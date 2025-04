Mujer con la que aseguraron que Piqué le estaba siendo infiel a Clara Chía está relacionada con Westcol: revelaron su identidad

Ella es la mujer con la que estaba Piqué en Miami - crédito @encasacontelemundo/Instagram y AP

Gerard Piqué volvió a ser el centro de atención esta semana luego de que el canal Telemundo difundiera unas imágenes en las que el exfutbolista aparecía en un restaurante de Miami compartiendo con una mujer que no es su novia Clara Chía.

Las fotografías, que rápidamente se hicieron virales en medios internacionales y redes sociales, desataron una ola de rumores que insinuaban una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista catalán.

La polémica creció debido a que Piqué lleva más de tres años de relación con Clara Chía, desde su separación con la cantante colombiana Shakira, y cualquier gesto fuera de lo habitual genera titulares, especialmente por parte de los seguidores de la cantante colombiana y por los periodistas que le han seguido la pista al exjugador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció la verdad detrás de las imágenes, y todo apunta a que las especulaciones no eran más que una confusión.

El reconocido paparazi español Jordi Martin ha sido uno de los que ha seguido de cerca tanto a Shakira como a Gerard Piqué en los últimos años, después de que se conoció la razón por la que la pareja se separó, ha estado al pendiente de los movimientos de ambos y los ha dejado al descubierto para el público.

Gerard Piqué fue captado en Miami con una mujer desconocida - crédito @3gerardpique - @encasacontelemundo/Instagram

Y en esta oportunidad fue el encargado de esclarecer los hechos en los que estaba envuelto Piqué y Clara Chía. A través de su canal de Youtube, el periodista gráfico compartió una investigación propia en la que desmintió los rumores de infidelidad.

“Yo me he puesto las pilas, he investigado y aquí está toda la verdad”, afirmó Martin, quien se comunicó directamente con Ángel Sánchez, el propietario del restaurante, también conocido como “la factoría de azúcar”, lugar en donde estaba compartiendo Gerard Piqué con la mujer desconocida y en donde le tomaron las fotos.

“Le llamo y le digo: ”Amigo, ¿es cierto que Piqué estuvo comiéndose un helado con una chica?‘, y él me responde: ‘No, Jordi, seamos rigurosos con la información. Piqué llegó con su amigo Westcol, y Westcol llegó con esta chica. Piqué estaba solo. Era una cita de tres. Westcol con su novia y Piqué‘”, reveló el dueño del lugar al periodista.

“Así que desmentimos por completo la noticia, es totalmente falsa”, puntualizó Jordi Martin.

Piqué se encontró con Westcol en el restaurante de Miami donde fue captado con una mujer - crédito Westcol/YouTube

Así, quedó completamente desmentido que el exdefensor del FC Barcelona estuviera teniendo una cita romántica con una mujer diferente a Clara Chía y también que estuvieran teniendo una crisis que hubiera llevado a Piqué a tomar la misma decisión que con Shakira.

De acuerdo con las declaraciones, la joven que aparece en las imágenes no era pareja de Piqué, sino que iba con Westcol, el popular streamer colombiano que desde hace meses mantiene una relación con la cantante Valeria García, más conocida como Valka, por lo que se cree que podría ser ella.

De todas formas, quedó en el aire la confirmación del nombre de la mujer, ya que quien aparece en las fotos con Gerard Piqué es una joven con el cabello color rojo, largo, pero la cantante Valka lo tiene de color negro y corto.

Por otro lado, Jordi Martin también entregó detalles sobre la rutina actual del catalán en Miami, ciudad a la que viaja constantemente debido al acuerdo de custodia que tiene con Shakira sobre sus hijos, Milan y Sasha. Mientras la cantante se encuentra en gira por distintos países del mundo, Piqué se encarga del cuidado de los niños en la ciudad estadounidense.

Ella es Valka la novia de Westcol - crédito @westcol/IG

“Es un empresario de muchísimo éxito, organiza las mejores fiestas de Miami… No sé cómo Piqué ha llegado a Ángel Sánchez, pero muy buenas relaciones está teniendo Piqué en Miami“, reveló el reportero.

También aseguró que el exfutbolista tiene bastante tiempo libre durante el día, ya que no maneja vehículo y cuenta con un chofer que lo transporta mientras organiza sus planes empresariales en Estados Unidos.