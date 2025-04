Katherine Miranda y Daniel Briceño dejaron en evidencia a Gustavo Petro con una nueva mentira: “Como siempre”

El presidente Gustavo Petro habría incurrido en otra mentira, según sus opositores - crédito Jesús Avilés/Infobae

La defensa del presidente Gustavo Petro a la labor de Beatriz Gómez, superintendente delegada para la prestación de Servicios de Salud, y que además es esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, causó el lunes 7 de abril a una fuerte controversia en las redes sociales. La funcionaria está en el “ojo del huracán” por presuntas presiones a subalternos, para firmar polémicos contratos.

La controversia tiene su origen debido a lo que sería, según los críticos del primer mandatario, una nueva mentira de Petro: que en el mensaje con el que también reiteró la importancia del hospital fluvial en el Amazonas, por el orden de los 55.000 millones de pesos, dijo que la vinculación de la funcionaria no había sido en su Gobierno, sino en el de Iván Duque Márquez (2018-2022); algo que no sería cierto.

“La esposa del ministro de Salud no entró a trabajar en la Superintendencia en este gobierno, sino en el gobierno anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”, expresó Petro en su perfil de X, en el que también calificó como “indolentes” con el derecho a la salud de las poblaciones los que no firman el cuestionado documento para que la Armada Nacional entregue el buque hospital.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Beatriz Gómez, esposa de Guillermo Alfonso Jaramillo, y del proyecto del buque fluvial en Amazonas - crédito @petrogustavo/X

“El buque lo hizo completamente la Armada, entidad pública, y quien firma el contrato es otra entidad pública. No hay intereses privados aquí, sino pura indolencia con la población de la Amazonía”, agregó el presidente en su mensaje, en el que habló de que la presión indebida en este caso es dejar a la población indígena y campesina sin atención médica.

Así desmintieron a Gustavo Petro, que habría sido “pillado” en una nueva “fake news”

Tras esta afirmación, dos políticos, del orden local y nacional, refutaron lo mencionado por Petro: la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que hicieron énfasis que, contrario a lo que el primer mandatario expresó, la pareja sentimental de Jaramillo sí fue vinculada en la presente administración; como el propio jefe de cartera lo reconoció.

“Como siempre, solo mentiras. El propio esposo aceptó que entró a trabajar en su Gobierno”, expresó la congresista, al adjuntar un pantallazo de lo que había dicho Jaramillo en defensa de su cónyuge, al afirmar que se vinculó a su actual cargo en septiembre de 2022; es decir, un mes después de que iniciara el periodo de cuatro años por el que fue elegido el actual mandatario.

Con este mensaje, la representante Katherine Miranda lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, al que acusó de mentiroso - crédito @KatheMirandaP/X

En efecto, en la citada declaración, Jaramillo es explícito en detallar este aspecto. “Quienes la señalan omiten —deliberadamente— que su nombramiento fue realizado en septiembre de 2022 por el entonces superintendente Ulahi Beltrán, mucho antes de mi designación como Ministro”, dijo el actual líder de la cartera, que durante su prolongada carrera política ha sido senador, gobernador del Tolima y alcalde de Ibagué.

Por su parte, Briceño, que se ha destacado por su labor de veedor ciudadano, a la par de su labor como concejal de la capital de la República, fue más allá y explicó que, en efecto, su llegada se dio una vez iniciado el Gobierno Petro. Y que antes de ocupar el cargo de superintendente delegada, estuvo vinculada a entidades de índole público y privado, una de ellas ya disuelta, según se pudo constatar.

“Petro miente cuando dice que la esposa del ministro de Salud entró a trabajar en la Superintendencia de Salud durante el gobierno Duque. La hoja de vida (de la) señora Gómez Consuegra fue publicada el 2 de septiembre de 2022. Durante el gobierno Duque trabajaba en el Idrd (Instituto Distrital de Recreación y Deporte) y Esimed (Estudio e Inversiones Médicas)”, precisó el cabildante distrital.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño le respondió al presidente Gustavo Petro, por la polémica referida a Beatriz Gómez - crédito @danielbricen/X

De hecho, en la página web de aspirantes de la Presidencia puede verse que la hoja de vida de Beatriz Gómez para el referido cargo se publicó el 2 de septiembre de 2022, a las 4:48 p. m., por lo que efectivamente se llevó a cabo una vez había culminado la administración Duque. Cargo que ocupa desde entonces, pese a que su pareja, Jaramillo, llegó al Ministerio de Salud desde el 1 de mayo de 2023.