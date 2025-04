Isabella Santo Domingo confesó por qué se aburrió de la actuación y decidió retirarse de las novelas: “Me enamoré”

Isabella Santo Domingo contó por qué dejó la actuación en su mejor momento - crédito @isabella.santodomingo/Instagram y angelinis arboleda/Youtube

Si bien Isabella Santo Domingo continúa vigente como personaje público en Colombia gracias a que se ha destacado como comediante, presentadora, escritora, y ha aceptado el reto de participar en varios realities, la también conferencista barranquillera cumple 15 años sin actuar, una de sus grandes pasiones.

Fue en 2015 cuando la recordada diabla de la popular serie Tentaciones decidió dar un paso al costado en su carrera artística y se alejó de las cámaras por un gran amor. Así lo confesó ella misma: “Me enamoré y me aburrí”.

En su visita a la cabina del programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana, Isabella Santo Domingo sacó a la luz capítulo de su vida en el que pese al éxito televisivo del que gozaba diez años atrás, prefirió seguir su camino como escritora y no volver a actuar, pues entendió que por su perfil no la iban a sacar del rol de antagonista cuando lo que ella en realidad deseaba era hacer reír a la gente.

“Hace mucho tiempo me retiré porque mi gran amor siempre ha sido escribir, y hacer reír. Resulta que siempre me daban papeles de villana, de mala, la cachoneada, la que halaba los pelos. Y con esta cara de ‘María la del Barrio’ nunca me iban a contratar de la sumisa que se bajaba del bus, y le bajaba el marido a la mala (…) Me aburrí, y dije que quería hacer reír a las personas”, relató.

Hizo su debut en 93, pero su primer gran antagónico lo obtuvo en 1994 cuando encarnó a Luzbella, en Tentaciones, sin embargo, el papel más recordado y premiado de la actriz barranquillera llegó en el año 98 cuando interpretó a Camila Brando, la mala en la telenovela Perro amor. Sin embargo, tras una imparable carrera, en 2015, Isabella se retiró tras haber grabado Dueños del paraíso, su último papel en la pantalla chica.

No obstante, la actriz barranquillera continúo cosechando éxitos, pero como autora de libros, entre los que se encuentran reconocidos títulos como Los caballeros las prefieren brutas, que fue llevado a la televisión. También inició su camino como comediante y participó en programas de telerrealidad como Desafío: la aventura y MasterChef Celebrity.

Isabella Santo Domingo aseguró haberse inventado el programa ‘La Tele’

La comediante y escritora con relación a la televisión y su aporte, también desveló que fue la mente detrás del exitoso formato que le ha merecido varios premios a sus colegas Martín de Francisco y Santiago Moure, dos de sus grandes amigos personales.

“Yo veía un programa que se llamaba Videomatch con Marcelo Tineli. A mí me gustaba, y me preguntaba por qué no sabemos de nuestros artistas, y de nuestros músicos, por eso también cree la revista y los premios Shock (…) Dije por qué no hacemos un programa irreverente, que tenga que ver con música, que sea humorístico, y Carlos (Vives) y yo nos juntamos, y el elenco lo trajo él porque yo no conocía a nadie en Bogotá”, comenzó contando Isabella acerca de este programa que se ha convertido en una institución de la televisión colombiana y del reveló hizo parte de su idea original.

“Empezamos a trabajar juntos en la Tele, estuve en los primeros capítulos, y luego de eso firmé contrato de exclusividad con otro canal, y hasta ahí llegó”, agregó.

La tele letal es uno de los programas más atractivos y de entretención, con la participación de Martín de Francisco y Santiago Moure. En la entrevista, Isabella reveló cómo fue que se creó este formato, colaborando con el reconocido cantante Carlos Vives. En los noventa, este proyecto se llamó El siguiente programa y con el paso del tiempo su nombre ha ido evolucionando y sus secciones se han reinventado.