Mateo Varela “Peluche” lloró tras la acusación de Karina García sobre el cáncer de su mamá

Mateo Varela se defendió tras las acusaciones de Karina García de usar el cáncer de su madre como estrategia de juego - crédito captura de pantalla del Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia, un juicio interno entre los participantes generó una de las controversias más intensas del programa.

La actividad, liderada por la “jueza” Karen Sevillano, permitió que los concursantes expresaran sus acusaciones y molestias tras los eventos ocurridos en el cine del reality, donde se revelaron comentarios realizados a espaldas de algunos de ellos.

La situación escaló cuando Karina García acusó a Mateo Varela, conocido como “Peluche”, de utilizar el cáncer de su madre como una estrategia dentro del juego.

El modelo narró el desgarrador proceso por el que pasó su madre, incluida una cirugía invasiva que le dejó secuelas físicas - crédito @canalrcn/Instagram

El conflicto comenzó durante la proyección en el cine, donde Karina descubrió que Mateo y Norma Nivia, pareja dentro del programa, habían hecho comentarios despectivos sobre ella.

Esto llevó a la paisa a señalar que el modelo estaba utilizando la enfermedad de su madre como parte de su estrategia en el reality.

Durante el juicio, Karina reiteró que su intención no era atacar a la madre de Mateo, sino cuestionar el uso de su historia personal en el juego.

Karina García acusó a Mateo Varela, conocido como “Peluche”, de usar la enfermedad de su madre como estrategia en el juego - crédito cortesía Canal RCN

“Yo no dije nada de tu mamá, Mateo. No quieras enredar las cosas. Yo no dije que para ganar seguidores, dije que para el juego. Como estrategia”.

La defensa de Mateo estuvo a cargo de Melissa Gate, que rechazó las acusaciones de García. Según Melissa, hablar sobre una experiencia tan dolorosa como el cáncer de un ser querido no puede considerarse una estrategia.

“Que una persona tenga la valentía de hablar de un caso por el que él pasó y que está acá con un propósito porque quiere ayudar a otros, eso no significa que lo use como estrategia, ya que la gente sea tan sucia y tenga la mente tan dañada y tan retorcida me parece que eso ya es otra cosa”, expresó Gate.

Visiblemente afectado, Mateo relató cómo su madre pasó por una cirugía extremadamente invasiva, incluida la extracción de su peroné - crédito @mateo_varela/Instagram

En medio del juicio, Mateo Varela rompió en llanto al recordar los momentos más difíciles que vivió junto a su madre Lucero, durante su lucha contra el cáncer de glándula salival. Según relató, la enfermedad de su madre implicó una cirugía extremadamente invasiva que le dejó secuelas físicas.

“De todo lo que yo he hablado es de lo que sucede acá, yo lo único que espero es que a nadie la mamá le tengan que hacer la cirugía que le hicieron a mi mamá y sí. A mi mamá la degollaron, le abrieron todo el cuello, le reventaron toda la mandíbula, le extrajeron el peroné, la reconstruyeron, le quedó la cara como una papa. Y si eso es estrategia, todo bien, eso es estrategia. Yo no tengo que jugar con eso”, contó Mateo, visiblemente afectado.

El modelo también compartió cómo esta experiencia marcó su vida y lo llevó a tomar decisiones significativas, como dejarse crecer el cabello en solidaridad con su madre mientras ella perdía el suyo debido al tratamiento. Además, recordó los sacrificios que hicieron como familia para salir adelante, viviendo en condiciones precarias y enfrentando la incertidumbre diaria.

Mateo Varela reveló que su principal motivación para participar en ‘La casa de los famosos Colombia’ es honrar la lucha de su madre contra el cáncer - crédito captura de pantalla de Buen día Colombia

“Pero yo creo que hay temas que no hay que tocar para herir a las otras personas, porque el tema del cáncer… Normalmente a las personas en el mundo el 80 % sufren de cáncer, mueren de cáncer, y creo que, solamente en ese punto, ha sido bastante fuerte”, añadió el creador de contenido.

Mateo ha manifestado en varias ocasiones que su principal motivación para participar en el reality es honrar la lucha de su madre contra el cáncer y ayudar a otros que enfrentan esta enfermedad. Antes de ingresar al programa, Mateo anunció que, en caso de ganar el premio, donaría el 70 % a pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad en el país: “No es mi premio, es nuestro premio. No es mi causa, es nuestra causa”.

Tras el altercado, Karina ofreció disculpas a Mateo, asegurando que sus palabras fueron producto de la rabia del momento al escuchar los comentarios que él había hecho sobre ella. Sin embargo, ambos dejaron claro que, aunque intentarán mantener la cordialidad, seguirán nominándose mutuamente si lo consideran necesario.

Después del altercado, Karina García ofreció disculpas a Mateo, reconociendo que sus palabras fueron impulsadas por la rabia del momento - crédito canal RCN

El juicio no solo dejó a los participantes en tensión, sino que generó una ola de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores del programa respaldaron a Karina García, argumentando que temas tan delicados como el cáncer no deberían ser mencionados en un contexto de confrontación. Por otro lado, muchos defendieron a Mateo, destacando la valentía con la que ha compartido su historia y su compromiso con una causa noble.

“Entonces ahora el es víctima ? 🤣”; “Ya basta de tantas Mentiras y victimización Karina 🙄”; “Fuera Karina 🤬 con la mamá no, así como ella dice respétame porque soy mujer y madre que respete a la mamá de Mateo🫡”; “Que fuerte lo del tema del cáncer 🤐 Karina es muy atrevida!”; “Karina mamita te pasaste y lo sabes”, son alagunas reacciones en las redes.