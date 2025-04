Joven compartió detalles sobre nueva modalidad de robo de mascotas: “La mujer empezó a gritar como una loca”

Geraldine Claros narró el angustiante intento de robo de su perro mediante un engaño en un parque - crédito iamgeral__/TikTok

En la actualidad, el robo de animales de compañía se ha convertido en un problema que afecta a varias familias, dado que más allá del valor económico que algunos delincuentes puedan ver en un animal, lo que está en juego es un lazo afectivo profundo y el bienestar de un miembro más del hogar.

Por tal motivo, la historia de la creadora de contenido Geraldine Claros es un claro ejemplo de la angustia que puede generar un intento de hurto de una mascota.

Perder un perro por robo es una experiencia devastadora para cualquier dueño por el lazo afectivo que se genera con una mascota que va más allá de lo material: son compañía, fuente de amor incondicional y parte fundamental de la vida de quienes los cuidan.

La incertidumbre de no saber dónde está la mascota, si está en buenas condiciones o si la volverán a ver, resulta emocionalmente desgastante.

Un engaño bien orquestado

En redes sociales, Geraldine Claros compartió la experiencia que vivió en un parque de Bogotá cuando una pareja intentó robarle a su perro con un engaño que buscaba hacerla pasar por la responsable de un presunto hurto previo.

“Yo saco a mi perro todas las mañanas como a eso de las 7:00 a. m., 07:30 a. m. mi perro a veces se acerca a jugar con otros, pero puede reaccionar mal, entonces yo procuro verificar que no haya muchos animales antes de soltarlo. Ese día no vi otros perros, así que lo solté en el parquecito”.

Aunque todo parecía normal, Geraldine Claros no se percató que una pareja llamó la atención de su perro, por lo que se acercó a ellos y la mujer lo consintió con la intención de generar confianza: “Fue cuando la mujer empezó a gritar que yo le había robado su perro la semana pasada”.

El desconcierto fue tal que Geraldine Claros, nerviosa, se quedó sin saber cómo reaccionar, pues no traía su celular para mostrar fotos de la mascota como prueba y comenzó a temer por lo peor:

“Me sentí acorralada, el hombre que venía con ella no me dejaba ir y yo solo rogaba que saliera un vecino para que confirmara que el perro era mío. No salía nadie, y yo no soltaba a mi perro. Llegó la Policía y el hombre me dijo de inmediato que le entregara el perro, les expliqué que era mío, que lo tenía hace más de dos años, pero ellos insistían. El susto fue enorme”.

Lo más impactante para Geraldine ocurrió cuando la pareja fingió conocer el nombre del perro, generando aún más confusión:

“Yo dije: ‘Lo defiendo con el nombre, pues yo se lo puse’, pero cuando este tipo dice el nombre correctamente, me quedé helada. No tenía forma de demostrar que era mi perro porque no traía mi celular, ni fotos, ni nada”.

Finalmente, la intervención de un vecino con el que Geraldine había tenido inconvenientes sirvió para que el policía entendiera que todo se trataba de un engaño por parte de la pareja y que el perro que supuestamente les pertenecía no existía, dado que las fotografías que compartían eran sacadas de internet.

“La vieja empezó a decir que supuestamente yo lo había como peluqueado para podérmelo robar y que no se pareciera a lo que el policía muy amablemente le dijo que no hiciera perder el tiempo, que ese no era el perro, que ni siquiera el tamaño. Yo le pedí al policía que si me podía acompañar hasta la casa porque tenía miedo de que esta gente me quisiera robar mi perro. La mujer empezó a gritar como una loca que la policía estaba siendo corrupta y el policía como que me acompañó literal hasta la portería”.

Por último, Geraldine Claros compartió un consejo para todos los dueños de mascotas con el fin de que no caigan en el engaño y la presión les juegue una mala pasada.

“Pilas con esta modalidad de robo donde te hacen creer que no es tu perro y tú por el acelere y lo que estás pasando terminas entregando tu perrito”.

Recomendaciones para proteger a tu mascota

Ante el incremento de casos de robo de animales de compañía, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en el cuidado y atención de sus perros y gatos.

Es esencial mantenerlos con collar, placa de identificación, traílla y, de ser posible, un microchip implantado.

Natalia Parra, Subdirectora de Cultura Ciudadana del Idpyba, explicó que “Los animales de compañía son vulnerables a toda una serie de riesgos, y depende de nosotros, sus tenedores, evitar esas situaciones. Aun así, hay casos en donde es imposible prevenir el acto porque los delincuentes arrebatan a las mascotas de las manos de sus cuidadores; sin embargo, en muchos otros sí se puede impedir con un cuidado responsable”.

Por ello, la entidad recomienda:

Usar collar de identificación e implantar un microchip en perros y gatos.

Mantener siempre a tu mascota con pechera o traílla al salir de casa.

No perderla de vista en espacios públicos.

En caso de viaje , dejarla con un adulto de confianza que vele por su bienestar.

Mantener ventanas y puertas cerradas para que el animal no salga solo.