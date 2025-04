Karina García tendría una relación con un productor de ‘La casa de los famosos’: de quién se trata

Comentarios y bromas estallaron entre los participantes luego de un particular incidente registrado por cámaras del reality - crédito canal RCN

En medio de la controversia que rodea la segunda temporada de La casa de los famosos, un video publicado por el creador de contenido conocido como Jos Bill Ríos ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

Según el material difundido, el tiktoker afirmó que Karina García, una de las participantes más polémicas del reality, habría obtenido su lugar en el programa gracias a una relación sentimental con un productor del programa.

Aunque el video original fue eliminado, se ha repicado en redes sociales y las declaraciones han generado un intenso debate entre los seguidores del programa y los medios de entretenimiento.

El creador de contenido no solo insinuó que la participación de Karina en el reality no se debió a su fama, sino que también lanzó acusaciones directas sobre su vínculo con un miembro del equipo de producción.

En el video, Jos Bill Ríos expresó: “Primero, ya el reality tiene ganador, dejen la farsa que eso ya está firmado. Dos, Karina, mosquita muerta, ¿Tú crees que entraste al programa porque famosa eres? No, mi amor, sabes que te la pasas detrás de cámara, en el cuartico ese con Jose (aparente productor del programa)”.

El hombre fue criticado en redes sociales por sus declaraciones en las que asegura que se está manipulando el contenido de La casa de los famosos

Aunque el nombre mencionado no ha sido confirmado como el de un productor específico, las declaraciones han generado especulaciones sobre la veracidad de estas afirmaciones.

Aunque el video fue hecho con el ánimo de “desenmascarar” lo que está pasando en el programa, las declaraciones de Ríos han perdido relevancia después de eliminar el video original, además algunos internautas no tardaron en reaccionar y asegurar que “solo quiere llamar la atención”.

“Con esos chismes tan malos, mejor no decir nada”, “no mijo, busque otro trabajo”, “este man solo quiere fama”, “dice que el programa ya tiene la ganadora, pero no la dice”, “otro falto de atención”, “dice de todo y no dice nada”, fueron algunos de los comentarios.

El personaje también asegura que incluso el departamento legal de La casa de los famosos le ofreció cinco mil dólares para que no hablara, información que también fue cuestionada, por lo que los televidentes están a la espera de que los productores se pronuncien sobre estas acusaciones.

El creador de contenido también se fue en contra de Melissa Gate

Jos Bill Ríos también aprovechó el momento para arremeter contra la creadora de contenido paisa por su forma de expresarse con los demás, “Meli, quién te crees hablando así porque ese personaje está demasiado fingido, como buscando frases por ChatGPT, tan pandillera y cuando te buscan peo sales corriendo”, dijo Ríos.

El creador de contenido criticó tambien a Melissa Gate

Por los comentarios a Melissa, los comentarios no se hicieron esperar y arremetieron de nuevo en su contra. “Este anda buscando fama, solo quiere drama”, “se va a meter en problemas legales por el videito”, “guardo este video para desmentirlo cuando acabe el programa”, “se mete con Melissa para tener vistas”, fueron las reacciones.

Karina en medio del drama en ‘La casa de los famosos’

Desde su entrada al programa, Karina García ha protagonizado varios altercados y dramas con integrantes de la casa y algunos invitados que han estado en el programa, recientemente la modelo paisa protagonizo una de sus peleas más fuertes con la nueva participante Laura G.

La más reciente participante Laura, entró a la casa con el propósito de “desenmascarar” a Karina, pues la acusa de hacerse metido sentimentalmente con su expareja y dañar su compromiso, acusaciones que ella soporta después de conocer una foto de la modelo en su anterior apartamento de pareja en Río de Janeiro.

Las participantes llevan varios días enfrentadas

Ante las acusaciones que han generado varios roces entre ambas durante los días que lleva Laura en la casa, Karina ha decidido negar ser la amante del hombre mencionado y aclaró que solo son amigos, incluso reveló que viajó a Brasil hace años junto a un grupo de personas que al parecer el exprometido de Laura invitó por su cuenta a Río de Janeiro.

Pese a las palabras de Karina, Laura asegura que la modelo es la encargada de terminar con su relación y aunque la ha acusado en cada actividad en la que han participado, Laura no ha dado mayores detalles de la supuesta infidelidad.