maltrato psicológico es una constante, no hay claridad para la toma de decisiones que repercutan en un bienestar tanto físico como emocional. Esta versión concuerda con la entregada por ella en 2024, cuando aseguró que esta expareja no le permitía ser actriz.

Pero esto no fue lo único que dijo la barranquillera, pues señaló que fueron pequeños detalles los que después de separarse, se dio cuenta de que su ex estaba acabando con su brillo, con su espiritualidad y su felicidad; sin embargo, le bastaron 10 días para poderse recuperar por completo de la depresión que combatió por años.

Después de una tormentosa relación, la barranquillera decidió ponerle punto final - crédito Instagram @mabelmoreno1

“Mi cerebro estaba viviendo otra cosa, estaba funcionando de otra manera, tenía ganas de vivir. Yo me acuerdo de ese momento y me gusta mpartirlo porque la vida da muchas vueltas y uno siempre se puede volver a poner de pie“, agregó a sus declaraciones.

Al terminar la relación, el momento más oscuro de ese episodio fue enfrentarse a una situación económica que la obligó a replantearse la manera en la que vivía, pues con dos millones de pesos en su cuenta y un contrato con una marca de joyas la hicieron mudarse a un pequeño apartamento y trabajar incansablemente para sobrevivir.

Mabel Moreno participó en la novela 'Café' para el Canal RCN - crédito @mabelmoreno1/IG

“Empecé a trabajar sin parar y a los cuatro meses yo ya tenía para comprarme mi apartamento. Yo sí creo que cuando uno toma decisiones valientes porque no es fácil salir de algo en lo que te comprometiste estar, que aparentemente funciona y que tú misma sabes que no está funcionando… La vida de alguna manera te abraza”, concluyó Moreno en su intervención.

A pesar de que su revelación puede ser inspiración para muchos de sus seguidores, otros recalcaron que Moreno contaba con una ventaja a su favor: “Tú tenías fama y dinero, los mortales en ocasiones no podemos darnos esos lujos”; “creo que su historia es real, pero dista de mucho de lo que vivimos otras”, entre muchos más.

Su matrimonio fue todo un misterio

Cabe mencionar que el hecho de que la estrella estuviera casada en algún momento fue un secreto, ya que no lo reveló hasta una entrevista en La sala de Laura Acuña, donde compartió que tenía tan solo 22 años cuando tomó la decisión.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó, porque él era un hombre que no quería que yo volara, y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer, para mantener ese matrimonio”, expresó en su momento.