Rating Colombia: la salida de Melinda Gates de ‘La casa de los famosos’ impactó en la audiencia y destronó a otras producciones

La salida de Melissa Gate de 'La casa de los famosos Colombia' posicionó el programa como uno de los más vistos - crédito montaje - pantallazo La casa de los famosos Colombia - Imagen Ilustrativa Infobae

En la noche del lunes 7 de abril, La casa de los famosos Colombia tuvo uno de los mejores desempeños desde que se estrenó la segunda temporada a finales de enero, debido a la salida de Melissa Gate del reality.

El intercambio secreto que planeó la producción para enviarla unos días a La casa de los famosos All Stars, de Telemundo, generó un impacto en la audiencia colombiana, con un desempeño que quedó registrado en el más reciente capítulo. De acuerdo con datos de Kantar Ibope Media, La casa de los famosos Colombia marcó 7,00 puntos de rating, ocupando el segundo lugar dentro de las 10 producciones más vistas por los colombianos.

Es la primera ocasión en que esta producción alcanza el segundo lugar entre los programas más vistos desde el estreno de su segunda temporada. Durante la noche del 7 de abril, superó a producciones como Nuevo rico, nuevo pobre e incluso a la alocución presidencial, que ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Melissa Gate dejará ‘La casa de los famosos Colombia’ para un intercambio - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Rating Colombia: lunes 7 de abril

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7,20 puntos de audiencia

La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) - 7,00 puntos de audiencia

Nuevo rico, nuevo pobre (Caracol Televisión) - 6,42 puntos de audiencia

Alocución presidencial (Caracol Televisión) - 6,31 puntos de audiencia

Noticias Caracol del medio día (Caracol Televisión) - 5,64 puntos de audiencia

El After de La casa de los famosos Colombia (Canal RCN) - 5,38 puntos de audiencia

La reina del flow (Caracol Televisión) 4,45 puntos de audiencia

Es la primera vez que este reality no se enfrenta a Yo me llamo, programa que desde su lanzamiento ha tenido un promedio de 10 puntos de audiencia, pero que no fue transmitido por la alocución presidencial.

El crecimiento de La casa de los famosos en las últimas galas

Durante las galas presentadas durante el fin de semana del 5 de abril, el reality de convivencia logró mejorar su promedio, ubicándose por primera vez entre las dos producciones más vistas.

Viernes 4 de abril: 6,77 puntos de audiencia

Sábado 5 de abril: 5,15 puntos de audiencia

Domingo 6 de abril: 7,11 puntos de audiencia

Lunes 7 de abril: 7,00 puntos de audiencia

‘La casa de los famosos Colombia’ha logrado mantenerse con un desempeño estable en el rating- crédito cortesía del Canal RCN

La producción, que debutó con uno de los promedios más bajos del ranking, se ha logrado mantener lo que tendría que ver con la salida y protagonismo que ha recibido Melissa Gate y algunos dramas dentro de la casa.

Así reaccionaron los internautas a la salida de Melissa Gate

Melissa Gate se ha convertido en un fenómeno en el país, gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia, donde ha ganado reconocimiento entre quienes la siguen en sus redes sociales, además, del contenido que genera en el reality.

Los memes de la salida de Melissa Gate estuvieron presentes en redes sociales - crédito X

“Pilas pues, Pandilla: ¡No olviden votar por la reina! Aunque esté de intercambio, toca salvarla"; “Ojo Telemundo, la Pandilla de Melissa Gate somos bien tóxicos, nos la tratan bien y le dan comida vegana”; “Melissa Gate conquista un nuevo público y que la Pandilla siga creciendo”, entre otros comentarios de fanáticos de la paisa que demostraron su fidelidad.

En plataformas como Facebook, X, Instagram e incluso WhatsApp, los seguidores de la antioqueña iniciaron campañas para respaldarla en su nueva etapa. Muchos pidieron a los espectadores de la edición estadounidense que la recibieran con respeto y aprecio, destacando su autenticidad y carisma como cualidades que la han convertido en una de las favoritas del público colombiano.

Los memes también fueron los protagonistas de la salida de Melissa Gate de La Casa de los Famosos Colombia - crédito X

La ausencia de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia también plantea interrogantes sobre cómo afectará la dinámica del programa, pues su carisma y liderazgo habían sido elementos clave en la convivencia dentro de la casa estudio. Su partida podría alterar las relaciones entre los participantes y generar nuevas estrategias entre los concursantes restantes.

Mientras tanto, los seguidores del reality en Colombia continúan atentos a los próximos pasos de Melissa Gate en la edición estadounidense.