La fórmula para usar su tarjeta de crédito, ahorrar y comprar casa sin arruinarse fue revelada en TikTok

La diversificación es una estrategia esencial para mitigar el impacto económico de la inflación - crédito Luisa González/REUTERS

Mientras más personas buscan mejorar su relación con el dinero, plataformas como TikTok se convirtieron en una fuente inesperada de educación financiera. Un video de la cuenta @finanzas.emocionales captó la atención de miles de usuarios al condensar en pocos segundos respuestas prácticas a dudas comunes sobre ahorro, inversión, tarjetas de crédito, hipotecas y finanzas en pareja.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el enfoque que se da a la inversión inmobiliaria como una estrategia para generar estabilidad económica. Según el video, “los bienes raíces ofrecen estabilidad y flujo de caja, lo que permite reinvertir ese capital en la bolsa con un mayor margen de tolerancia al riesgo”, una afirmación que fue ampliamente discutida por usuarios que buscan diversificar sus fuentes de ingresos.

Video de TikTok detalla cómo bienes raíces pueden generar flujo de caja y reducir los riesgos financieros - crédito @finanzas.emocionales

Otro de los puntos que generó debate es la sugerencia de evitar dejar el dinero estancado en cuentas de ahorro tradicionales. En lugar de eso, se recomienda mantener el capital en movimiento. La lógica detrás de esta idea es que el dinero debe estar trabajando constantemente para generar rendimientos, en vez de simplemente acumularse.

En cuanto al manejo de tarjetas de crédito, el video recomienda una estrategia simple pero efectiva: “pagar con tarjeta de crédito a una cuota para evitar intereses y aprovechar los beneficios de los bancos sin incurrir en costos adicionales”. Esta sugerencia fue bien recibida por quienes buscan mejorar su puntaje crediticio sin endeudarse innecesariamente.

También se aborda un tema sensible para muchas personas y es la compra de vivienda. El video aconseja optar por créditos hipotecarios con cuota fija. La razón es clara, los préstamos calculados con base en unidades de valor real (UVR) pueden terminar aumentando significativamente los pagos mensuales, lo que impacta la estabilidad financiera de los compradores.

Las finanzas compartidas en pareja también reciben atención en este contenido. Lejos de promover una separación total de cuentas, el enfoque se centra en la colaboración con autonomía. “Se recomienda administrarlas en conjunto, siempre que existan reglas claras y que ambas personas mantengan cierta autonomía para evitar conflictos”, señala el video.

La propuesta de cuentas compartidas con autonomía busca equilibrio financiero en las relaciones de pareja - crédito iStock

Más allá de las recomendaciones puntuales, el video promueve una mentalidad financiera orientada al crecimiento. El ahorro no debe ser un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia la inversión. Este principio resuena especialmente entre jóvenes que buscan romper con patrones tradicionales de acumulación pasiva de dinero.

El éxito del video refleja una tendencia más amplia y es que, cada vez más personas acuden a las redes sociales en busca de orientación práctica para mejorar su salud financiera. En un entorno donde la información abunda pero la educación financiera aún es escasa, estos contenidos logran acercar temas complejos a una audiencia amplia, promoviendo decisiones económicas más conscientes y sostenibles.

Recomendaciones para empezar a invertir

Dar el primer paso en el mundo de la inversión puede parecer intimidante, pero es fundamental entender que dejar el dinero quieto —por ejemplo, en una cuenta de ahorros con bajos intereses— puede representar una pérdida de valor frente a la inflación. La inversión no es solo para expertos ni para quienes tienen grandes sumas, es una herramienta accesible para cualquier persona que quiera que su dinero trabaje por ella.

Lo primero es construir un fondo de emergencia. Antes de invertir, asegúrese de tener entre tres y seis meses de gastos básicos cubiertos en un lugar de alta liquidez. Esto le permitirá asumir riesgos sin comprometer su estabilidad.

Es importante entender lo que está haciendo. No invierta en algo que no comprenda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El siguiente paso es definir tus objetivos: ¿busca rentabilidad a corto, mediano o largo plazo? Según la respuesta, puede optar por distintos vehículos como CDT, fondos de inversión colectiva, acciones, o incluso bienes raíces. Diversificar es clave. No ponga todo su dinero en un solo lugar. Combinar instrumentos de bajo y alto riesgo reduce la posibilidad de pérdidas significativas.

Además, es importante entender lo que está haciendo. No invierta en algo que no comprenda. Hoy existen plataformas y cursos gratuitos que explican desde lo más básico hasta estrategias más avanzadas. Por último, tenga paciencia y constancia. Invertir no se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir un camino sólido hacia la libertad financiera a través de decisiones informadas y sostenibles en el tiempo.